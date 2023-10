Diego Bossio: "Kicillof tiene un nivel moral absolutamente distinto al de Insaurralde"

Diego Bossio, jefe de campaña de Juan Schiaretti, amplió la propuesta económica enarbolada por el ex gobernador de Córdoba: "Hay que evitar la hiperinflación y para esto hay que hacer un proceso de unificación cambiaria en etapas, empezando con el desdoblamiento cambiario". A su vez, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), que "Argentina que tiene una gran oportunidad productiva, pero con una coyuntura muy compleja".

Siendo lo más objetivo posible, ¿qué balance hacés del debate?

El debate fue importante porque hubo mucha gente que le prestó atención, los niveles de rating fueron altos, demostrando que hay interés y necesidad de certezas al respecto del futuro.

Fue un debate reglado, respetuoso y dio la posibilidad de que todas las fuerzas estén en igualdad de condiciones. Y acá hay distintas posturas: están los que se desempeñan en el debate pero la realidad es más fuerte, como Massa; están quienes fracasaron y no pudieron ser contundentes en cuanto a las respuestas; está Javier Milei que genera incertidumbre de hacia dónde quiere ir, pero que no tiene experiencia. Y, por supuesto, Juan Schiaretti hizo mucha referencia a Córdoba, porque es su ancla y, siendo la segunda ciudad más populosa del país, no tiene déficit fiscal. Habló de todo lo que hizo porque todo eso puede ser extrapolado a nivel nacional.

Aclaro algo, él no se couchea, es alguien con quien intercambias ideas, toma notas, te hace estudiar temas, por eso se notó su naturalidad en ese sentido. Es muy riguroso, incluso pudimos hablar de qué pasó en Perú y en Argentina en los noventa.

Schiaretti se distinguió porque hablaba de cosas concretas, como por ejemplo darle a la oposición la conducción del Banco Central. Pero me queda la sensación que está construyendo algo que trasciende a su candidatura presidencial, sabiendo que las posibilidades de entrar a un balotaje son mínimas. ¿Cómo te imaginás a una Argentina posterior al 10 de diciembre, desde la perspectiva de los demás espacios si es que ganan?

Los partidos hay que jugarlos, somos conscientes de que estamos viviendo momentos muy particulares. Hace un rato, escuchaba la situación escandalosa que se está viviendo en Buenos Aires y las dificultades del gobierno de Kicillof para mostrar los abusos que le hacen mal a toda la política.

Con todo esa coyuntura, permitirnos competir, debatir y ver qué pasa en este proceso electoral, sobre todo, luego del 22 de octubre. La situación del país es crítica, tanto en el sentido de desequilibrios macroeconómicos, desde lo social, como por otras cuestiones. Hay que frenar la inflación para evitar una hiperinflación.

Las consecuencias hiperinflacionarias no son gratuitas, por eso Schiaretti propone una nueva institucionalidad monetaria que, entre otras cosas, es un presidente del Banco Central de la oposición, para que la gente vea que va en serio.

Juan Schiaretti

Es una gran idea, porque eso ayuda a plantear un gobierno de coalición y un compromiso de la oposición en el Gobierno, ¿no?

Absolutamente. El proceso electoral va a definir cómo se configura una Argentina que tiene una gran oportunidad productiva, pero con una coyuntura muy compleja. Hay mucha incerteza y desconfianza en las instituciones.

En el mientras tanto, la transición es complicada. El gobierno aumenta el gasto sin financiamiento impositivo o financiamiento genuino en los mercados internacionales, lo que genera emisión monetaria. Además, la sociedad necesita unidad, y debate para defender los intereses argentinos. La responsabilidad política y los argentinos están por encima de la ideología.

Fernando Meaños (FM): En el debate se escucharon, en materia monetaria, prácticamente dos opciones: la dolarización, y la que expresó Schiaretti al respecto de un desdoblamiento cambiario. Dado el aluvión de pesos que largó y seguirá largando el Gobierno, parece que resulta más fácil la absorción de la base monetaria propuesta por Milei que los riesgos de desdoblar el tipo de cambio con un montón de pesos en la calle. ¿Cómo ves eso, más allá de la propuesta, con respecto al escenario que les va a dejar Massa?

No comparto, porque hoy no tenemos la cantidad de divisas que necesitás para dolarizar. Con este tipo de cambio es inviable un proceso de esas características. Además, significa un endeudamiento muy grande para el país.

Nosotros creemos que hay que evitar la hiperinflación, y para esto, hay que hacer un proceso de unificación cambiaria en etapas. Una primera etapa tiene que ver con el desdoblamiento cambiario para, justamente, acumular dólares y anclar la economía en el tipo de cambio, desinflándola. Todo esto con superávit fiscal y un Banco Central independiente.

Somos conscientes de que cualquier otra opción monetaria que se presente generará hiperinflación. A su vez, Massa prometió una digitalización de moneda, algo que no me parece que solucione la inflación, sino que es algo más marketinero.

Vos sos de la provincia de Buenos Aires, conocés el entramado de las distintas cajas políticas, de hecho, administraste ni más ni menos que la ANSES. ¿Qué opinión te merece lo del caso Insaurralde? ¿Puede un intendente acumular, aun con las peores prácticas, 100 millones de dólares de dinero “negro”?

Lo de Martín Insaurralde es una vergüenza con todas las letras y es necesario que la Justicia actúe de forma rápida y ejemplificadora. Hace daño a la política, que debería estar abocada al compromiso con la sociedad.

Pero la consulta es si puede ser posible. El presupuesto de Lomás de Zamora, dada la gran cantidad de población que tiene, es de casi 200 millones de dólares. ¿Cuánto tendría que robar un intendente para lograr acumular un patrimonio así?

No me cierra la cuenta y eso que he administrado presupuestos mucho más grandes que eso. Evidentemente, eligió un camino distinto al de la política. Él está en el gobierno de la Provincia, ni siquiera en un gobierno municipal.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

¿El juego puede ser un factor influyente? Guillermo Viñuales, candidato a intendente en Lomas de Zamora, marcaba que, desde el 2019, tomó el control de lotería de toda la provincia de Buenos Aires…

El juego siempre forma parte de la discusión política. Cuando fui diputado nacional, una de las cosas que prohibimos fue el financiamiento de las empresas del juego vinculadas a los partidos políticos. O sea, no es algo nuevo. Es obsceno que en el Conurbano, al lado de barrios humildes, haya bingos con colas de gente.

Lo ideal sería que se cambie el comportamiento de todo un esquema que claramente no funciona. Y ahora encima está el tema de las apuestas online. Si no está el Estado todo pasa por una cuestión paralela. Hay que empezar a cuidar a los argentinos, cambiando actitudes y diseñando políticas públicas que terminen de raíz con este tipo de cosas.

Es muy dañino para todos y yo creo en la política como algo noble. En la ANSES antes era un quilombo jubilarse y nosotros facilitamos muchísimo eso. Hay que poner el acento en resolver las cuestiones cotidianas y las cosas macro.

Conociendo la mayor caja de la política argentina como lo es la ANSES, ¿qué pudo haber seducido a Máximo Kirchner y a Insaurralde para darle todas las cajas que le dio de la Provincia? ¿Era una dificultad de la Cámpora de comprender la lógica más “silvestre” y menos teórica de los intendentes del Conurbano?

No lo sé. No entiendo cuál es el atractivo de ese tipo de cosas. Lo que reprocho, con dolor y enojo, es que muchas veces, a cada uno de nosotros, nos pusieron en lugares muy incómodos y eligieron a personas como Insaurralde.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se tiene que hacer cargo. Por su parte, Kicillof tiene un nivel moral absolutamente distinto al de Insaurralde, es un señor, lo sé porque fue compañero mío de Gabinete. De todas maneras, alguien se tiene que hacer cargo del accionar de Insaurralde.

Alejandro Gomel (AG): Remarcaste la diferencia entre Kicillof y Martín Insaurralde. Entonces, el ex intendente de Lomas de Zamora es una excepción o es un modus operandi que abunda en la política, teniendo en cuenta lo que contabas del juego?

Yo espero que sí. Imploro que sí por el bien de cómo nos organizamos en la Argentina y la necesidad de que haya confianza en la política. Espero que sea una excepción y que efectivamente los argentinos podamos, en términos institucionales, condenar este tipo de cuestiones.

La verdad es que, si bien yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Tandil, nunca trabajé en el gobierno provincial. Hablaba hace pocas horas con alguien que fue muchos años legislador y me contaba las dificultades y cómo funciona un sistema que es efectivamente perverso, porque no es sólo el tema insaurralde, es el tema Chocolate, son todas estas cosas que degradan la política.

AG: ¿Máximo Kirchner tiene que dar algún tipo de explicación?

Y sí, porque es el presidente del PJ. No sé si las intervenciones del gobierno de la Provincia fueron de la mano de Máximo. Debería dar aunque sea una explicación política porque, él personalmente, no tiene esa característica de la ostentación.

