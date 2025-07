Oscar Zago: "Nunca fuimos libertarios, pero fuimos fundadores de La Libertad Avanza"

Oscar Zago, exintegrante del oficialismo en la Cámara de Diputados, sostuvo que el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) nunca fue libertario y consideró que el Gobierno debe “volver a consensuar” con las provincias para lograr apoyo legislativo. “Hoy los 87 ‘héroes’ no están porque no están los gobernadores”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Oscar Zago es diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) por la Ciudad de Buenos Aires. Fue presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados hasta abril de 2024.

Alejandro Gomel: Qué lío que tienen algunos intendentes del PRO, ¿no?

Todo es un lío es todo, la provincia de Buenos aires está muy revuelta. Cada vez que hay un cierre de listas, siempre hay lío en todos lados. En la provincia, que tiene 135 distritos, es más difícil. Pero en todos lados hay lío cuando no hay un acuerdo. Los acuerdos ya venían un poquito a los tumbos, y cuando hay enojos desde un principio, cuando está llegando la hora de cerrar, cuesta mucho más. Es mucho más difícil. Pero nosotros ya habíamos planteado hace rato que no íbamos a participar de esa interna. No teníamos nada que hacer en esos sectores y venimos confluyendo una alternativa con UNIR y con María Eugenia Talarico. Estamos desde hace tres o cuatro meses dándole forma, con todo el esfuerzo que es la provincia de Buenos Aires, donde hay un pueblo en cada rinconcito. Son gajes del oficio y hay que llegar a destino mañana y poder hacerlo de la mejor manera. Cuando no hay acuerdo del otro lado, pasa que se te acercan a último momento. Siempre es bienvenido todo aquel que quiera tener un proyecto en común a futuro.

Claudio Mardones: ¿Cuál ha sido el elemento que más les ha permitido posicionarse como un polo de atracción entre estos sectores malheridos del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza? Ustedes son el sector de los libertarios que apoyan críticamente al Gobierno, pero que no están bajo las órdenes de Karina Milei. ¿Cuál sería su caracterización?

Nunca fuimos libertarios, pero fuimos fundadores del frente de La Libertad Avanza en 2021. Después tuvimos nuestras diferencias hace un año y cuatro meses ya, y nosotros formamos nuestro propio bloque. Ya fuimos a una contienda en la Ciudad de Buenos Aires separados, y ahora vamos a ir en Provincia y vamos a tratar de construir. Nuestro objetivo es llegar al 2027 y tener alternativas. Fijate que también hay una interna muy profunda en el propio partido de La Libertad Avanza. El PRO tiene la suya, y ni que hablar en el peronismo, entre Massa, el gobernador y La Cámpora. Son cuestiones que uno tiene que ir viendo y se van reacomodando. Hace 40 días tenés una expresidenta que está detenida, y con eso hubo un revuelo. Iba a ser candidata la señora y no solo dejó de serlo, sino que está detenida. Hay problemas en todos esos sectores cuando uno se va acercando y si pasan esas cosas es peor. Y si pasan denuncias de corrupción, es mucho peor. Y si pasan denuncias con malas costumbres, peor todavía. Empieza a crujir la interna pura y adentro del corazón de cada partido político.

AG: Fuiste de los primeros en tener problemas y salir del bloque. Y desde aquel año y cuatro meses hasta aquí, se ha llegado a un momento en que se le complicó mucho el tema legislativo al Gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno está con tantos problemas?

Hoy tienen un gran inconveniente con lo que algunos llaman la Liga de Gobernadores. Se le hace cuesta arriba al Gobierno tener un acuerdo legislativo como tuvo en este año y cuatro meses porque ya no somos los que decíamos que hay un rumbo. Bajamos la inflación, logramos tener un déficit cero, logramos tener superávit. Pero a partir de ahora necesitamos crecimiento, inversión y desarrollo. El país no puede vivir solo con un superávit. El superávit es a costa siempre de algo. Y más en un país que venía a los tumbos, que gastaba más de lo que tenía. Ahora gastamos menos de lo que tenemos. Gastamos lo justo y necesario, pero necesitamos inversiones y desarrollo. Inversiones vinieron pocas, muy poquitas. Vienen compromisos de pagos para el año que viene. Los jubilados están atrasados, hay sueldos que están por debajo del consumo mes a mes de cada familia. Tenemos que empezar a virar y a empezar a mirar hasta cuándo vas a sostener un superávit, pero con un crecimiento de la desocupación. Es la sábana corta permanente que tienen todos los argentinos.

Yo creo que la sábana antes era: te tapás los pies para taparte la cabeza, o la cabeza para taparte los pies. Parece que ahora no te llega ni al torso ni a las rodillas. La tenemos que hacer estirar. Tenemos una inflación de 1,6 %, un déficit cero, un crecimiento del superávit. A partir de ahora, ¿cuáles son las inversiones y cuál es el desarrollo para que haya ocupación, para que haya fuente de trabajo, para que crezca el salario mínimo, para que los jubilados también vean que van a tener una mejora y no esperarla y esperarla y esperarla? ¿Cómo hacemos crecer los sueldos, por ejemplo, de los médicos que están en el Garrahan? También hay problemas en hospitales nacionales, donde los residentes están en la misma situación. No pueden seguir estando con un sueldo de 800 mil pesos. Y no es por usar un médico, sino que todos los asalariados deben tener un crecimiento del sueldo. Tenemos que empezar a mejorar todo eso. Y si no vienen inversiones, ¿de qué manera se hace?

CM: Así como está planteado esto, algunos creen que lo que está sucediendo con esta sábana corta con los gobernadores es que la tensión abre otra instancia de negociación en donde esté involucrado el Congreso de la Nación. Seguramente habrá nuevas contiendas para ver si se pueden sostener los vetos del Presidente con estas nuevas sanciones y con las que vendrán. ¿Cree que el presidente tiene, como lo tuvo el año pasado, esos 87 “héroes” para poder blindar un veto?

Hoy los 87 “héroes” no están porque no están los gobernadores. Tenían un grupo de gobernadores y había diputados que no eran de las bancadas oficialistas, ni de los bloques amigables, que colaboraban. Hoy no los tienen. Hay que volver a sentarse y hay que volver a consensuar. Y no se hace con mano dura ni látigo en la mano. Se hace sentándose en la mesa de negociación y viendo el requerimiento que tiene cada uno. Hay provincias que no tienen para pagar salarios. Los gobernadores vinieron acompañando, y no se les puede decir que son malos tipos hoy porque no quieren acompañar. Acompañaron una medida justa, acompañaron un país que venía en decadencia y acompañaron para salir de la crisis enorme que teníamos, para dejar de gastar más de lo que teníamos. Algunos diputados y algunos bloques nos preguntamos cómo seguimos. ¿Cuál es la manera? Porque hasta acá, bárbaro, pero ya esta receta termina hoy. De acá para adelante, necesitamos otra receta.

CM: Usted está en la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $Libra. ¿Qué van a hacer finalmente con la comisión investigadora, especialmente su bloque?. Está todo trabado en 14 a 14. No se pudieron definir las autoridades. ¿Va a quedar así o cree que hay alguna posibilidad de un cambio?

Hay un requerimiento de un bloque porque la comisión investigadora termina en dos semanas y no hubo resultados. Se pide una prórroga de 90 días más, o 180, para seguir con la investigación día a día, y un reordenamiento, porque si seguimos así, no puede seguir 14 a 14, sin que tengamos un presidente. No es correcto que el secretario parlamentario del Congreso haga de presidente. Me parece que ya hasta acá sirvió. Fue un modo que tiene el reglamento de la Cámara y lo autoriza, pero me parece que no puede seguir funcionando así. La presidencia tiene que estar a cargo de un diputado. Y en eso vamos. Ya hay un pedido de prórroga para poder conformar la presidencia, la vicepresidencia y un secretario, como corresponden todas las comisiones, y empezar a funcionar, porque en realidad la comisión está parada.

