Concejal de LLA renunció tras viralizarse un audio donde le estaría pidiendo favores sexuales a una militante a cambio de dinero

En Salta, una militante libertaria acusó al concejal Pablo Emanuel López, integrante de su partido, de exigirle favores sexuales a cambio de dinero. La denuncia hizo que La Libertad Avanza respondiera rápidamente diciendo que “no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”. Poco después, el edil renunció a su cargo.

Todo comenzó el miércoles 16 de junio, cuando FM Infinito mostró la denuncia formal y luego puso al aire una conversación que habrían tenido López y su denunciante. “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, dice la mujer. Luego, el hombre le responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

El texto publicado por LLA Salta tras conocerse la denuncia contra Pablo López

Apenas se conoció esta información, La Libertad Avanza Salta sacó un comunicado expresando que el partido “se rige con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente. El respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de 'ficha limpia' son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En otro apartado y en referencia a la denuncia contra López, afirmaron: “Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que se presenten a suspicacia alguna”.

Pablo Emanuel López en una foto que se tomó durante las últimas elecciones

Tras estos cuestionamientos, el concejal decidió presentar su renuncia, afirmando que su decisión es consecuencia de “un profundo sentido de responsabilidad institucional”, porque elige “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños. No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”.

El Gobierno apelará el fallo que suspende la eliminación de la Dirección de Vialidad

La renuncia del edil deberá ser aceptada o rechazada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.

Quién es Pablo Emanuel López

Pablo Emanuel López es maestro y comenzó su militancia política en el PRO; pero a comienzos del año pasado se pasó a La Libertad Avanza. En las elecciones legislativas provinciales de mayo, López fue reelecto concejal, y debería haber asumido su segundo mandato el próximo diciembre. López se había convertido en el concejal más joven de la historia de Salta cuando asumió su primer mandato en diciembre de 2021 a los 22 años.

HM/DCQ