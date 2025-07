Cachanosky: "Si Milei no baja los humos y logra algún acuerdo con los gobernadores, está frito"

Perfil Redacción NEA

El economista Roberto Cachanosky aseguró que la administración de Javier Milei está buscando "la forma desesperada de llegar a octubre con una inflación que le dé algún número cercano al 1%".

"Después sólo Dios sabe lo que van a hacer. Conociéndolo a Milei no tengo la más mínima idea para dónde puede salir disparado", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Elecciones 2025

"El problema básico que él tiene es que aunque haga una elección donde gana por el 100 por ciento de los votos en todos lados no llega a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras", explicó el analista económico.

Y luego argumentó: "Él para poder avanzar tiene que hacer una serie de reformas estructurales, impositiva, laboral, etc. Eso no lo va a conseguir. No le van a dar los números. En el Senado tendrá como máximo el 30 por ciento de los senadores, pero no le da como para tener cuórum propio".

Para Cachanosky, Milei "va a tener que hacer alianzas". "Ahora si vive a las piñas con todos los gobernadores va a tener un problema serio para poder sacar una ley", aseveró.

Y continuó en su razonamiento: "Y si no saca las leyes que necesita para poder hacer las reformas estructurales, ahí va a tener un problema que la economía no va a captar inversiones y va a quedar estancada".

"Economía estancada"

Además señaló que "ya de hecho está estancada desde el mes de diciembre, y la industria está estancada desde el mes de septiembre, cuando uno mira los datos del mismo Indec".

"Así que yo diría que si él no baja los humos y logra algún tipo de acuerdo con los gobernadores para poder sacar leyes, está frito", afirmó el economista.

"Como lo conozco, yo no sé si va a lograr ese tipo de acuerdo, tengo mis dudas", concluyó Cachanosky.