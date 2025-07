Ingaramo sobre el dólar: "Lamentablemente esta vez hay que preocuparse, el mercado ya le tomó el tiempo"

Perfil Redacción NEA

El economista Jorge Ingaramo sostuvo que “lamentablemente esta vez hay que preocuparse” por las fluctuaciones del valor del dólar.

Análisis

El analista económico sostuvo que todo empezó el “16 de junio hace exactamente un mes” cuando “conocimos que la cuenta corriente externa tenía un déficit del primer trimestre de casi 5000 millones de dólares”.

“Después vimos que aumentaban las importaciones 34% y las exportaciones el 2,6. Después vino la misión del fondo y se fue. No dijo nada. Se fue en silencio. Vino lo de la calificación del MSCI del Morgan Stanley. Nos dejaron en lista de espera. El 26 el JP Morgan dijo, ´se acabó el carry trade´”, analizó.

“El Gobierno no hizo nada”

Para Ingaramo “el Gobierno no hizo nada”. “En vez de comprar reservas dentro de la banda para asegurarse que no iba a pasar nada de eso, no hizo nada. Entonces, el dólar subió 3% en la última parte de junio y 9% en lo que va de julio, entonces, el 12% más”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

“Ahora los quiero ver porque ahora tienen que vender dólar futuro lo más que puedan que vence el 31 de julio y el dólar futuro agosto vender a un precio que baje esta cotización y sin importarle el costo que eso va a tener porque eso no implica reservas”, enfatizó el especialista.

“El mercado ya les tomó el tiempo”

“El gobierno se equivoca total y absolutamente porque cuando en Argentina el dólar empieza a subir, se retira la oferta, desaparece la oferta. Entonces cualquier cantidad de pesos que usted tenga es mucha, aunque tenga 3 pesos no importa, es demasiado porque si no hay oferta de dólares y hay tres pesos, las tres pesos van a ir corriendo a comprar dólares”, ejemplificó.

Además calificó de “estrepitoso fracaso” la iniciativa del “dólar colchón”.

“Ahora tienen una licitación el 25 recién de títulos públicos para chupar todos los pesos y subir la tasa. La tasa que haga falta para sacar los pesos que sobran. No les queda otra. Lo demás es discursivo, el mercado ya le tomó el tiempo”, concluyó Ingaramo.