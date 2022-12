El fallo de la Corte Suprema para que el Estado Nacional vuelva a subir el pago por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires puso al Poder Ejecutivo ante el problema de recaudar más. Y la probable solución ya es un clásico en la política argentina: cuando se necesitan fondos urgentes, siempre hay una caja a mano para "sacudir". Y una en particular que ningún político está dispuesto a defender, al menos en público: la del negocio del Juego.



Con la llegada del online, que se aceleró en pandemia, el Gobierno dejó trascender que una alternativa para recaudar más y así cumplir con el fallo es aprobar un nuevo impuesto a la actividad en sesiones extraordinarias. Con la mirada de la opinión pública sobre el Congreso, el Poder Ejecutivo confía en que nadie levante la bandera para defenderlos.

Los bingueros están en llamas ante la posibilidad de tener que pagar más por una actividad que comenzó legalmente en diciembre del 2021. ¿Cuánto se paga hoy? Si bien hay una letra chica que depende de la cantidad de empleados y del origen de la empresa, a grandes rasgos se trata de 2,5% para residentes argentinos y hasta 15% para habitantes de países de baja tributación.

"La caja está fundida"

PERFIL consultó operadores del sector y también funcionarios políticos que administran áreas vinculadas al Juego y la opinión no varió. Un binguero que está en el negocio hace más de 30 años lo graficó así: "Nos pescan en la pecera, así es nuestro rubro", dijo ante el rumor instalado. Ese mismo empresario recordó que cada empresa nacional que tiene licitación para el online está asociada con una empresa del exterior. "No los dejaron ni llegar y ya los sacuden, es imposible", se quejó.



Otro de ellos en diálogo con este medio apuntó al ministro de Economía, Sergio Massa: "La caja está fundida. Massa la conoce mejor que nadie. Se pasó la vida sacando de ahí. Ahora que es ministro sabe que no hay mucho más. Veremos que pasa", disparó.

Corte Suprema. El fallo por Coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires obliga al Gobierno a mirar las "cajas".

Algunos operadores, por su parte, ya comenzaron a tender puentes con diputados nacionales para entender un poco más la idea que tiene el Frente de Todos que necesitará el apoyo de Juntos por el Cambio.

¿Con quién tiene mejor vínculo el sector? Cada operador tiene su base en distintos partidos. Los jugadores más grandes son Bet Warrior del grupo Cristóbal López/Achával, Bet 365 socio de Oscar Stefani, Betsson socio de Daniel Mautone, CODERE y BPlay junto a BOLDT. Todos suelen tener buen diálogo y un lobby constante. Pero reconocen que cuando la política se incendia, "la manguera del bombero siempre es del Juego".

Preparar la trinchera

Ejemplos sobran, pero dos sirven para entender. Felipe Solá blanqueó parte del negocio para recaudar más en plena crisis del 2001 en la provincia de Buenos Aires. Y fue Daniel Scioli quien exigió más dinero cuando Nación no le bajaba fondos para pago de sueldos y aguinaldos. Diciembre es el mes donde cada año los bingueros ya preparan la trinchera. "Hay rumores. Un aumento al online que recién arranca sería letal", añadió otro representante de empresas.

Por último, un funcionario de Estado clave en el área también defendió a los operadores: "No hay mucho más para recaudar ahí. Cada apuesta ya paga el 2,5% que absorbe el operador para que el jugador no termine en el juego ilegal que no paga nada", argumentó en diálogo con este medio.

"Van a subir el porcentaje y el negocio dejará de ser rentable. Sumale que el juego que no tributa crece cada vez que pasan estas cosas, porque la rentabilidad para el que apuesta es mayor. Y ahí no hay control de absolutamente nada", concluyó.

