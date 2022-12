La Corte Suprema finalmente definirá el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en febrero del año que viene, después de la feria judicial de enero. Así lo confirmaron fuentes del máximo tribunal.

En este escenario, la Corte Suprema ya no tiene previstas reuniones ordinarias en lo que queda de 2022 y recién podrá tratar en febrero el pedido que este martes 27 hizo el el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esperan con ansias esa resolución. Entienden que el Gobierno nacional incumple lo dictaminado por la Corte Suprema, al querer pagar con bonos. En Uspallata (sede del gobierno porteño) aseguran que debe hacerse una transferencia de recursos en pesos para poder cumplir con lo resulto.

Alberto Fernández, sobre la coparticipación: "No tengo los recursos para pagarle a la Ciudad"

En cambio, Alberto Fernández dejó un mensaje muy claro este martes en Santiago del Estero: "No tengo los fondos para pagarle a la Ciudad". Además, aprovechó el momento para cargar contra el gobierno porteño y sostuvo: "Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quién tiene agua. Fíjense hasta dónde ha llegado la desigualdad en el país".

El Gobierno quiere correr a la Corte Suprema

El martes a última hora, mediante un escrito de la Procuración General del Tesoro, el Gobierno nacional pidió revocar el fallo que ordenó al Estado nacional restituirle fondos coparticipables a la Ciudad, y pidió el apartamiento de todos los jueces del máximo tribunal.

El escrito del Gobierno señaló que en la decisión sobre la medida cautelar se adelantó opinión sobre el fondo del caso. Además, argumentó que el fallo es "arbitrario" porque no se explicaron los motivos por los cuales se estableció la transferencia de un monto fijo del 2,95 por ciento de los fondos coparticipables de la Nación.

Sobre la supuesta arbitrariedad del fallo, el procurador Carlos Zannini agregó: "Ello así en tanto, como se dijo, ya anticipó que por la transferencia de servicios a la Ciudad de Buenos Aires le corresponde un porcentual de la coparticipación; y ni siquiera ha tratado mínimamente en este marco preliminar, la defensa central del Estado Nacional que desacredita la supuesta verosimilitud del derecho invocado por la CABA", destacó el jefe de los abogados del Estado.

En cuanto a cómo financiar la transferencia de los servicios de la Policía Federal a la CABA, Zannini sostuvo: "Lo que la Constitución impone en casos de trasferencia de servicios es la remisión de los recursos necesarios para la atención del gasto; y no la modificación de los coeficientes de coparticipación, como prejuzgó la Corte Suprema".

AR CP