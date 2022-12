Ricardo Quintela cuestionó el pago en bonos a Larreta: "Reconoce derechos que no corresponden"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela expuso su visión respecto del fallo de la Corte sobre la coparticipación, y el anuncio del Presidente Fernández de acatar la resolución y pagar en bonos. “Está reconociendo el derecho a la distribución automática del curso, y no le corresponde”, dijo en forma tajante sobre la decisión del Gobierno Nacional. En ese aspecto, el mandatario riojano dijo que, “consideramos que la justicia, que no es ‘la justicia’ sino cuatro personas que la integran, (…) este fallo me parece discrecional, absolutamente direccionado en defensa y representación de intereses que no son los de las 23 provincias argentinas, donde obliga al Gobierno de la Nación, para que pueda depositar mediante sistema de goteo, que es un sistema de distribución automática que tenemos las provincias a través del sistema de coparticipación, y donde asemeja a la Ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia, cosa que no lo es”.

“El distrito es el distrito federal donde se asienta el poder político e institucional de la República Argentina, y donde inclusive la policía de la Ciudad, que fue transferida por el expresidente Mauricio Macri, es incorrecto a mi juicio y que si quiere tener sistema de seguridad propio debe estructurarla, financiarla, armarla con fondos propios, como lo hacemos cada una de las Provincias”, asumió. “Es importante saber que esto no es contra el pueblo de la Capital Federal sino contra la estructura, con el sistema organizacional de la República que tenemos que modificar esta matriz donde se concentra la mayor cantidad de decisiones políticas, económicas y financieras; y las 23 provincias somos testigos pasivos de lo que se decide sobre la suerte y la vida de todas y todos los comprovincianos”, aseveró.

Es por eso dijo, “creo que muchos de los gobernadores comparten esta posición y por eso decimos que hay que debatir profundamente, sobre cómo debemos instrumentar lo que dice la constitución sobre una Nación con sistema republicano, representativo y federal”. Sobre la decisión del Presidente de pagar la coparticipación de CABA en bonos, el Gobernador riojano expuso que “a mí me da la sensación por más que sean bonos de determinada característica, está reconociendo el derecho a la distribución automática del curso, y no le corresponde”. “El Jefe de Gobierno tiene la responsabilidad de mantener la ciudad, con obras, barrido, limpieza, alumbrado público y bajo ningún punto de vista que tenga competencias que no le corresponden”, puntualizó.

“La Rioja tiene casi 100 mil kilómetros cuadrados, y 400 ciudades capitales se pueden asentar en el territorio riojano, y nosotros con muchos menos recursos tenemos que brindar servicios en esa cantidad de metros cuadrados, inclusive en la zona cordillerana, donde tenemos que brindar los servicios esenciales”, apuntó. “No es contra el ciudadano capitalino sino contra el sistema. La plata que va no la distribuyen entre los ciudadanos sino que se la quedan los que viven en countries, que viven viajando al exterior y por eso la molestia, porque nos quitan la posibilidad de crecer; y ellos lejos de organizar las villas, van a un grupo reducido de intereses que ellos representan”, agregó.

Por otro lado indicó que, a su modo de ver “la Corte debería ser consciente de esta situación, no hacen ningún tipo de aportes, y no los elige nadie, sino un sector reducido del Senado, y nosotros cada dos años debemos revalidar los títulos, por así decirlo, y dar la cara con la gente, para después dar cumplimiento. La Corte está de por vida, nadie los puede tocar y pueden hacer lo que sea”. “Creo que más allá del juicio político que lo vamos a hacer, tienen que ellos hacer un paso al costado”, entendió y agregó que, “para tener una Corte imparcial, que imparta justicia a todas y todos los argentinos”.

Finalmente sobre la presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández en un acto público prevista para hoy, el gobernador Quintela deslizó: “Estoy ansioso por su mensaje, y ansioso también porque por lo menos esté dentro de las posibilidades darle una oportunidad y que no se la proscriba por las y los argentinos que queremos votarla”.