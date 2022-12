Alberto Fernández, sobre la coparticipación: "No tengo los recursos para pagarle a la Ciudad"

El presidente Alberto Fernández reapareció en Santiago del Estero con el gobernador Gerardo Zamora, después de anunciar que va a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires los puntos de participación que le exigió la Corte Suprema. También lo acompañaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; y de Santa Fe Omar Perotti.

Allí hubo tiempo para apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta en medio de la disputa por el pago de la coparticipación. "Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país", dijo Fernández.

Esto fue en la inauguración del acueducto Simbolar-Añatuya. Lo acompañaron los ministros nacionales Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Públicas provincial, Aldo Hid.

Allí se refirió a la polémica por el pago a la coparticipación de la Ciudad de Buenos: "Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir".

Además, sostuvo que "por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó". Y, nuevamente se preguntó: "¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?".

La foto de Alberto Fernández con los tres gobernadores vuelve a posicionar a Alberto Fernández en un lugar importante para este sector. Más aún, después de que tomara la decisión de dar marcha atrás y pagarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

"Todo esto de lo que estamos hablando cuesta 220 mil millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación", dijo en ese encuentro.

Además, planteó: "Poniendo una mano en el corazón: ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?"

AR CP