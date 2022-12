Diputados: la ofensiva de Juntos por el Cambio contra el Gobierno nacional por la Coparticipación

La contraofensiva de Cambiemos luego de que el Gobierno Nacional confirmara que va a recusar y no acatar el fallo de la Corte Suprema, tuvo distintas aristas. En el Congreso, en medio del asueto nacional que decretó Alberto Fernández, el bloque radical de Diputados trabaja en un pedido de juicio político contra el jefe de Estado, que se presentaría el lunes 26.

Mientras tanto, el bloque PRO propone "algo más integral" y no ir solo contra el Presidente. Según contó una de las espadas parlamentarias del bloque esto incluye: "Un pedido de remoción al jefe de Gabinete, juicio político a Alberto Fernández y una comisión que investigue el comportamiento del Poder Ejecutivo" en lo vinculado al desacato del fallo. Además, aclararon que irán por "la cabeza de Carlos Zanini, que es el procurador, el abogado del Estado".

En paralelo, en la redacción del juicio político que prepara el radicalismo trabaja el titular del bloque UCR, Mario Negri, y la diputada por Buenos Aires Karina Banfi (UCR).

"Creo que tendríamos que tomar conciencia, no solo la política, sino organizaciones civiles, colegios profesionales y todos los que creamos en la democracia y en la ley que todos vamos a un camino de desobediencia", planteó el cordobés en diálogo con Cadena 3, donde confirmó que pedirán juicio político.

Uno de los legisladores que trabaja en esta redacción contó a PERFIL: "Estamos trabajándolo con un grupo de diputados para hacer una presentación, si es que el Presidente no cumple el fallo". Además, advierten que "puede cambiar", en caso de que se acate el fallo, y se de marcha atrás con el juicio político.

Una de las trabas que aparece es el asueto. Con poco personal, y pocos asesores trabajando, los diputados del radicalismo van a esperar al lunes para la presentación.

Otro de los diputados de Juntos por el Cambio que también anticipó que irá por un juicio político es Ricardo López Murphy (Repúblcianos Unidos). "El Presidente se quiere llevar puesta la República. Ya no hay espacio para dudas: presentaré un pedido de juicio político contra Alberto Fernández y espero que todos los diputados de la oposición me acompañen. No nos rendiremos ante un gobierno GOLPISTA", escribió en Twitter.

