Luis Juez: "Quienes se escandalizan con Milei no hicieron nada por los discapacitados"

Tras votar a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, uno de los proyectos que el Gobierno ya confirmó que vetará, el senador Luis Juez calificó a Javier Milei como “el presidente más empático” y consideró que su concepción del equilibrio fiscal “es absolutamente entendible”. “Tuvimos una vicepresidenta de Juntos por el Cambio que era discapacitada y no movió un dedo”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Juez es senador por Córdoba. Fue intendente de la capital cordobesa entre 1999 y 2003, y embajador de Argentina en Ecuador entre 2016 y 2017.

Alejandro Gomel: ¿Es imposible que haya justicia con la AMIA? La justicia no ha podido en 31 años terminar con este tema.

No ha querido la política ni la Justicia. Cuando la Justicia quiere, puede. Es un tema que claramente tiene todo un entramado de complicidad y de decisiones políticas locales e internacionales complejas. Nadie se quiso hacer cargo. Cuando uno toma decisiones complejas que terminan perjudicando a un montón de inocentes, es muy difícil. Los tipos no se hacen cargo de decisiones obvias que toman delante de todo el mundo. ¿Te imaginás una decisión estratégica que terminó como terminó? Después la política intentó ponerle un moño al tema de determinadas maneras, con esquemas verdaderamente vergonzosos. Llega el 19 de julio, salimos todos, decimos un par de palabras, nos mostramos compungidos, pero después la Justicia no hace nada. Lo hemos visto los últimos días cuando discutimos el juicio en ausencia en el Senado. La actitud de la política es horrible. Es preferible que no digan nada, es preferible que ni siquiera conmemoren, es preferible que ni siquiera se acuerden. Eso sería mucho más honesto que golpearse el pecho y después no hacer nada.

AG: Hay un tema ahí con cómo se entrevera la Justicia y la política…

Tiene que ver con la politización de la Justicia. Cada vez hemos avanzado más a una degradante puesta en escena de la Justicia, que tiene hoy un nivel de politización horrible. Lo digo con conocimiento de causa porque soy un hombre que litiga hace 40 años.

Claudio Mardones: Muchos seguimos su discurso sobre la declaración de emergencia nacional en discapacidad en el Senado. Su voto no solamente tuvo un valor simbólico muy importante, sino que usted tuvo intercambios presidente Javier Milei. ¿Cree que el presidente finalmente va a vetar la ley? ¿Cuál es su lectura después de su voto que sorprendió tanto?

Yo no veo quién se puede sentir sorprendido. Tengo una hija con parálisis cerebral hace 25 años. Es un rol que no me gustaría ocupar, pero Dios a veces te da banderas que vos no querés llevar. Pero tampoco te podés convertir en un cobarde. Si vos me das a elegir, no me gustaría ser una voz cantante en el tema de la discapacidad porque no es un tema que me ponga bien. ¿Quién se puede sentir sorprendido de que yo tenga para con este tema en particular una mirada absolutamente empática? La verdad que me pareció exagerada la reacción de muchos. A mí no me pueden pedir que yo haga algo que no sienta. Yo tengo una amistad con el Presidente y la honro actuando con sinceridad brutal. Puedo tener un pensamiento errado, pero no me encontrás a mí nunca en una especulación porque yo no sé especular.

En el tema de discapacidad, creo que hay un cúmulo de factores que nos llevan a esta situación. Hay un desmanejo monstruoso, histórico, durante muchísimos años, utilizando los recursos de la discapacidad para el manejo político partidario. Esto es evidente. Hay casi 1.200.000 pensiones de discapacidad y dicen que la mitad están otorgadas a punteros políticos. Yo no sé si ese es el número, pero sí puedo dar fe, porque soy un hombre de la política. He sido tres veces candidato a gobernador, tres veces candidato a senador. He recorrido esta provincia 100 veces y he visto en muchos lugares tipos con pensiones de nuestros hijos que son nada más que punteros políticos. Ahora, creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que mientras desenmascaramos esa miserabilidad de la política, lo cierto es que las prestadoras de discapacidad desde diciembre no han tenido ningún incremento. Esa es una realidad, no se puede soslayar, es absolutamente palpable.

AG: Milei dice que es “cruel". Vemos el Garrahan, la discapacidad y los jubilados. Después nos dice usted que él es muy amable con usted. No terminamos de entender muchos al personaje. ¿Es un tipo cruel?

Es muy difícil si ustedes quieren mirarlo al Presidente y tomarle la medida con el mismo metro que han medido a otras dirigencias políticas. Yo me he vinculado con Milei y si puedo decir, a 24 horas del Día del Amigo, que es mi amigo, es porque ha sido el único tipo en 25 años que tiene la Milagro, mi hija, me ha preguntado y ha empatizado por sus problemas y los de sus amigos. Se ha involucrado en un montón de cosas y estamos atrás de un resonador que está en la India para ver si lo podemos poner en un hospital público. Al contrario, ha sido el tipo más empático que yo en estos temas. Probablemente tenga una forma de expresarse que lo desdibuje, pero puedo dar fe de lo que digo porque no tengo ningún interés que no sea decir la verdad.

Conocí a todos los presidentes los últimos 40 años, y él ha sido el tipo más empático. Es un tipo que te dice cómo piensa y te dice que la plata es escasa y no está. Creo que falta que el equipo que lo acompaña se pongan las pilas y activen los tiempos y se muevan. El 85% del presupuesto de discapacidad, que es el quinto presupuesto que tiene la Argentina, se va en pensiones. Si vos decís que tenés la mitad de las pensiones otorgadas de manera irregular, yo estaría moviendo las patas como loco para acelerar ese partido de la mejor manera. Eso también depende de cómo te armás, los equipos que tenés y cómo das la pelea. Me parece que el pecado más grande que tiene Milei es que es un tipo que te habla sin cinismo, sin hipocresía, sin doble discurso.

Quienes se escandalizan con Milei no hicieron nada por los discapacitados. Nosotros tuvimos una vicepresidenta de Juntos por el Cambio que era discapacitada y no movió un dedo. La política se llena la boca, pero gobernaron en este país en los últimos 40 años, casi el 90% del tiempo, y no hicieron absolutamente nada. Son los responsables de haber distribuido las pensiones de nuestros hijos a punteros políticos. Esta es una Argentina muy cínica, muy falsa, muy hipócrita. La semana pasada me dieron con un caño los supuestos amigos virtuales del Presidente de las redes sociales. Y me importa tres pedos porque yo no voy a recular mi forma de pensar. Tampoco voy a venir a decir una cosa por otra. Este tipo conmigo ha sido terriblemente empático y lo hemos hablado con mucha sinceridad. Probablemente falte esa forma de comunicar.

CM: Es muy valioso ese punto de vista porque nos permite conocer un costado al que muy pocos pueden acceder respecto a la intimidad del Presidente…

Me han tratado de falso porque he votado conforme a mis convicciones. Estoy hablando con ustedes porque tengo una deuda de por vida con Fontevecchia. Porque cuando la comunicación, la política y los servicios de inteligencia en mi provincia intentaron ensuciar mi nombre y mi honor diciendo que tenía cinco millones de dólares en el Gran Caimán, el único tipo que puso huevo y mandó un periodista a tocar un timbre, que eso es todo lo que tenía que hacer el juez federal, fue Fontevecchia. Puedo o no compartir un montón de cosas, pero el tipo me devolvió la dignidad que la política me estaba ensuciando y a partir de ahí pudimos empezar a desnudar una mentira. Pero mientras tanto mi nombre y el de mis hijos estaban en las paredes acá en Córdoba.

Con esa sinceridad te digo que el Presidente es un tipo raro, producto de la destrucción de la política, y la política no lo quiere entender. Si Milei es presidente es porque la política hizo mierda todo lo que tocó. Destrozamos todo, y particularmente desde el lugar de donde yo con mi espacio político acompañamos, que es Juntos por el Cambio. Lo hicimos bosta todo por vanidosos, miserables, cínicos, hipócritas y por enloquecernos con el poder. Yo lo estuve advirtiendo durante un montón de tiempo. Mi forma de contribuir en este momento es teniendo una profunda autocrítica. Milei es presidente porque es la expresión más cara y más cabal del fracaso de la política tradicional. Política que no le va a permitir nunca un tipo con semejante nivel de franqueza para decir las cosas, inclusive al límite de la inconveniencia. Probablemente el tiempo enseñará algunas cosas.

CM: Todavía no se sabe si finalmente cuál va a ser el alcance del veto. Guillermo Francos dijo que se van a vetar las leyes. Vendrá la pulseada entre el veto, la posibilidad de blindarlo o la insistencia. ¿Usted cree que el Congreso va a poder insistir y ratificar la ley de emergencia nacional en discapacidad?

No lo sé. La verdad que no hago futurología. Sé que es un tema complejo y sería un necio si yo dijera que estoy viendo tal cosa. Creo que es un momento difícil desde el punto de vista económico. El Presidente tiene una concepción del equilibrio fiscal que es absolutamente entendible. Eso también choca con algunas necesidades que hoy se expresan con mucha contundencia. No me atrevería a garantizar un resultado.

CM: Algunos consideran que, en el Senado, en esta última sesión, hubo un cambio de clima directamente. ¿Cuál es su lectura?

Hubo una extorsión de los gobernadores. Lo que pasa es que, lamentablemente, el único voto negativo a la idea de coparticipar los impuestos fue el mío. Y no podía hablar, te lo juro por mi vida. Me hubiese encantado desnudar a los gobernadores, a sus senadores, y decirles que son unos cínicos. Ninguno de ellos tendría los huevos de hacerlo si el Presidente fuera un presidente peronista. Pero la verdad que me dio un fastidio porque es una actitud extorsiva. Mirá que yo soy un veterano en la política. En su puta vida los gobernadores se hubiesen animado a hacerle esto al inútil de Alberto Fernández, por mencionarte el peor de los presidentes que tuvimos la vuelta a la democracia. Y sin embargo, se lo hacen a Milei porque es una actitud extorsiva. Yo escuché conversaciones de senadores con gobernadores que decían que no les interesa el tema de la discapacidad o de los jubilados. Cada vez que voto lo hago con absoluto convencimiento, y me di cuenta el nivel de cinismo e hipocresía de la política. Por supuesto que terminó eso siendo muy funcional porque están los que claramente tienen una necesidad y los otros que quieren lastimar al Gobierno. Ahí se chocan los intereses, pero en definitiva el resultado termina siendo el mismo.

CM: ¿Se reabre una negociación a partir de este nuevo punto de tensión o cree que esto se va a resolver después de las elecciones de este año y que termine el calendario electoral?

No lo sé. Yo trataría de no tentar la suerte. Falta mucho para las elecciones de octubre. Hay que reconocer que Francos un tipo de una infinita prudencia y paciencia. Lo ha demostrado cada vez que ha tenido que sentarse a dialogar. Yo soy un tipo que apuesta al diálogo, pero sin guardarme absolutamente nada. El gobernador de mi provincia ha estado tentando y laburando sus relaciones con el kirchnerismo y el massismo para tratar de tener esta situación. Si tengo que darle un consejo al Gobierno diría que hay que animarse a discutir. Obviamente los gobernadores están tan mal acostumbrados que saben que los ATN es la plata que necesitan ellos para, para la política y habrá que ver cómo se resuelve ese tema.

AG: Le agradecemos por mostrarnos otra cara del Presidente. Porque hasta aquí las únicas veces que lo vimos con gestos de amabilidad fue con sus perros.

Te lo juro. Te lo juro por Milagros, por mi hija, que es un tipo con empatía. Una noche le pregunté si había visto la película “Dos hemisferios de Luca”, una película de una periodista cordobesa, la representante de Cadena 3 en México y Estados Unidos, que es Bárbara Anderson. Tiene un hijito que se llama Luca que tiene parálisis cerebral. Me dijo que no, y le dije que la vea. Veo que agarra el celular y pensé que me está dando poca bola. Pero después vi que le estaba escribiendo al canciller para que se comunicara con el canciller de la India para que averiguara las condiciones de un aparato que genera un choque de neuronas. Esa misma noche me llamó el canciller Gerardo Werthein. Una noche estaba jugando al fútbol, me sonó el teléfono, y era él que estaba en Estados Unidos, en San Francisco, en la casa Meta, con la hermana y me preguntó sobre la parálisis cerebral.

Yo lo digo públicamente y a cambio de nada porque no soy La Libertad Avanza. Lo poquísimo que tengo, o lo mucho que tengo, según dónde te parás, porque he intentado ser tres veces candidato a gobernador y no he podido, me lo he ganado solo. Yo no le chupo las medias a nadie. Yo me puedo putear con los libertarios en las redes, pero ese tipo en casa es venerado porque tuvo una empatía por un dolor que no es el mío, es el dolor de cientos de padres que tenemos hijos con parálisis cerebral, que no lo tuvo ningún dirigente de la política. Yo puedo contar una verdad como padre. Después como político podemos decir mil cosas.

