Las encuestas no solo entregan porcentajes: dibujan climas, sugieren humores y anticipan posibles giros de campaña. El último relevamiento de la consultora Circuitos, dirigida por Pablo Romá, realizado entre el 5 y el 8 de agosto, pone en números las tensiones y expectativas que atraviesan a Córdoba de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Un escenario que combina certezas provisorias, sorpresas en ascenso y la incógnita de cómo se comportará un electorado que aún guarda silencios.

En la cima de la tabla aparece La Libertad Avanza, con una dupla atípica en el mundo libertario cordobés: el diputado radical Rodrigo De Loredo y el ensayista Agustín Laje. Entre ambos suman un sólido 34,3% de intención de voto. Sin embargo, la paradoja es que —al menos por ahora— ninguno de los dos estará en la boleta de octubre. El interrogante es si ese capital electoral podrá transferirse intacto a otros nombres del espacio.

Encuesta de Circuitos para Córdoba

En el segundo pelotón se libra otra batalla, de estilos y orígenes distintos. Juan Schiaretti, con 20,4%, se apoya en toda la maquinaria del oficialismo provincial, la que le dio músculo en cada contienda que disputó. A pocos puntos lo sigue Natalia de la Sota con 17,6%, impulsada por el recuerdo y el peso simbólico de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota. Su performance, sin el respaldo pleno de la estructura peronista, sorprende y muestra que el apellido sigue siendo una marca registrada en la política cordobesa.

El estudio de Circuitos, con 1.213 casos y un margen de error de ±2,8%, también midió predisposición al voto: el 45,3% asegura que irá a las urnas, un 30,2% dice que es “muy probable” y el 13,6% adelantó que no participará. El 8,3% todavía no sabe a quién votar y un 4,4% no se inclina por ningún candidato.

En esta Córdoba política, donde las campañas suelen definirse en los últimos tramos, el mapa electoral todavía no está terminado. La ventaja de LLA, el empuje de De la Sota y la estructura de Schiaretti dibujan una carrera donde la última palabra la tendrán los indecisos.

JB/FL