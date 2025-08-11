lunes 11 de agosto de 2025
POLITICA
Elecciones 2025

Elecciones 2025 en Corrientes: qué se vota y quiénes son los candidatos para el 31 de agosto

La provincia elegirá gobernador, vice y renovará bancas legislativas provinciales y cargos municipales. Siete fórmulas competirán por el Ejecutivo local.

Elecciones
Elecciones | Cedoc

Corrientes se encamina a una jornada electoral clave el próximo domingo 31 de agosto, en la que los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador, junto con la renovación parcial de las cámaras legislativas provinciales y autoridades municipales.

El proceso se desarrollará de manera desdoblada de las elecciones nacionales, en virtud del decreto 1056/25 firmado por el gobernador Gustavo Valdés y publicado en el Boletín Oficial correntino el pasado 26 de mayo.

Elecciones en Corrientes

Además de la fórmula para la gobernación, se renovarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
En el plano municipal, 73 municipios también acudirán a las urnas para elegir intendentes, viceintendentes y concejales.

Lista de candidatos del próximo 31 de agosto

El 31 de julio se oficializaron las listas que competirán por la conducción de la provincia, con siete fórmulas en carrera:

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard

  • La Libertad Avanza: Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten

  • Partido De la Esperanza: Adriana Leila Vega – Andrés Fabián Barboza

  • Partido Ahora: Carlos Ezequiel “Teke” Romero – Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

  • Encuentro por Corrientes – ECO: Horacio Ricardo Colombi – Martín Miguel Barrionuevo

  • Cambiá Corrientes: Sonia Beatriz López – Raúl Ricardo Dal Lago

  • Limpiar Corrientes: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa – Cesar Daniel Lezcano

Padrón electoral: cómo consultar dónde votar

Los ciudadanos habilitados pueden verificar su lugar de votación en el padrón definitivo a través del sitio oficial de la Junta Electoral de Corrientes:

  1. Ingresar a la página oficial de la Junta Electoral.

  2. Escribir el número de DNI.

  3. Seleccionar el género tal como figura en el documento.

  4. Clickear en “Consultar”.

El sistema mostrará escuela, dirección, distrito, número de mesa y orden asignados.

