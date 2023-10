El candidato a intendente de Lomas de Zamora (JxC), Guillermo Viñuales, comentó su propia trayectoria política y su cambio del oficialismo a la oposición. “Hice lo que no hizo ningún dirigente: renunciar a Insaurralde en pleno apogeo de su fuerza política”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuál es su propia expectativa sobre cómo va a afectar las elecciones de su distrito el caso de Insaurralde? ¿Puede asegurar que Juntos por el Cambio gana en Lomas de Zamora?

Cuatro años atrás, la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos era de 30 puntos, y ahora es de 12. Asegurar no se puede, lo que le digo es que Lomas está muy impactada y que se va a ver en las urnas.

Las imágenes de ayer de los empleados del municipio bajando los carteles de Insaurralde me impactaron mucho. Es una elección que está muy abierta, con un votante muy enojado, al que hay que darle un mensaje de esperanza concreta.

Usted es el candidato de la oposición y antes lo fue del oficialismo peronista. ¿Nos puede contar un poco su propio proceso?

En el 2009 trabajaba en el Banco Central. Tenía una familia muy antiperonista, que nunca había participado de la política, y a los 15 años empecé a militar. Me sumé a la UCeDe en 1985, y en 1990, como tantos jóvenes liberales, me sumé al justicialismo.

La diferencia es que yo lo hice desde el trabajo territorial. En alguna de esas actividades lo conocí a Martin Insaurralde. Cuando él asumió como intendente en 2009 me convocó, lo acompañé durante 10 años, hasta que en 2020 le presenté mi renuncia, no me sentía parte del proyecto.

Desde que él se vincula a los medios de comunicación, desde la parte más farandulera, y el acuerdo político que hace con Máximo Kirchner en el 2018, ya se me hacía un combo indigerible.

Presenté la renuncia a la concejalía, me fui a trabajar al sector privado, a un colegio en Banfield. En el 2020 armamos un partido vecinal y nos sumamos a la experiencia de Néstor Grindetti y Horacio Rodríguez Larreta, una nueva etapa de Juntos por el Cambio.

Durante estos últimos tres años le he contado a los vecinos por qué estoy donde estoy. Tuve el honor de que en las internas de este año, a nivel local, miles de personas cortaron la boleta para votarme.

Me parece que la explicación, los motivos, la transparencia que tuve con los vecinos, ha sido de mucho valor. Hice lo que no hizo ningún dirigente: renunciar a Insaurralde en pleno apogeo de su fuerza política en 2020. Yo me fui antes de la foto de Olivos, que es muy comparable.

¿Cree que el hecho de que usted haya sido jefe de Gabinete de Martin Insaurralde puede beneficiar al candidato de La Libertad Avanza?

Yo creo que Javier Milei tiene mucha casta en sus listas, y tiene que explicar la influencia de Sergio Massa en estas. Tengo la conciencia tranquila de haber sido escrutado por la sociedad de Lomas.

Me fui de una fuerza política e ingresé a otra, me sentí validado por los votantes más adversos de la gestión de Insaurralde, y esto quiere decir que mi mensaje es bastante creíble.

Entiendo que quieran ingresar en esa lógica, pero yo acá hice lo contrario. Se sabe que muchas veces cuando un dirigente cambia de partido político lo hace desde la oposición al oficialismo, en busca de beneficios, pero yo me fui del oficialismo a la oposición.

¿Quién es el candidato de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora?

Se llama Antonio Volponi, yo no lo conocía. Es un empresario gastronómico, no había tenido ninguna actuación en Lomas de Zamora, no tengo idea de cómo llegó a este cargo.

¿Y el candidato de Patricia Bullrich?

Se llama Nicolas Bari, es un consejero escolar que fue candidato de Patricia, y estamos trabajando juntos.

Me gustaría que nos cuente cuál era el Insaurralde con el que usted coincide y cuál es el de ahora. ¿Qué hizo cambiar a Insaurralde?

El Insaurralde con el que yo coincidía en la gestión era aquel que tomó el municipio de Lomas de Zamora de un día para el otro con la renuncia de Jorge Rossi. Se pone a gestionar, a validar la gestión en la cuestiones cotidianas de los vecinos, una ampliación de los servicios, un gestor.

Eso, a mi juicio, empieza a resquebrajarse con la elección que pierde contra Sergio Massa en 2013. Pero para mí, el punto de inflexión político fue el acuerdo con Máximo Kirchner en el 2018. Sin ninguna duda, fue la gota que rebalsó el vaso.

Eso desde el punto de vista político pero, ¿desde el punto de vista personal?

Insaurralde dejó de vivir en Lomas de Zamora en el año 2014, se casó con Jessica Cirio, que ya tenía un departamento. Cuando se va de Lomas empieza a vivir de otra manera, más si se va a vivir a Puerto Madero.

Un intendente tiene que estar sí o sí en la región, si no uno no vive las cosas. Mudarse de Lomas fue romper el acuerdo y compromiso con los vecinos.

¿Qué puede decir respecto a la relación del juego y el dinero negro dentro de la política?

La relación de Insaurralde con el juego siempre se daba en paralelo a la gestión municipal. En Lomas no hay un gran desarrollo del juego, justamente porque estaba previsto hacer un gran bingo y la gobernadora María Eugenia Vidal lo impidió, y después el gobernador Kicillof lo enfrentó.

Lo que está claro es que cuando hace el acuerdo con Máximo Kirchner, toma el control de lotería de la provincia de Buenos Aires, como también toma el control de la Legislatura.

¿Cuál es el presupuesto anual de un municipio como Lomas de Zamora?

Al dólar actual, debemos estar alrededor de 100 mil millones, Lomas es uno de los beneficiados por el “Plan platita”. Hay una gran discriminación en los municipios dirigidos por dirigentes próximos a Máximo Kirchner.

O sea que, al dólar actual libre, son menos de 200 millones de dólares al año. ¿Cómo se puede acumular una fortuna de 50 millones de dólares? Evidentemente, no tiene que ver con Lomas de Zamora. ¿Es posible, siendo intendente de su distrito y siendo corrupto, hacerse de un patrimonio de 50 millones de dólares?

No, este es un municipio que presta servicios. Por eso vuelvo a poner un punto de inflexión en el acuerdo con La Cámpora, no es solamente en la lotería o la Cámara de Diputados.

La influencia que ha ganado Insaurralde en estos años con el acuerdo con Máximo le ha dado mucho. Aún con las peores prácticas, no se puede hacer 50 millones de dólares siendo intendente de Lomas de Zamora.

Entonces, claramente el punto de inflexión no fue la gestión en Lomas, sino el acuerdo con Maximo Kirchner…

Estamos haciendo una hipótesis, pero me parece más verosímil lo que usted está diciendo. Lomas no puede generar eso. Uno sabe hasta dónde puede.

