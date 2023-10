Insaurralde y el cajón de Herminio

“En la primera elección desde la recuperación de la democracia, Herminio Iglesias era el candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y cerró su acto de campaña quemando un cajón y una corona con el nombre de Unión Cívica Radical, y eso hizo que una elección que venía ganada, por poco, por el peronismo, sea ganada por Raúl Alfonsín, analizó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 3 de octubre.

Hay una serie de interpretaciones que dicen que lo que hoy sucede con Insaurralde es equivalente al cajón de Herminio Iglesias de 1983, algo que le permitiría a Patricia Bullrich superar a Sergio Massa.

En aquel momento, Alfonsín logró el 52% de los votos y un 42% Luder, que era quien encabezaba la fórmula presidencial peronista.

A lo largo de los años, en la política, hubo gran cantidad de escándalos, de orígenes sexuales y también por actitudes, normas y estéticas. El caso de Martín Insaurralde combina sexo, poder y corrupción.

Oscar Wilde dijo que “en la vida todo es sexo, menos el sexo. El sexo es poder”. Esta frase arroja algo de luz sobre el escándalo de Insaurralde y el Yate Gate.

Muchos filósofos, a lo largo de la historia, reconocieron la estrechísima vinculación entre la política y el afán de poder. Sin embargo, solo a partir de Freud, el sexo y la sexualidad también comenzaron a relacionarse con ese afán. El neurólogo austríaco llegó a considerar que sexo y política pueden llegar a ser para mucha gente objetos sustitutivos del mismo poder.

Los escándalos en política son sucesos que muchas veces inciden y cambian el rumbo de los acontecimientos. Algunos incluso llegan a la historia y modifican la manera en la que vemos a los escándalos en general.

Mario Riorda, ayer en este programa, dijo que los escándalos políticos tienen tres grandes calificaciones: por corrupción, abuso de poder o escándalos sexuales. Según Riorda, el escándalo del Yate Gate reúne las tres clasificaciones.

En la serie de escándalos, tal vez el que más marcó la historia fue el Watergate. De hecho, fue tal su impacto que creó un neologismo: desde ese momento y hasta el día de hoy, se utiliza el sufijo “gate” para referirse a los escándalos políticos, como el Yoma Gate en la época de Carlos Menem.

El Watergate tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970 a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Richard Nixon de encubrir a los responsables.

Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional.

Luego, en Estados Unidos hubo dos escándalos sexuales que no desencadenaron las renuncias de los entonces presidentes pero abrieron crisis importantes.

Uno de ellos fue el que tuvo lugar en Washington en 1995, cuando se denunció que el entonces presidente Clinton tuvo una relación extramatrimonial con la becaria de 22 años Mónica Lewinsky, también llamado el Mónica Gate, fue parte de esta tradición de sucesos que impactan notablemente en la credibilidad de un gobierno.

Además, durante la recta final, en 2016, de su pulso por la presidencia con Hillary Clinton, los abogados del ex mandatario estadounidense, Donald Trump, pagaron 130.000 dólares a la estrella del cine porno Stephanie Clifford para que no aireara la cita que ambos habían mantenido diez años antes.

Esta revelación sacó a la luz por primera vez un affaire extramatrimonial de Trump con Melania, con quien se había casado en enero de 2005. Durante el proceso electoral, la sucesión de denuncias de mujeres contra Trump llegó a acumular una docena de testimonios personales.

En Europa, el caso más resonante es el de Silvio Berlusconi. El “bunga bunga”, así era como se conocían las famosas fiestas del ex primer ministro italiano en las que contrataba jóvenes y prostitutas. El empresario fue juzgado por haber pagado casi diez millones de euros a sus 23 huéspedes en las fiestas para que prestaran falso testimonio en los tribunales.

Según la reconstrucción realizada por los fiscales, el ex primer ministro compró el testimonio de las jóvenes para que no dijeran la verdad en los juicios y negaran que la joven marroquí Karima El Mahroug había tenido encuentros sexuales con Berlusconi cuando ella era menor.

En Latinoamérica, está el caso del ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo. La cadena de denuncias sobre paternidad contra el ex mandatario, en su primer año de gobierno, provocó un auténtico terremoto en Paraguay.

Cuando el caso estaba prácticamente cerrado, Benigna Leguizamón, una de las tres mujeres que demandaban el reconocimiento legal de su hijo, declaró que el obispo la había violado. El entonces presidente de Paraguay logró sortear la cárcel tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con su ex limpiadora.

Según los medios locales, a cambio, Benigna obtuvo una casa en Ciudad del Este y una mensualidad de dos millones de guaraníes.

En Argentina, los últimos “Gate” fueron la fiesta en Olivos y el Vacunatorio VIP. Una gran decepción por parte de la sociedad golpeó fuertemente al gobierno de Alberto Fernández después de que hiciera una reunión por el cumpleaños de la primera dama en Olivos, mientras que había cuarentena estricta.

Lo de Insaurralde y la foto con esa joven en el yate por el Mar Mediterráneo y lo de "Chocolate" cobrando dinero de 50 tarjetas de débito, escenifica a un sector social que vive privilegios, mientras la enorme mayoría de la sociedad siente un ajuste terrible en sus condiciones de vida.

De alguna manera, el significante “casta” que Milei importó de la izquierda europea logra captar esta percepción que tiene buena parte de la sociedad y que se actualiza con este “Gate”.

Por lo pronto, el Yate Gate terminó en la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense y a la candidatura a concejal por Lomas de Zamora. ¿Qué impacto tendrá en la elección? ¿Puede ser uno semejante al cajón de Herminio Iglesias?

Hay quienes dicen que de aquí al 22 de octubre será un tema dominante en la agenda de los medios dominantes de la Argentina y que el objetivo es que Patricia Bullrich pase a la segunda vuelta.

En 1990, en el marco del caso conocido como Yoma Gate, Carlos Saúl Menem echó a Zulema Yoma de Olivos, mientras la gente la apoyaba con dichos como “arriba Zulema, no le des bolilla”.

Ocho años después, en 1998, Bill Clinton admitió haber tenido relaciones con Mónica Lewinsky. “Tuve una relación con la señorita Lewinsky que no era apropiada y estaba equivocada”, sostuvo el ex presidente.

Volviendo a Argentina, en 2011, Martín Lousteau tuvo un affaire con Juana Viale, mientras la conductora estaba embarazada de su pareja, Gonzalo Valenzuela. “Lo que se vio en el video es un acto de índole privada entre dos adultos”, declaró el actual senador radical.

En Europa, el famoso caso de Rubí, cuando el Tribunal de Milán afirmó que Silvio Berlusconi tuvo sexo con la joven marroquí cuando aun era menor. El ex mandatario fue condenado a siete años de prisión y la inhabilitación política de por vida, por incitación a la prostitución de menores y abuso de poder.

En 2017, Sofía Clerici, la joven hoy denunciada por el caso de Insaurralde, tuvo un intercambio con Scioli cuando dejó de ser candidato a presidente. “Son temas personales que forman parte de mi vida privada”, declaró el actual embajador de Argentina en Brasil. Clerici, por su parte, sostuvo en un reconocido programa de televisión, que “con Daniel somos amigos”.

En 2020, otro caso conocido, fue el del diputado Juan Ameri, a quien suspendieron de su cargo por tener actos inapropiados durante una sesión virtual de Diputados. “Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado”, manifestó Sergio Massa, en ese momento, presidente de la Cámara Baja.

En 2021 fue la fiesta en Olivos, el cumpleaños de la primera dama. Alberto Fernández pidió disculpas públicas y sostuvo que “Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

En mayo de este año, Sergio Massa dijo: “No nos entra un quilombo más, necesitamos orden político para que haya orden económico”. Un epitafio de la gestión que lo preside, ya que la economía era el resultado del desorden político.

Massa habló ayer con Jorge Rial sobre Insaurralde y sostuvo que “Pepín lleva mil días prófugo. No somos todos lo mismo”. Una situación que plantea las diferencias entre un matrimonio, un noviazgo o algo puntual.

El Tata Yofre habló por su parte sobre cómo los Servicios de Inteligencia utilizan las debilidades humanas para obtener información. “Las Julietas son las mujeres que uno logra infiltrar para producir esos acontecimientos”.

Carlos Pagni habló sobre el caso y dio precisiones sobre el divorcio de Insaurralde y la versión de los 20 millones dólares, dólares que no están en blanco, por lo tanto no aparecerán en un juicio de divorcio frente a juez, ya que el ex jefe de Gabinete de Ministros no podría declarar esa cantidad.

Muchos filósofos a lo largo de la historia han reconocido la estrecha relación entre política y afán de poder, sin embargo, sólo a partir de Freud el sexo y la sexualidad comenzaron a relacionarse con ese mismo afán. Cuarenta años después, la democracia cumpliría con un nuevo escándalo que modificaría el curso de la historia.

