Silvio Berlusconi: una vida de escándalos sexuales y políticos

Silvio Berlusconi murió a los 86 años este lunes 12 de junio en el hospital San Raffaele de Milán como consecuencia de la leucemia que padecía desde hace un tiempo. El ex primer ministro italiano fue un personaje que, en su mejor momento, fue calificado como un líder sabio y moderado, siendo elogiado incluso por sus adversarios.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, Berlusconi llevó una vida marcada por escándalos, acusaciones de abuso de menores, financieros, políticos y judiciales. De hecho, este llegó al punto de ser demandado por el gobierno de Italia por 15,5 millones de euros por el "desprestigio internacional" que causó tras su participación en fiestas sexuales.

Antes de ingresar a la política y ocupar en tres ocasiones el cargo de primer ministro, el magnate había pasado del periodismo deportivo al ámbito empresarial, de los medios de comunicación y a ser propietario de un club de fútbol, lo que lo convirtió en el dueño de la sexta fortuna más importante de Italia.

Camino al poder

Berlusconi nació el 29 de septiembre de 1936, hijo del empleado bancario Luigi Berlusconi y de la ama de casa Rosa Bossi. Pasó su infancia durante la Segunda Guerra Mundial, jugaba al fútbol en sus ratos libres y se convirtió en el primer universitario de su familia, al recibirse de abogado con medalla de honor.

El italiano no se limitó a ejercer la profesión para la que se había formado: se involucró también en la compra y venta de propiedades, rubro donde acumuló una gran cantidad de éxitos. Un ejemplo fue la urbanización "Milano 2", una construcción realizada en los años 70 sobre 700.000 metros cuadrados, con espacios verdes, triple red vial y servicios esenciales.

Muere el escandaloso Silvio Berlusconi a los 86 años tras una lucha contra la leucemia

Luego se introdujo aún más en el mundo de los negocios de la mano de los medios de comunicación, creando en 1974 el canal de televisión local Telemilano y, cuatro años después, Canale 5, el cual era de alcance nacional.

Berlusconi se enfocó en el desarrollo de una red de canales televisivos privados, lo que terminó con el monopolio de la televisión pública en Italia. Así, entre 1983 y 1984 adquirió los canales Italia 1 y Rete, para luego continuar comprando canales incluso en Francia, convirtiendo así a su empresa Mediaset en un emporio de los medios de comunicación.

Luego, en 1976 compró participantes de II Giornale y en 1990 se volvió presidente del grupo Mondadori, encargado de editar el periódico La Repubblica y los semanarios L’Espresso, Epoca y Panorama. De esta manera, para la década del 80 le sobraba dinero, pero aún no era conocido fuera del mundo de los negocios.

"Silvio Berlusconi inventó la televisión comercial en Europa, al mismo tiempo que los británicos, cuando el continente aún vivía bajo el monopolio de la televisión pública nacional", explicó Carlos Alberto Carnevale-Maffè, profesor de estrategia en la Universidad Bocconi de Milán, en diálogo con AFP.

El magnate fue conocido como el empresario que creó la "televisión popular", la cual "se inspiraba en la prensa de corazón inglesa, el medio que acompañaba la vida cotidiana de las personas desde las pantallas pequeñas", de la mano de programas que priorizaban la belleza de las mujeres jóvenes y el entretenimiento con juegos y entrevistas ligeras.

Vuelta al fútbol y entrada a la política. Para cumplir con su objetivo de volverse conocido e incorporarse a la política italiana, Berlusconi siguió un largo camino que comenzó en 1986 con la adquisición del Milan AC, un club con una gran cantidad de simpatizantes.

Berlusconi carga contra la política exterior de Meloni

En los siguientes años, el club tuvo en su plantel a gran parte de la selección italiana y ganó buena parte de los torneos nacionales e internacionales de los que participó. Así, de la mano del éxito deportivo, el empresario dio el siguiente paso a la política, respaldado por su capacidad de gestión empresarial.

Su primer acercamiento fue con el Partido Socialista de Bettino Craxi, aunque, tras los escándalos de corrupción que salieron a la luz, optó por construir su propio partido: Forza Italia. Este, en coalición con otros partidos, lo llevó al poder en 1994, obteniendo el cargo de primer ministro.

Si bien Berlusconi perdió dicho cargo un año después, volvió a ejercerlo nuevamente entre 2001 y 2006 y entre 2008 y 2011. Sin embargo, en aquella época el hombre ya era vinculado a la mafia y se lo acusaba de manejar los medios de comunicación públicos, al mismo tiempo que era vinculado con escándalos sexuales y negocios sospechosos.

Declaraciones polémicas

Entre muchas otras cosas, Berlusconi es recordado por sus declaraciones polémicas, provocadoras y, en ocasiones, machistas y racistas. Incluso, se han conocido de su parte fuertes agresiones y desplantes dirigidos hacia otros mandatarios.

Por ejemplo, luego de que una diputada comunista lo tratara de corrupto durante la campaña electoral de 2008, este respondió: "La izquierda no tiene gusto, ni siquiera cuando se trata de mujeres. Nuestras candidatas son más hermosas. En el Parlamento, no hay comparación".

"Mussolini nunca mató a nadie, envió gente de vacaciones al exilio", sentenció un día sin tapujos, generando una polémica internacional.

Todas las mujeres de Silvio Berlusconi, "il Cavaliere" italiano

En relación a otros mandatarios, el caso más grave fue aquel en 2011 cuando agredió a Ángela Merkel y señaló que la primera ministra alemana tenía un "impenetrable culo grasiento". Si bien nunca se conoció una grabación de estas palabras, las mismas fueron publicadas por el medio italiano II Fatto Quotidiano, provocando un enorme revuelo.

En lo que respecta a sus comentarios racistas, una de sus víctimas fue el expresidente estadounidense Barack Obama, a quien felicitó por haber sido elegido como mandatario tras describirlo como "guapo, joven...y bronceado".

La presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, tampoco se salvó de los bravos comentarios de Berlusconi, quien se jactó de utilizar sus atractivos para que esta lo apoye en su intento de conseguir que Italia fuera la sede de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. "Tuve que usar todas mis tácticas de playboy", sostuvo.

Escándalos sexuales y su acercamiento a una argentina

Si bien muchas de las declaraciones del político italiano fueron extremadamente polémicas, sus mayores escándalos fueron vinculados al ámbito sexual. Contexto en el que, en enero de 2009, se difundieron grabaciones de escuchas judiciales provenientes de una investigación sobre redes de prostitución.

Berlusconi era protagonista de uno de estos audios, oportunidad en la que habría intentado acercarse a la modelo argentina Belén Rodríguez, quien conducía un popular programa de televisión que era propiedad del político italiano.

En aquella grabación, el primer ministro hablaba con el empresario Giampaolo Tarantini, a quien le preguntó por Rodríguez y le pidió que se fijara "qué pasaba con él" y que le dijera que "siempre había tenido juicios muy positivos sobre su belleza y sobre ella como mujer".

"La conocí. Estuvo una noche conmigo, pero no hicimos el amor porque descubrí que era la mujer de un futbolista mío", añadió luego en referencia a Marco Borrielo, ex jugador del club Milán AC. Posteriormente, la modelo fue consultada por la prensa sobre si participó en las fiestas privadas de Berlusconi, a lo que respondió que no.

La pregunta con respecto a las fiestas del magnate italiano partían de unas fotos que circulaban en su momento donde se lo veía a él y a otros políticos, tanto italianos como extranjeros, en compañía de mujeres semidesnudas. Asimismo, se conocieron declaraciones de jóvenes que aseguraban haber recibido dinero para acudir a estos encuentros.

Acusan a Silvio Berlusconi de haber tenido esclavas sexuales

Fue el diario La Repubblica el cual informó que la Justicia se encontraba investigando cinco fiestas celebradas en residencias oficiales del primer ministro, en las cuales pudo haber consumo de cocaína y prostitución. Acto seguido, tras divorciarse de su esposa Verónica Lario, esta declaró públicamente que exesposo seleccionaba a las candidatas a elecciones europeas por su físico.

En este contexto, una joven italiana aseguró en diálogo con el diario Corriere della Sera que no solo había recibido dinero por asistir a una de las tan mencionadas fiestas del político, sino que allí había recibido la propuesta de entrar en una lista para los próximos comicios en Italia.

"Caso Ruby"

El "Caso Ruby" fue el mayor escándalo sexual en el que se vio envuelto Berlusconi, involucrando incluso el abuso de menores. Este tuvo lugar en 2009 luego de que una joven marroquí de 17 años lo denunciara por haberle pagado para tener relaciones sexuales.

Todo comenzó luego de que la chica conocida como "Ruby", e identificada como Karima El Mahrough, fue detenida por un robo menor en un comercio y, una vez en comisaría, solicitó ser comunicada con el primer ministro italiano, quien se puso en contacto con un jefe policial de alto rango y le pidió que liberaran a la joven sin levantarle cargos.

Si bien el político argumentó que ella era sobrina del presidente egipcio Hosni Mubarak y que se debía ocultar lo sucedido para evitar problemas diplomáticos, todo se desplomó luego de que la misma chica afirmara que no tenía parentesco con el mandatario de Egipto y, además, denunciara a Berlusconi haciendo mención de las fiestas "bunga bunga".

Según detalló la joven, en estos encuentros había varias chicas contratadas que mantenían juegos sexuales con el primer ministro dentro de una pileta. Esto no solo representó un escándalo público, sino que implicó consecuencias judiciales para el político dado que "Ruby" era menor de edad.

En este contexto, Berlusconi intentó presentar un proyecto de ley para bajar la edad desde la cual se penalizaba el sexo con menores. Sin embargo, su estrategia fracasó al igual que su otro proyecto donde proponía que ni él ni los presidentes de las dos cámaras legislativas pudieran ser juzgados por delitos no relacionados al ejercicio de sus funciones.

Las turbias fiestas del "Caso Ruby"

Como consecuencia del "Caso Ruby", el primer ministro italiano fue condenado a siete años de prisión por pagar servicios sexuales a una menor de edad. Un mes después fue expulsado del Senado no solo por este caso, sino también por otra condena a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, la cual luego se redujo a un año de trabajo comunitario.

De todas formas, Berlusconi no había perdido su influencia, por lo que en marzo de 2015 fue absuelto por el Tribunal Supremo de Italia de los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. A su vez, en octubre de 2022 obtuvo también la absolución de un delito de corrupción, situación que lo impulsó a regresar nuevamente a la política.

AS/ff