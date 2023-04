Cómo será la serie de Netflix en donde Barack Obama intentará explicar el mundo del trabajo

Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, continúa su incursión en el mundo audiovisual y próximamente presentará una serie documental llamada "Working: What We Do All Day" en Netflix, en la que tratará de explicar el significado del trabajo. El estreno está programado para los primeros días de mayo a nivel mundial.

Qué dijo Barack Obama sobre su serie en Netflix

Este jueves se estrenó el tráiler de una serie documental producida por Netflix que marca el regreso de Barack Obama a las pantallas. En esta ocasión, el ex presidente de los Estados Unidos se presenta como un investigador del mundo laboral estadounidense

“Working: What We Do All Day” la serie de Barack Obama. Fuente: Netflix

“En esta serie hablo con trabajadores estadounidenses de diversas industrias, desde hospitalidad y tecnología hasta atención domiciliaria, para comprender sus trabajos y esperanzas para el futuro”, explicó en Twitter Obama.

El ex presidente de los Estados Unidos sostuvo que en la serie documental "Working: What We Do All Day", explorará temas de gran relevancia en torno al mundo laboral, como el atractivo del empleo, el impacto de la inteligencia artificial en el mismo y la búsqueda de significado en el trabajo. La serie está inspirada en el libro de 1974 "Working" de Studs Terkel, una importante figura de la izquierda estadounidense.

Cómo será el rol de Barack Obama en la serie de Netflix

En su sitio web, Netflix especifica que la serie, donde Obama muestra sus habilidades narrativas, "explora cómo encontramos significado en nuestro trabajo y cómo nuestras experiencias y luchas nos conectan en términos humanos".

"Working: What We Do All Day" es una producción de Concordia Studio y Higher Ground, la productora fundada por Obama y su esposa Michelle en 2018. Entre las adquisiciones de la pareja se encuentra el documental "American Factory", ganador del premio Óscar en 2020, cuyos derechos de distribución compraron.