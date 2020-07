Zulema Yoma y Carlos Menem, la "fórmula" que duró menos de una semana

No hubo re-re. Otra vez, el karma que acompaña al expresidente Carlos Menem. Así como en la política casi logra un tercer mandato presidencial; en la vida privada, casi le sucede lo mismo. En este caso un tercer casamiento. Pero la “fórmula” Zulema Yoma y Carlos Menem duró menos de una semana.

Algunas cosas se aclararon con esta situación de la “no boda”. Una, que Zulema parece que no ve televisión abierta, ni maneja redes sociales o siquiera internet. Seis días se tomó para decir -en este caso a Ambito Financiero- que “no hay nada, una cosa así la anuncio yo”. Igualmente explicó que “la relación con Menem es cordial. (…) Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida. Eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija.”

Zulema Yoma es la única mujer a que Menem siempre le temió

“Todo lo que dije en mi vida” sobre Carlos Menem, obviamente es todavía hoy más interesante que un casamiento a los 90 años del hoy senador, y su ex mujer. Por eso, fue comprensible que para acompañar el devenir de la salud del político en estos últimos años, algo de ese “todo” dejara paso a un acercamiento. Sobre todo por Zulemita, y por los dos nietos que ambos comparten, Luca y Malek.

En teoría, el casamiento hubiera sido el miércoles 22 de julio pero parece que a la “novia” no le avisaron. “La última en enterarme fui yo”, aclaró Zulema a Ambito Financiero, y apuntó directamente a quien hizo correr la noticia, el mediático abogado Mauricio D’Alessandro. “Todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al doctor…”.

La "novia" fue la última enterarse de su boda. Dijo: "Así, no". Casamiento suspendido.

La única duda que dejó es si la “no boda” Carlos Menem-Zulema Yoma fue motivada por la coquetería. Por la pandemia del coronavirus, como muchos argentinos, ella está en su casa desde marzo, y desde entonces no pudo ir a la peluquería. Broma aparte, si Zulema es la Zulema que muchos periodistas conocieron mejor a partir de 1989, si ella dice “No, es no”. O como reza la famosa muletilla famosa de Mirtha Legrand: “Así, no.”

EI / DS