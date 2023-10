Mario Riorda: "El caso de Insaurralde es una colección gigante de cisnes negros"

Mario Riorda considera que, en el debate presidencial, se vieron posturas conservadoras. "Massa fue sólido en oralidad y en su lenguaje no verbal, pero la realidad actual le discute a trompadas dicha solidez". Asimismo, hizo foco en el particular perfil que adoptó Javier Milei: "Se muestra más moderado en económica y se volvió más brutal en derechos humanos", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Antes que nada te quiero felicitar por tu nuevo libro “Comunicación política 100x100”, ¿de qué trata?

Es un caprichito de invitar a 100 amigos y amigas iberoamericanos a reflexionar en 100 palabras, algo que cuesta mucho, especialmente en el mundo intelectual. La idea es poder decir algo potente respecto de la transformación de la comunicación política, que no es ni más ni menos que la transformación de la propia política.

Es un lindo ejercicio que salió muy bien. Nos lleva a pensar no sólo lo que pasó sino lo que vendrá. Respecto al futuro, se visualiza eso que puso Milei, casi irónicamente, en su tuit: un "Dragón Ball" Milei contra todos. Es que me parece espectacular que, desde un meme, que es un ejercicio de comunicación política actual, se representa muy fehacientemente la idea de la casta.

Incluso dejaba un montón de pistas polémicas tras eso porque, por ejemplo, no estaba Macri. Más allá de gustos personales, a mí no me gusta Milei, me pareció muy potente como acto discursivo.

¿Qué balance hacés del debate presidencial?

Fue muy característico de lo que sucede en los debates entre muchos candidatos. Transcurren bajo formatos estructurados y, generalmente, no hay ganadores descollantes.

Tuvo muchas posturas conservadores, ninguno fue a perder mucho. Patricia Bullrich, quien tenía que sacarle mayor provecho, fue muy endeble en las primeras alocuciones de cada bloque y un poco más incisiva en las réplicas.

Nuestra visión general coincide con la tuya, no veíamos a una Bullrich descontando. Sin embargo, Miguel Ángel Pichetto, quien pertenece a su mismo partido, adujo que la vio bien y que Milei podría no llegar al balotaje, descreyendo de las encuestas. ¿Qué te pasa a vos con las encuestas, teniendo en cuenta que a Milei lo daban tercero y terminó liderando?

La función de un analista es explicar el contexto, mientras que la de un político es torcer el contexto a su favor. La realidad es que es poco probable que Bullrich entre al balotaje, los números lo desmienten, más allá de este juego discursivo de Pichetto de negarlo.

Bullrich, que es la gran tercera, tiene un problema de desposicionamiento en función de lo que tenía. En la jerga electoral hablamos de valencia, que es ese valor descollante que te identifica del resto. Y ayer, se la notó incómoda, y más aún cuando se hablaba de economía.

En educación fue intrascendente. Sin embargo, reflotó algo en el debate de derechos humanos, cuando contrastó con Myriam Bregman, que se ubicó muy cómodamente en la izquierda.

Ahora bien, en términos de Seguridad, comparte con Milei la idea de orden, y, en términos de cambio, no es cambio. Ha perdido potencia en general, por eso su estrategia es recrear una grieta que ha quedado vieja (kirchnerismo o no kirchnerismo) y suplantada por una mayor (Milei o no Milei).

Es interesante, porque eso le hace recuperar parte de su voto duro pero no el de Larreta que, aparentemente, ha migrado o está en un estado especulativo. Por tal motivo, creció apenas dos puntos. El antikirchnerismo que Bullrich recrea no es tan importante ahora, pero sí puede ser decisivo si Massa va al balotaje.

¿En qué se parecen la vieja grieta con la nueva que mencionaste?

El punto de contacto es que Milei, que se distancia de todos en su discurso anticasta, tiene un factor preferente en donde la anticasta está mucho más representada en el kirchnerismo.

Ayer vimos a un Milei que empieza a ablandar el formato de shock que se esperaba de sus propuestas económicas, se vuelve más incremental o gradual. Pero se volvió mucho más radicalizado en el debate de derechos humanos.También lo hizo Victoria Villarruel en el cónclave de vices.

Ha roto, de modo claro, la idea del consenso democrático en torno a la existencia o no del terrorismo de Estado. Y también, en el debate de Villarruel, plantearon la discusión urgente del aborto. Milei se muestra más moderado en económica y se hace más brutal en derechos humanos.

¿Cómo lo viste a Massa?

Massa fue sólido en oralidad y en su lenguaje no verbal. Se ve que fue el candidato que más se entrenó.

Más allá de lo sustancioso de su decir, en el primer bloque fue donde más lo atacaron y tuvo cierto impacto en lo gestual, que se manifestó en la baja de su vista o en empezar a escribir. A su vez, también se lo vio tosiendo y pestañeando aceleradamente.

Sin embargo, esa solidez de Massa choca con que sus propuestas a futuro contrastan con su presente como ministro. De los 5 candidatos, el que más imagen negativa tenía era él. Es decir, por un lado fue el más sólido, pero la realidad le discute a trompadas dicha solidez.

¿Quién de los dos tendría posibilidades reales de ganarle a Milei en un potencial balotaje?

Bullrich tendría más posibilidades, porque se superponen mucho sus electorados. Los estudios indican que la ventaja que Milei le saca a Massa hoy es bastante mayor a la que le sacaría a Bullrich en una potencial segunda vuelta. Por eso sostengo que, si Bullrich no entra al balotaje, está recreando una mejor chance para Milei, en tanto y en cuanto su discurso antikirchnerista iría hacia Milei y no a Massa.

Las repercusiones políticas del caso Insaurralde

Alejandro Gomel: ¿Cómo puede influir la aparición del caso Insaurralde? ¿Tiene incidencia electoral? ¿Puede ser un cisne negro?

El caso de Insaurralde es una colección gigante de cisnes negros. Va a tener mucho impacto. De hecho, una de las dudas es si algo se negoció, porque fue realmente muy poco lo que se habló de ese tema en el debate.

Pero eso no significa que todo el país esté hablando de este caso. Los distintos estudios tempranos que surgieron acerca de la viralidad del contenido del escándalo fue impactante.

Para los que estudiamos crisis políticas, se sabe que hay tres tipos de escándalos: el sexual; el de corrupción y el de abuso de poder. Este caso tiene los 3 tipos en uno, y cuando esto pasa, es incontrolable la gestión, y se cae en un proceso de crisis casi imposible.

Pero además, se suman las filtraciones tecnológicas, que son peor que cuando los escándalos surgen sólo por una denuncia. Y a esto hay que sumarle que hay famosos incluidos, la idea de un balneario VIP en el mundo, más lo sexual, entre otras cosas. Son muchos factores que confluyen.

