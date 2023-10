El director de Opinión Pública, Raúl Timerman, explicó el poco énfasis que se hizo de las polémicas de los últimos días: "Hay un ocultamiento corporativo de los escándalos de la política", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otra parte, pormenorizó las posibilidades de la candidata de Juntos por el Cambio: " El futuro de Bullrich está en manos del radicalismo".

¿Qué balance hacés del debate de ayer?

En el Palacio de Tribunales, en la Sala de Juicio, organizaste la reedición del Diario del Juicio. Y dado el significado del Juicio a las Juntas, le pidieron a todos los candidatos a presidente que manden un video diciendo qué es lo que ellos sentían. Y el único que no lo mandó fue Milei. A su vez, en el cierre planteaste la necesidad de una ley que castigue el negacionismo y yo estoy totalmente de acuerdo con vos.

Una ley contra el negacionismo, el reclamo de Fontevecchia

Y ayer, Javier Milei volvió a plantear el tema de que en Argentina hubo una guerra e igualó la acción de la guerrilla respecto de la del Estado argentino. Y repitió el tema respecto a los desaparecidos, aduciendo que no fueron 30 mil, sino casi 9 mil de la CONADEP.

También dijo que hacían falta 15 años para sacar al país adelante, con 20 años seríamos Alemania y con 35, Estados Unidos. Es decir, planteó un futuro de un partido único de alguien en el poder por muchísimos años. El debate planteó más riesgos que esperanzas, una especie de salto al vacío.

¿Quién ganó el debate presidencial?

Me llamó mucho la atención la intervención de Schiaretti, lo vi muy bien. Todos estuvieron más preocupados en no perder el debate más que en ganarlo, demasiado estructurados. La que actuó con mayor libertad fue Myriam Bregman, quien desde un principio se definió como adherente al socialismo y, en un mundo capitalista como el nuestro, eso la dejaba encarar con más libertad.

Algo interesante es que el nombre de Alberto Fernández apareció recién a los 100 minutos de debate desde la boca de la candidata de izquierda. Es decir, las figuras de Alberto y Cristina estuvieron totalmente ausentes en el debate.

Por su parte, Milei dijo que se ocuparía de la economía y su vicepresidenta, Victoria Villarruel se encargaría de la seguridad. Nadie más habló de su compañero de fórmula. Además, todos confrontaron con el libertario, especialmente Bullrich y Massa. Pero Milei sólo lo hizo con el candidato oficialista, para dejar excluida a la ex líder del PRO.

Debate presidencial en Santiago del Estero

Todos hablaron mucho del otro, pero se dijo poco de cómo iba a ser el país si fueran elegidos. El próximo domingo habrá un debate mucho más rico, se van a soltar más y hablarán del futuro. Si no hubiera estado Schiaretti hubiera sido un debate tradicional, centrado en Buenos Aires, pero él trajo el Interior del país, especialmente por los subsidios que reciben las empresas que prestan servicios en el área metropolitana. Obligó a Massa a decir la palabra “ambacentrismo”.

En la primera parte no se descubrieron muchas cosas nuevas, fue más interesante el segmento de Convivencia Democrática. En Educación, el más propositivo fue Sergio Massa, pero ninguno tuvo en cuenta que está más en manos de las provincias, más que de la Nación.

Qué le dijo Sergio Massa a Javier Milei cuando tenía el micrófono apagado

Otra cosa que me llamó la atención es que fue la primera vez que un candidato, en plena campaña electoral, afirma que si es presidente convocará a un gobierno de unidad nacional, incluyendo hasta a los libertarios. Para el país la convivencia democrática es trascendental y es la única manera de encarar un ordenamiento definitivo a partir de políticas de Estado.

Pese a afirmar que lo haría, Massa no anunció quién iba a ser su ministro de Economía ni el presidente del Banco Central. Se supo que probablemente sea el propio Roberto Lavagna quien tome las riendas de un posible equipo económico. ¿Es así?

Sí, esperábamos el anuncio de nombres no aparecieron. E hizo un anuncio que pasó desapercibido, que fue el del peso argentino digital. También se diferencia del gobierno actual poniendo énfasis en que “el futuro es mi gobierno”. Ahí quedó claro que él no es responsable de la situación a la que se llegó, sino que fue un salvavidas apresurado.

¿Qué es el peso digital?

Martín Insaurralde y Eduardo Eurnekian, dos polémicas casi ausentes

¿Te sorprendió que un escándalo como el de Martín Insaurralde fuera tan poco aprovechado por los demás candidatos?

La única que lo trajo a colación fue Bregman. De alguna manera, hay un ocultamiento corporativo de los escándalos de la política. Milei podría haber sacado provecho de eso porque es la casta que él menciona, sin embargo no lo hizo. Y no me llama la atención. Desde la política, nadie quiere referirse a los problemas de la política.

En total, 9 de cada 10 argentinos creen que los funcionarios políticos tienen privilegios que ellos no tienen. Pero generalizan a todos los funcionarios. Ahí hay una deuda de la política para con la democracia que en algún momento debería ser saldada.

Denunciaron a Sofía Clerici en la Justicia Federal tras el escándalo por el viaje con Insaurralde

Cuando vi que Axel Kicillof aceptó la renuncia pensé que debería haberle rechazado dicha renuncia, exonerarlo y hacer la denuncia para que se lo investigue a Insaurralde. Eso hubiera sido la actitud de un jefe político.

El propio Milei salió a despegarse de su ex empleador, Eduardo Eurnekian, porque ni siquiera se lo retrucaron los otros postulantes. ¿Hay una estrategia en esto?

Sí, es una estrategia consensuada con Eurnekian, ya que él también salió a decir cosas respecto a que “no estamos preparados para un nuevo dictador”. Milei se quiso separar del empresario, pero hay una gran cantidad de ex funcionarios de Eurnekian en los nombres propuestos para su Gabinete.

Insaurralde también renunció a la candidatura a concejal

Las chances de Patricia Bullrich y el papel del radicalismo

¿Cómo viste a Bullrich en particular?

Según el conteo, Bullrich es la que menos palabras utilizó. Indudablemente, es la que más problemas tiene en la elaboración del discurso, fue la que más leyó junto con Milei. En un momento puso a Carlos Melconian y su equipo económico porque fue una de las debilidades que mostró durante la campaña. Incluso no contó nada cuando Milei la apretó y le preguntó acerca de qué iba a hacer con las leliqs. En sí, el resultado del debate es un balotaje entre Milei y Massa.

Gambina sobre el debate presidencial: ”Bullrich estuvo desdibujada y nerviosa”

¿Te parece esperable algún intento final de Juntos por el Cambio para torcer la tendencia que parece indicar que Bullrich quedará afuera de la segunda vuelta?

Creo que sí, pero no depende tanto de ella, sino de los gobernadores radicales electos. Por ejemplo, Maxi Pullaro en Santa Fe o Alfredo Cornejo en Mendoza. En las provincias en las cuales ella no gana las elecciones presidenciales, esos dirigentes radicales deberían salir a militar la candidatura de Bullrich.

Litza: "El corrimiento de Bullrich a la derecha incomodó al radicalismo"

Y los dirigentes radicales que tengan cierto predicamento en el AMBA, como Martín Lousteau, también deberían salir a apoyarla. El PRO ha perdido fuerza de militancia, se ve con Larreta y con la división de preferencias de Macri (entre Bullrich y Milei). El futuro de Bullrich está en manos del radicalismo, para que suba o baje de intención de votos.

