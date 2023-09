La diputada nacional Mónica Litza sostuvo que es probable que Massa anuncie a su presidente del Banco Central y parte del equipo económico el domingo durante el debate. A su vez, caracterizó la situación económica actual y se mostró optimista hacia el futuro. “Estamos viviendo un fenómeno de inflación, pero con crecimiento y con mucha actividad económica”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Qué balance está haciendo de la campaña de Sergio Massa por estos días?

Altamente positivo. Lo que comenzó a partir del martes 27 de septiembre es que se terminó la posibilidad de hacer anuncios de gestión, por lo que ahora vamos a ver un Massa más candidato que ministro.

Según una encuesta, Massa creció y se ubica primero con Milei y Patricia Bullrich en un empate técnico

Lo vimos precisamente en Ensenada. Venía de hacer un raid, porque estuvo permanentemente viajando, tomando contacto con todas las realidades de la Argentina, por eso también ese cansancio que se le está notando en el físico, pero sonriente, feliz.

Creo que es importante el tema del contacto con la gente, lo carga de energía. Ese baño de pueblo, de gente, de trabajadores, lo llenan de fuerza para lo que queda de la campaña.

NA: Estamos a pocos días del debate presidencial, con un candidato que es ministro de Economía. Está el problema de la inflación y el dólar volvió a dispararse. ¿Cómo ve lo que viene, sobre todo pensando en el debate?

Plaini: "Massa es parte de este gobierno y hay que hacerse cargo"

Con mucha tranquilidad, porque estamos en el Gobierno, y eso genera un compromiso y un conocimiento de las políticas públicas y las políticas del Estado, que creo que son un diferencial a favor de Massa, a diferencia del resto de los candidatos, que no conocen la administración pública al detalle, como la tiene Sergio Massa.

Con respecto a la inflación, obviamente que es un tema que nos preocupa, nos preocupó desde el minuto uno, es una de las prioridades trabajar en bajar la inflación. Pero también el Ministerio de Economía se ha puesto como objetivo no enfriar la actividad industrial, que está al tope. Las economías regionales están funcionando, exportando, con muchos incentivos y ayuda del Gobierno. Para cada sector se están dando políticas específicas.

Argentina está transitando un fenómeno particular, donde hay una inflación alta pero con una actividad económica importante. No estamos viviendo una estanflación, que significaría un escenario muy feo de recesión con inflación. Estamos viviendo un fenómeno de inflación, pero con crecimiento y con mucha actividad económica.

Massa elogió un gesto de Milei con Fantino: "Ser agradecido habla bien de él" | Perfil

También sentando las bases para lo que viene, que es bueno. El tema de poder alcanzar la soberanía energética, que tiene que ver con la puesta en marcha de los gasoductos, la posibilidad de exportar, de generar divisas, para robustecer las reservas, al revés de lo que venía sucediendo ahora, que las divisas se iban para comprar el gas que importábamos. Así que estamos confiados en que este es el camino.

Fernando Meaños (FM): ¿Massa anunciará en el debate quién va a ser su ministro de Economía?

Aparentemente, por lo que sabemos, es una posibilidad que anuncie el presidente del Banco Central y parte del equipo económico. Sinceramente, es una estrategia que va a utilizar el candidato el domingo, así que es probable que lo anuncie el propio candidato el domingo.

NA: ¿Ustedes ya saben quien sería?

Debate presidencial 2023: horario y ejes temáticos | Perfil

Lo imaginamos, porque hay un equipo que viene trabajando mucho. Intuimos por donde viene.

NA: ¿Masculino o femenino?

Lo va a decir el propio candidato. Lo que está hablando Sergio, ya lo habrán escuchado, es de un gobierno de unidad nacional. Eso es muy importante.

No es información lo que les doy, no creo que eso sea para esta área, que se la tiene que resolver el presidente, además, un presidente que es electo teniendo un conocimiento del área económica muy finito, por haber pasado primero por el Ministerio de Economía en un momento en el que la economía estaba muy frágil le dio una gimnasia enorme en el tema económico. Seguramente va a ser un presidente muy atento al curso de la economía, y su ministro será una persona digna de su confianza.

A pesar del pedido de Massa, el Banco Central mantiene la disposición que afecta Mercado Pago

Alejandro Gomel (AG): ¿Le gusta Martín Redrado para el Banco Central?

No creo que pase por ahí. Redrado hace mucho tiempo que no está participando en nuestro sector. Creo que está en otra sintonía, pensando cosas distintas. No lo veo por ahí.

NA: ¿Marco Lavagna le gusta?

Como economista es super capaz, está absolutamente entrenado, si bien está conduciendo el Indec, es parte de nuestro equipo económico y político desde hace muchos años. Integró en su momento nuestro bloque de diputados nacionales. Es una persona de confianza.

Massa habló de querer integrar a Roberto Lavagna a una especie de "consejo", Sergio tiene mucho diálogo con él. Así que bueno, va a ser parte. Parte qué rol le va a tocar acomoda a uno se revelará un poquito más adelante, posiblemente el domingo.

Encuesta: Milei escala mientras Patricia Bullrich y Massa pelean por entrar al ballotage | Perfil

FM: ¿Ve posibilidades de que se le ofrezcan ministerios a otras fuerzas políticas, o la integración del directorio del Banco Central, por ejemplo?

Creo que Massa en eso fue muy claro cuando tuvo la reunión en el Norte Grande con gobernadores de otro signo.

Al radicalismo se lo ve muy incómodo en Juntos por el Cambio, lo vemos también en la Cámara de Diputados, que es un interbloque que tiene diez bloques internos.

Incluso hubo un cruce entre Morales y Macri. El radicalismo es un partido que viene del campo nacional y popular, con quienes tenemos mucha afinidad, y podemos construir en conjunto. Creo que el corrimiento de Bullrich a la derecha incomodó al radicalismo de JxC.

Patricia Bullrich le reclamó a Macri por sus críticas al radicalismo

Con la aparición de Milei, Patricia Bullrich se tuvo que correr a la derecha, porque si no quedaba a la izquierda de Milei, y eso generó incomodidad con sus socios. Eso generó incomodidad en el radicalismo que, obviamente, están más tirados a una postura más de diálogo.

También hay peronistas incómodos dentro de Juntos por el Cambio, como Emilio Monzó, que fue un gran presidente de la Cámara de Diputados, una persona de diálogo.

"Enroscó a la mitad de mi gobierno": Macri le pidió al radicalismo que "tome distancia" de Massa

Creo que el llamado va a ser para sectores que sean más afines a una política nacional y popular que a un extremo de derecha como ocurre con los otros dos candidatos.

FM JL