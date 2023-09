El secretario general de Canillitas, Omar Plaini, aseguró que Javier Milei es un riesgo para la democracia. “Nuestros principios fundamentales sostienen que el progreso y el bienestar individual son consecuencia de una construcción colectiva, no de esas ideas alocadas que proponen los otros”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): Ayer, finalmente, el Senado aprobó las modificaciones a Ganancias, hoy habrá una nueva movilización en apoyo a Sergio Massa, y está en el centro el debate que se viene el domingo. ¿Cómo está viendo el panorama en general?

Nosotros creemos que entramos en la recta final, yo vengo diciendo hace varios días que Tucumán fue un disparador emocional y movilizador extraordinario, además de todas las medidas que viene lanzando nuestro candidato, que van en dirección a todos los convencimientos que tuvimos siempre desde el peronismo y el campo popular.

Medidas que tienen que ver con la producción, el empleo, los salarios, el consumo, etc. En esa dirección va la medida del impuesto a las ganancias, las políticas para los jubilados, los monotributistas, los autónomos, entre otras cosas.

En definitiva, es el mercado interno el que tiene que funcionar para tener la mirada en el exterior y poder exportar.

Obviamente, tenemos un peso enorme que es la deuda que generó el anterior gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Además de estar convencido de que vamos a estar en la segunda vuelta, lo estoy con el hecho de que vamos a ser gobierno.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay algún compromiso de los gobernadores e intendentes respecto a la acción o inacción que hubo en las PASO?

Yo diría que el compromiso estuvo, quizás hubo un exceso de confianza y se subestimó alguna de las fuerzas que competía con nosotros. En ese sentido, siempre creo en la buena fe y en las convicciones, no sé a quién le convendría especular de esa manera. Sí se puede subestimar, y puede salir muy caro.

Entiendo que ahora hay una gran motivación, siempre digo que las encuestas no son una ciencia exacta, pero es una orientación y en esa orientación todos nos dan en la segunda vuelta.

Hay puntos en los que la racionalidad y el delirio de algunas candidaturas tienen piso, no techo. “Nadie cruza el mismo río dos veces”, dice la famosa frase, todo cambia. Ya vivimos la experiencia de Juntos por el Cambio, y el delirio que plantea el otro candidato no lo veo factible en Argentina.

Fernando Meaños (FM): Ayer se conoció la eliminación del impuesto a las ganancias para los asalariados. ¿Ve algún riesgo en el financiamiento de esta medida? ¿Cree que puede aumentar la inflación?

Yo creo que la principal inflación está generada por la deuda con el FMI, que debilita nuestro desarrollo. Obviamente hay que buscar los suplementos económicos, para eso están los economistas y técnicos. La política económica no es tan complicada, es mover los recursos. Los sectores de más poder económico no hacen ningún esfuerzo. No podemos achicar el consumo interno.

El recurso que queda ahora en el bolsillo seguramente va a ir al consumo, las asimetrías que tenemos son muy grandes, se resuelven con un programa a corto, medio o largo plazo, no solamente con un programa económico, con políticas también. Nuestra fuerza es la única que plantea esto.

AG: ¿No es complejo salir a militar con la inflación que va a dejar el gobierno actual?

La gran diferencia es que Macri dejó el endeudamiento eterno. Creo que no cumplimos con muchos objetivos, pero claramente esto lo tenemos que resolver. Argentina tiene que planificar, no lo vamos a resolver para adelante si se pone en juego que no vamos a comercializar con Brasil o China, no entiendo la teoría neoliiberal de quienes hacen esos planteos.

Estas medidas que se están dando son muy importantes, pero hay que resolverlas. Estoy de acuerdo con que no podemos tener este nivel de inflación ni de pobreza. Si se gobierna con los intereses que tiene el Fondo, se hace muy difícil la salida, por eso celebramos que nuestro candidato se haya plantado frente a la devaluación.

NA: En su momento Hugo Moyano había dicho que Massa no era del gobierno, ¿usted piensa lo mismo?

No, nosotros somos de Unión por la Patria, una coalición de fuerza política donde Sergio hoy tiene la centralidad.

Massa es parte de este gobierno y hay que hacerse cargo, con sus más y con sus menos, pero no es el Presidente de la Nación. Ha tomado el timón de este barco desde que se consolidó como candidato después de las PASO, todos somos parte, incluso yo. Uno no puede decir “cuando le va bien soy y cuando no le va bien no”.

NA: ¿Qué le pasó a Luis Barrionuevo, que se acercó a Javier Milei?

No sé, habría que preguntarle a él. Desconozco, tengo entendido que estuvo en un encuentro de libertarios. Yo no tengo nada que ver con Milei. Yo hablo de ideas, no de personas. Cada uno se hace cargo.

NA: ¿Se siente parte de la "casta" a la que se refiere Milei?

No, eso es un slogan que inventó Milei, en el equipo de él todos tienen que ver con la política y la economía. La gente está enojada con razón, porque la dirigencia política no le dio respuestas estos años, pero hay una realidad socioeconómica y una nueva realidad generacional totalmente distinta.

Hay un cambio en el mundo laboral muy profundo. Este hombre aprovecha con su slogan, tiene actitudes muy peligrosas, pone en riesgo la democracia, no se puede estar todo el tiempo agrediendo y descalificando.

AG: ¿Hace falta una renovación dirigencial?

Hay que renovar ideas y miradas, después la dirigencia se va renovando, quizá no la que todos quisieran. En lo que hay que ser innovador es en las ideas, hay que imaginar nuevas ideas y utilizar los mecanismos que tenemos a mano, sobre todo el Estado, que es el orientador y el regulador de los espacios, dejando de lado lo privado.

No estoy hablando de nada que no haya hecho el peronismo a partir de mediados del siglo pasado. Nuestros principios fundamentales sostienen que el progreso y el bienestar individual son consecuencia de una construcción colectiva, no de esas ideas alocadas que proponen los otros.

