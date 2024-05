Las que quedarán afuera: trabajaron toda su vida, pero no podrán jubilarse

Haydee Valdez tiene 60 años y trabaja desde hace más de 30 en casas particulares, pero no llegará a cumplir con los aportes necesarios para jubilarse a los 65, que son los previstos como máximo en la ley Bases para acceder a ese beneficio. Si se aprueba el proyecto en el Senado, se eliminará el sistema de moratorias y en cambio deberá pedir una Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM).

El día que pudo hacerse un tiempo en el trabajo para hacer el trámite, encontró las oficinas de ANSES cerradas. “Había carteles porque habían despedido gente, no pude sacar turno”. Las tareas diarias le impidieron volver y no dispone de una conexión adecuada de internet para hacer el trámite online.

De todas maneras, y según comentaron desde la Defensoría de la Tercera Edad a PERFIL, ANSES no está entregando turnos para moratorias desde hace más de dos meses. En la práctica, afirmaron, la ley Bases con sus modificaciones ya se está aplicando.

“La mayoría de los años que estuve trabajando nadie me registró. Trabajé muchos años cama adentro, entraba el lunes y salía el sábado a las cuatro de la tarde. Por años tuve solamente los domingos libres, nada más”, explicó Valdez. “Cuando salió la ley de trabajadoras de casas particulares algunos patrones te registraban, otros no. Y, ante la necesidad de trabajar, una no puede decir nada. Si una pide que te pongan en blanco te despiden directamente o no te toman. A veces es como querer mendigar algo que es un derecho”.

Con la última facilidad para las jubilaciones, ya ingresaron 400 mil personas

Liliana Torres tiene 56 años, pero ya sabe que, a pesar de que trabaja desde los 16, no va a poder jubilarse a los 65. “Trabajé toda la vida en empleos en los que no me registraron. Estuve 20 años en un centro médico y me blanquearon a los doce años de haber empezado, porque vino una inspección”. De su vida laboral, que fue continua como secretaria en distintos lugares, solamente le quedaron once años de aportes. “Trabajé en una funeraria durante cinco años, en los que tampoco me hicieron aportes. Me hacían firmar un recibo que se dejaba el contador”.

Con la pandemia le costó conseguir trabajo, por lo que se empezó a dedicar a cuidar a adultos mayores, un trabajo que en su mayoría se hace en condiciones de precariedad. “Llega una edad en la que ya no te toman como secretaria. Y bueno, me dediqué al cuidado de personas. El tema está ahora en que yo me encuentro con 56 años –que es muy difícil conseguir trabajo a esta edad– sin la posibilidad de jubilarme”, agregó Torres.

“Nunca reclamé que me registraran porque siempre necesité trabajar”, concluyó.

Susana Pérez tiene 55 años. Trabajó durante algunos años como empleada de un comercio y como cajera. En el primero de esos trabajos nunca la registraron. En el segundo sí, pero duró poco tiempo. “Me casé muy joven y apenas me casé tuve a mis hijas. En su momento el padre de mis niñas no me dejaba salir a trabajar porque decía que había que cuidar a las nenas”, explicó.

Durante esos años, e incluso ahora, trabaja como modista o haciendo pequeños arreglos.

En Argentina, 9 de cada 10 mujeres acceden a la jubilación mediante una moratoria. La mayoría no cuenta con los aportes necesarios, ya sea porque destinaron un mayor tiempo que los hombres a las tareas de cuidado no remuneradas o porque accedieron a empleos precarios. La situación tampoco es mucho mejor para los hombres: 7 de cada 10 también deben acceder a un plan de pagos para poder jubilarse, lo que se explica por las altas tasas de informalidad en el mercado de trabajo.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en enero de 2024 se perdieron 30.455 puestos de trabajo registrado en el sector privado. La situación no será mejor de aquí para adelante, porque el nivel de registración no crecería. “En enero de 2024 la actividad registró una caída del 4,3% interanual (-5,8% en la serie desestacionalizada), lo que explica la significativa pérdida de puestos de trabajo. Para los meses siguientes los indicadores tempranos de actividad económica mostraron caídas de dos dígitos en términos interanuales, por lo cual es esperable que continúen perdiéndose puestos de trabajo en el sector privado registrado”, destacaron en el documento.

En Argentina, 9 de cada 10 mujeres acceden a la jubilación gracias a la moratoria

Con la primera moratoria entraron más de 2 millones de personas al sistema. El problema, explicaron desde Defensoría de la Tercera Edad, no es el beneficio sino el financiamiento, que viene de los mismos jubilados. “Lo que sostenemos es que ese financiamiento lo tiene que hacer el Estado”.

Con esta última moratoria, explicaron, ingresaron al sistema 400 mil personas. “Es absurdo derogarla ahora porque la ley misma ya tiene vigencia hasta marzo de 2025. Hay que dejarla operativa, dejar que ingrese la cantidad de personas previstas. La seguridad jurídica no hay que pensarla para las empresas solamente, hay que pensarla para los ciudadanos, para el más débil”.

Ante la falta de respuestas de ANSES a quienes ya están en edad de acceder a la moratoria, lo que recomiendan es mandar un telegrama previsional fijando en ese documento la fecha en la que están pidiendo turno. Así, al menos, podrán tener alguna prueba para hacer futuros reclamos.