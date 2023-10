Tratando de hacer control de daños, Kicillof aceptó "de inmediato" la renuncia presentada por Insaurralde

La volcánica situación en que Martín Insaurralde sumió a Unión por la Patria este sábado, a solo 24 horas del primer debate presidencial y en plena recta final a las elecciones del 22/10, no dejaba otro camino al oficialismo que empezar con el "control de daños" de inmediato. Así este mismo sábado el protagonista de las idílicas fotos con la modelo Sofía Clerici cambió el celeste del Mediterráneo por el negro de su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense, y desde La Plata la respuesta del gobernador Axel Kicillof fue la inmediata aceptación de esa dimisión.

"El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aceptó esta noche de manera inmediata la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de jefe de Gabinete de Ministros", indicó un comunicado de la Gobernación.

"El cese en el cargo fue ratificado por el decreto 2023-1815 y rige a partir del día de la fecha", completaba el anuncio oficial, sin apelar ni siquiera a las formalidades que suelen usarse sobre las tareas prestadas.

Insaurralde en Marbella, fotografiado por Clerici, que se refleja en el vidrio del lujoso yate alquilado en el Mediterráneo.

De esa manera el peronismo bonaerense intenta dar vuelta la página del escándalo lo más rápido posible, mientras desde mañana seguramente los encuestadores empezarán a incluir el tema en sus cuestionarios, para medir en qué manera impactó con vistas a la elección general. Incluso el asunto está lejos de cerrarse, porque este lunes legisladores de Juntos por el Cambio llevarán el asunto a la Justicia, pidiendo que se investiguen las finanzas de Insaurralde, para ver cómo justifica el elevadísimo costo de ese periplo, en una de las zonas más caras y exclusivas de Europa, no solo con el alquiler del barco, sino con regalos de alta gama incluidos, al menos en las fotos de Clerici.

Insaurralde había detallado en su declaración jurada de 2022 que no tenía cuentas ni en dólares ni en euros, y solo afirmaba poseer depósitos bancarios por 600 mil pesos, una situación que a la vista de las fotos posteadas y luego borradas por Sofía Clerici, conforma un combo que tal vez ni la renuncia del funcionario pueda conjurar sin esquirlas que lleguen al propio Kicillof y hasta a la misma candidatura Sergio Massa.

"Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia", había señalado el todavía intendente de Lomas de Zamora, que todavía mantiene su candidatura a concejal en ese distrito. Al menos sobre ese punto no hubo menciones, ya que Insaurralde solo señaló en su nota que se alejaba de las funciones en La Plata.

Cabe recordar que Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete de ministros en la administración de Axel Kicillof desde 2021, luego de la derrota del oficialismo en las legislativas de ese año, que implicaron una suerte de cambios en procura de "relanzar" la gestión provincial.

Apoyado por Máximo Kirchner, y muchas veces en una pelea sorda con el propio gobernador, Insaurralde llegó a ese lugar luego de 12 años como intendente de Lomas de Zamora, lugar que mantuvo en uso de licencia.

Con el avance de la campaña hacia las PASO su nombre sonó varias veces como potencial candidato a gobernador, sobre todo si Kicillof accedía a las presiones desde el kirchnerismo de que Kicillof saltara a la candidatura nacional. Pero el mandatario provincial se mantuvo firmr en buscar su reelección, y así aquella posibilidad de que Insaurralde se quedara con la candidatura bonaerense se esfumó.

HB