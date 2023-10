Martín Insaurralde renunció a la jefatura de Gabinete bonaerense luego de las fotos con Sofía Clerici

El jefe de Gabinete del gobierno de Buenos Aires, Martín Insaurralde, renunció a su cargo luego de que este sábado se conocieran fotos suyas junto a la modelo Sofía Clerici, imágenes que habrían sido captadas en un yate por el mar Mediterráneo.

"Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia", expresó en un comunicado el ahora ex funcionario.

Insaurralde se desempeñaba en el cargo desde el año 2021, designado luego de las elecciones legislativas de entonces. Con anterioridad, fue intendente de la localidad de Lomas de Zamora por un lapso de 12 años.

A dos meses de su separación de Jésica Cirio, se conocieron las imágenes del ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof a bordo de una embarcación de lujo, junto a la modelo Clérici, con copas de champagne incluidas y un paisaje paradisíaco.

Martín Insaurralde. Fotos: NA/Instagram (sofiaclericiok)

Se trataría de una embarcación cuyo valor de alquiler es estima en alrededor de 10.000 euros por día, de acuerdo con la agencia de noticias NA.

Las fotos y clips que ocasionaron el revuelo se divulgaron a través de la cuenta de Instagram de la modelo.

En los posteos de Sofía Clérici no se precisaba la fecha del viaje. Si bien las historias fueron suprimidas rápidamente de la cuenta, las imágenes junto al exintendente de Lomas de Zamora en un barco de lujo ya habían trascendido.

En este marco, ex ahora ex funcionario oficializó su renuncia mediante una nota dirigida al gobernador Axel Kicillof, que aceptó sin vacilar la dimisión.

Además, comenzó a subir la presión para que también renuncie a su cargo en Lomas de Zamora, donde se encuentra en uso de licencia.

Repercusiones del escándalo

De inmediato, varios referentes de la oposición reprobaron a Martín Insaurralde, comenzando por Javier Milei.

“Cuando los políticos te dicen que el gasto público es sagrado y que no se puede recortar nada es porque están cuidando los negocios que les permiten vivir como monarcas”, tuiteó el economista y candidato libertario a un día del primer debate presidencial.

“Les queda poco tiempo de esta joda”, amenazó Milei al kirchnerismo.

A los explosivos tuits de Milei, se sumaron las críticas unánimes de otros dirigentes de distinta orientación política, tales como Nicolás del Caño, Carolina Píparo, Luis Petri, Ramiro Marra, Florencio Randazzo y Luis D’Elía, entre otros.

GI/CA