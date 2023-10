El candidato a diputado nacional (JxC), Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el balotaje sería entre Bullich y Massa. Además declaró que no cree en las encuestas. “Me perturba la emocionalidad alta y la irracionalidad en la política”, apuntó contra Javier Milei en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué te quedó del debate presidencial?

Me queda un balance positivo, no tengo una mirada de rechazo de los debates, o de que no cambian nada.

Hubo dos figuras centrales: Patricia Bullrich y Sergio Massa, el resto fue decorado. Estos debates sirven para preguntarse qué clase de hombre o mujer debe ser aquel al que se le permita meter las manos en los engranajes de la historia.

El debate arroja personalidades, estética, una visión de los temas. Algunos de los integrantes del panel de ayer no tenían nada que perder. Me parece que estos debates hay que hacerlos con los iguales, con los que tienen la posibilidad de ganar la historia.

Más allá de eso y sin negarle el derecho a nadie, hubo una definición importante de Bullrich: que ninguna democracia es gobernable sin el Congreso y sin un equipo, es decir, la capacidad del gobierno no depende únicamente del candidato presidencial, y me parece que eso quedó expuesto en la figura de Bullrich.

El otro candidato que mostró estructura de pensamiento, para bancar un proceso de derrota que representa el gobierno, fue Massa, ahí está la cuestión de un posible balotaje, fue lo que dejó el debate. Milei perdió la oportunidad de explicar la economía.

Creo que Javier Milei no va a estar en el balotaje, es una construcción de un sector de medios y del periodismo, no va a funcionar. El voto presidencial es más conservador, más pensante y más predecible. El escenario del balotaje va a ser otro.

¿Planteás el debate de Massa y Bullrich sobre lo que va a ser el balotaje?

Han quedado algunas visiones respecto a algunas expresiones que se han dicho. Milei encara temas que ya están consolidados en la visión democrática, revisa el proceso de los derechos humanos, que no le suma nada.

Lo que tampoco le sumó a Milei fue la economía, no dijo ni cómo iba a dolarizar ni cuáles eran los beneficios de eso. Faltó el mensaje de los candidatos respecto al futuro argentino, no se hablaron sobre los temas que le podrían dar esperanza al país.

Nuria Am (NA): ¿Qué sintió cuando se enteró de toda la situación de Insaurralde?

En lo público, indudablemente, la vida privada hay que cuidarla. Hay gente que busca la autoafirmación y salen en todas las redes, me parece patético. También me parece patético que en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires nadie hable. Forma parte de una visión de impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa, que sí se puede, pero no se pueden evitar las consecuencias.

Claudio Mardones (CM): Lo que han reconocido varios, ha sido que Patricia Bullich no ha sabido explicar su sistema económico…

Bullrich explicó claramente la economía, dijo que tenía un equipo para todas las áreas que está preparado para gobernar. Eso es mucho más fundamental para poder gobernar una Argentina en crisis. Lo explicó bien y le dio importancia a las capacidades que tiene Juntos por el Cambio, y a un equipo que está preparado para manejar la economía, Milei es una figura individual.

Me gustaría abordar además un tema políticamente incorrecto, la estética. En el primer debate de la televisión em blanco y negro, en Estados Unidos, entre Kennedy y Richard Nixon. Allí Nixon tenía barba dura, no se afeitó y salió en el debate con la cara muy oscura, y Kennedy con Jackie configuraban una pareja muy atractiva en la estructura democrática de ese momento. Nixon pierde el debate precisamente por el marco estético.

Por eso no entiendo los anteojos de Milei. No es solamente la estética física, no hablo de lo lindo y lo feo, hablo de aquello que se centra en el lenguaje.

CM: ¿Cuáles son los puntos que Bullrich debería mejorar para el próximo debate?

El próximo domingo debería decirle a los argentinos que se va a gobernar con orden fiscal y responsabilidad, pero que también va a haber una salida luminosa para el país. Argentina no es una "republiqueta centroamericana" que debe perder su moneda. Argentina, Brasil y México, son gigantes.

Me parece que hay que trabajar fuerte la visión del futuro, y el equipo de Bullrich la tiene. Hay que construir expectativas, la gente tiene que creer que le va a ir bien.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pensás sobre el apoyo del radicalismo a JxC?

Lo parlamentario tiene que ver con la inconsistencia del liderazgo en la Cámara. Para gobernar la Argentina es imprescindible tener líderes con experiencia, que tomen lista y se preocupen en saber si los senadores y diputados van a estar presentes. Yo conozco ese tema, voy a ser de vuelta diputado.

El que preside tiene responsabilidades mayores. Es el ABC del Congreso, no le quiero echar la culpa a nadie. El radicalismo va a estar con Bullrich.

Uno siempre piensa en el interés de la provincia, ¿qué le puede deparar mejor destino a los gobernadores provinciales que un presidente de su propia fuerza?. El voto de Juntos por el Cambio no se va a correr, va a estar al lado de Bullrich, que va a estar en el balotaje.

Me quedo reflexionando sobre los temas que mencionás, nosotros también hemos puesto en foco los anteojos de Milei...

Yo hablo de una estética más general, más global. El que gane va a ser el hombre o la mujer que los argentinos van a ver todos los días. Fijate en la experiencia tremendamente negativa de tener un presidente que ha generado enorme expectativas, como Alberto Fenández. Pongo lo estético dentro del elemento del debate, los anteojos de Milei fueron ridículos.

Muchas veces la intuición es un conocimiento. ¿Qué te lleva a pensar que Milei va a quedar tercero? ¿Desconfiás de las encuestas?

No creo en las encuestas ni en la manera en la que se repiten. Me interesa la predictibilidad, elegir a una candidata como Patricia tiene que ver con la experiencia, con la racionalidad, con una emoción baja.

Creo en los líderes de emociones bajas, me perturba la emocionalidad alta y la irracionalidad en la política.

