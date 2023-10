El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a ser juzgado este lunes por fraude, acusado de haber "inflado el valor" de sus activos inmobiliarios. El proceso que se desarrolla en Nueva York es parte de la serie de juicios que el dirigente republicano califica como "la mayor caza de brujas de todos los tiempos" para evitar que vuelva a la Casa Blanca en 2024.

"Es una farsa. Quieren perjudicarme en las elecciones", agregó el ex mandatario norteamericano antes de ingresar a la audiencia en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en la que comparecía como testigo. Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James, señaló en su alegato inicial que Trump describió sus finanzas a bancos y aseguradoras de forma "materialmente inexacta" durante una década.

El funcionario judicial aseguró que el multimillonario hizo esto para obtener mejores condiciones de préstamos y primas de seguros más bajas, generando ilegalmente más de 1.000 millones de dólares de beneficios financieros.

"Esto no es lo habitual, y así no es como las partes sofisticadas tratan entre sí", expresó Wallace. Más temprano, James habló con la prensa antes de ingresar al tribunal y advirtió que "la justicia prevalecerá" y acusó al ex jefe de Estado de 77 años de "fraudes reiterados".

El juicio es la culminación de una investigación realizada por la fiscal durante años, quien acusó a Trump, sus hijos y su compañía Trump Organization de mentir habitualmente sobre su riqueza en los estados financieros.

Aunque el presidente norteamericano no puede ser condenado a prisión por esta acusación, este juicio es el anticipo de una serie de casos legales antes de comenzar su campaña por la nominación republicana para las elecciones presidenciales, que se realizarán el 5 de noviembre de 2024.

La declaración de Trump

Durante su diálogo con los medios, el ex mandatario tildó de "racista" a la magistrada afroamericana y comentó que tiene una "vendetta" contra él.

La acusó de haber montado "un espectáculo de terror" como parte de una persecución política dirigida desde Washington para tratar de impedir que gane la elección.

"Tenemos una gran empresa. Yo construí una gran empresa; es tremenda", manifestó Trump, al mismo tiempo que afirmó que este juicio es "una continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos". Y añadió: "Tiene algunos de los mayores activos inmobiliarios del mundo. Y ahora tengo que presentarme ante un juez deshonesto".

El Dr. Christopher Kise, abogado del magnate, rebatió en su declaración inicial que las finanzas del exmandatario republicano y la organización Trump son totalmente legales. "Es una de las marcas más exitosas del mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias", dijo.

"No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas", aclaró.

La fiscal James pide al menos 250 millones de dólares en multas, una prohibición permanente contra Trump y sus hijos Donald Jr y Eric de dirigir negocios en Nueva York y una restricción de cinco años a las actividades comerciales inmobiliarias de Trump y su "buque insignia", Trump Organization.

Otras causas que enfrenta Trump

Trump, favorito para ganar la nominación republicana a la presidencia en 2024, está inculpado en el foro penal en otros cuatro casos diferentes, que por el momento no han manchado su popularidad ante la base republicana.

Está previsto que Donald Trump comparezca ante un tribunal federal de Washington el 4 de marzo para responder por las acusaciones de haber intentado desde la Casa Blanca revertir el resultado de las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden.

Luego, volverá a sentarse en un banquillo en Nueva York por fraude contable, y después en Florida por manejo negligente de documentos confidenciales tras dejar la presidencia.

El juicio que comenzó este lunes alcanzó importancia cuando el juez Arthur Engoron dictaminó que se había demostrado la existencia de "fraude continuado" y que la fiscalía general del Estado de Nueva York ya había demostrado que Trump y los directivos de su grupo habían "sobrevalorado" su patrimonio entre 812 millones y 2.200 millones de dólares de 2014 y 2021.

En su plataforma Truth Social, Trump se defendió diciendo que los bancos prestamistas han sido reembolsados "en su totalidad, con intereses, sin impagos y sin víctimas", de cara a un juicio que promete ser "muy técnico".

FP / ds