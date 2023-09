"Algo peligroso está sucediendo en Estados Unidos": Joe Biden alertó sobre el movimiento MAGA de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que los miembros del Partido Republicano partidarios del expresidente Donald Trump son un peligro para la democracia. También definió al expresidente como “extremista” y alertó sobre el movimiento MAGA (Make America Great Again, en español Hacer América Grande de Nuevo).

El mandatario demócrata dijo en un discurso en el estado de Arizona que Trump estaba impulsado por un sentimiento de "venganza y revanchismo" y que, junto a sus aliados de extrema derecha, ataca a la prensa libre y al Estado de derecho. "Aunque hemos progresado, la democracia sigue estando en peligro. Y ahora está ocurriendo algo peligroso en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia: el movimiento MAGA", expresó Biden.

En ese sentido, afirmó que “no todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos se adhieren a la ideología extremista 'MAGA'. Lo sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera. Pero no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está dirigido e intimidado por los extremistas republicanos MAGA. Su agenda extrema, de llevarse a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos", advirtió.

"Trump dice que la Constitución le dio ‘el derecho a hacer lo que quiera como presidente’", denunció Biden

Biden expuso que los partidarios de Trump "no ocultan" sus ataques contra la libertad de prensa, el Estado de derecho ni su promoción de la subversión electoral. Además, les achacó el posible “cierre” del gobierno federal, por el que todos los fondos para los servicios dependientes de la administración nacional se verían abocados a un paro técnico. "Los extremistas del Congreso están más decididos a cerrar el Gobierno, a incendiarlo, que a dejar que se lleven a cabo los asuntos del pueblo", aseguró.

Por otra parte, Biden recriminó que los seguidores del exmandatario están fomentando la idea de que el presidente está "por encima de la ley". "Trump dice que la Constitución le dio ‘el derecho a hacer lo que quiera como presidente’. Nunca he oído a un presidente decir eso ni en broma. No se guía por la Constitución ni por el servicio común y la decencia hacia nuestros conciudadanos estadounidenses, sino por la venganza", añadió.

Por último, el presidente estadounidense criticó a los republicanos por no reaccionar después de que Trump acusara al jefe del Estado Mayor Conjunto de traición, e insistió en que el movimiento MAGA es una amenaza: "Las democracias no mueren solo a punta de fusil", reflexionó. "Pueden morir cuando la gente guarda silencio, cuando no se levanta o no condena las amenazas a la propia democracia".

El contexto de un discurso incendiario

Según detalló AFP, este discurso del presidente en Arizona tuvo lugar luego que los congresistas republicanos iniciaran este jueves audiencias de investigación de juicio político contra Biden, basadas en acusaciones no probadas de que mintió sobre los negocios de su hijo Hunter.

El mandatario intentó atraer las simpatías de otros republicanos al mencionar en su intervención el legado de su oponente político, pero también amigo cercano, John McCain, senador por Arizona fallecido en 2018. Héroe de la guerra de Vietnam, McCain fue derrotado en las presidenciales de 2008 por el demócrata Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente.

Finalmente, ambos dejaron de lado sus diferencias, luego que Trump accediera al gobierno. McCain detestaba a Trump, le retiró su apoyo en 2016 y dijo antes de su muerte por cáncer cerebral que no lo quería en su funeral. El sentimiento era mutuo: Trump se burló de su condición de héroe de guerra en 2015. Biden, por el contrario, pronunció un elogio en el funeral de McCain.

Joe Biden piquetero: participó de una protesta en apoyo a trabajadores del sector automotor

Si bien todavía falta más de un año para las presidenciales en Estados Unidos, Biden y Trump tuvieron esta semana su primer duelo directo tras sendas visitas a los trabajadores del sector automotor en huelga en Michigan, un estado que, como el de Arizona, oscila entre demócratas y republicanos.

El discurso de Biden también se produce un día después de que otros siete aspirantes republicanos a la Casa Blanca celebraran un debate de campaña en California. Trump, que tiene una ventaja abrumadora sobre sus rivales, se desentendió de ese evento.

ML / ED