Ameri, tras la escena sexual en Diputados: "Tenemos un expresidente imputado 14 veces y me llaman a mí"

El ex diputado nacional salteño Juan Emilio Ameri se refirió al escándalo sexual que protagonizó en una sesión virtual de Diputados y reconoció que cometió "una falta grave" de la que se hizo "cargo" al presentar su renuncia. No obstante, apuntó su delito "no se paga con cárcel" y que hay políticos con situaciones procesales mucho más graves que la suya.

En diálogo con Radio Con Vos, Ameri, acusado de “Estorbo del acto funcional” por su escena sexual en plena sesión, habló sobre el juicio y aseguró que ya no está en pareja.

"Quiero ir a juicio que ahí se diga lo que se tenga que decir y salte la verdad. El delito no se paga con cárcel. No tiene ni pies ni cabeza porque el fiscal tiene que alegar que cometí ese error apropósito", argumentó.

"Estorbo de acto funcional": la curiosa causa a Juan Ameri por su escena de sexo virtual en Diputados

El funcionario aseguró que se hizo cargo del error que cometió y, como fue una falta grave, presentó su renuncia. "Me hice cargo del error que cometí. No fue una boludez. Una falta que considero grave por eso presente mi renuncia".

Asimismo, consideró: “No me expulsó nadie. De hecho no podrían hacerlo porque tendría que haber ido a un juicio político”.

Ameri apuntó contra Macri

En esa línea, se descargó al apuntar contra Mauricio Macri: "Tenemos a un expresidente imputado en 14 causas judiciales. Y me llaman para preguntarme sobre mi causa. Pregúntenle al diputado Cristian Ritondo sobre las drogas que le comieron las ratas cuando era ministro de Seguridad".

Imputaron al diputado Ameri por las escenas obscenas en una sesión virtual

Además, Ameri reveló que la denuncia fue presentada por una persona que participa en una fundación ligada a Juntos por el Cambio.

En este sentido, Ameri declaró que no sigue en pareja con la mujer implicada en la escena sexual en plena sesión virtual, pese a que intentaron continuar con la relación en reiteradas oportunidades. "El desarrollo que le dieron los medios de comunicación arruinó nuestra relación. Instalaron móviles en la casa de mi ex pareja. Nos hicieron mucho daño".

jd / ds