Moyano: “Si no nos dan el aumento que corresponde, vamos a ir al paro”

Hugo Moyano, el líder de Camioneros, no dio vueltas: reunió a su tropa en un congreso sindical y advirtió que piensa convocar a un paro nacional si no existe acuerdo paritario. El gremio exige un incremento salarial del 15% para el período diciembre-febrero, mientras que el Gobierno puja porque los aumentos de remuneraciones estén en línea con el promedio de inflación.

El cacique sindical convocó a los principales referentes de la Federación Nacional de Camioneros a un congreso en un hotel en el barrio porteño de San Telmo. En ese marco, los miembros del consejo directivo confirmaron un estado de alerta y movilización hasta el miércoles 18 y una huelga ante las dificultades que existen para sellar la última negociación paritaria, con números que no cierran para la administración libertaria. El Gobierno quiere que cada entendimiento de haberes esté en el orden del 2% o 3%, algo que los empresarios consideran “correcto”.

“Yo soy el responsable. Yo soy el que alienta a los trabajadores a no perder su objetivo que, en este momento, es un aumento de salario como corresponde. Señor Presidente, yo no me voy del país, si me quieren venir a buscar que vengan”, lanzó el dirigente que estuvo rodeado de su núcleo de confianza y ante la atenta mirada de su hijo menor, Jerónimo, la persona que conduce la Juventud Nacional del sindicato. “Si no nos dan el aumento que corresponde, vamos a ir al paro”, completó.

La escena no estuvo presenciada por Pablo Moyano. El ex triunviro de la CGT, luego de su intempestiva renuncia al triunvirato conductor de la central por sus diferencias con los llamados “gordos” e “independientes” por no convocar a un paro nacional, mantiene su cargo como secretario adjunto de Camioneros.

Pero hoy está totalmente distanciado de su padre, sin diálogo. Entre los dos hay reproches mutuos, pero también hay una puerta para restablecer la relación a futuro. Para Hugo, la reacción de Pablo ante la central obrera fue incorrecta aunque la califica de “genuina”, que actuó como actúa siempre. Su hijo, en tanto, no va a salir a confrontar públicamente con su progenitor, a quien todavía respeta, aunque el estilo negociador de Hugo permanentemente no va con él. La relación puede que en un futuro se normalice.

Un dato: el experimentado dirigente no quiso contestar preguntas de la prensa en el cierre del Congreso y se limitó a cerrar el congreso con los pedidos al Gobierno. En relación con la paritaria, Moyano pide un 15% trimestral dividido en tres cuotas de 5%, más un bono de $ 650 mil y un aporte extraordinario para la obra social. La propuesta volvió a ser rechazada por los empresarios y decidieron pasar a un cuarto intermedio.