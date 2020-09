"Yo estaba sin internet y cuando volvió se debe haber reconectado en forma automática... Solo le di un beso en la teta, pero era una situación privada", la voz del diputado Juan Emilio Ameri (Frente de Todos - Salta) sonaba desolada intentando este jueves 24 de septiembre explicar lo inexplicable. Sus imágenes en pleno zoom de la Cámara de Diputados de la Nación, bajándole el corpiño a una joven mujer rubia y besándole un seno se habían viralizado, y le habían valido una suspensión inmediata por 60 días puesta a votación por el titular del Cuerpo, Sergio Massa y aprobada por unanimidad.

"Quiero pedirle a todos y en especial a los medios que tengan en cuenta que detrás de todo estoy hay seres humanos...", rogó Ameri en diálogo con Diego Iglesias por Radio Con Vos. "Esto no es gracioso, es grave, estamos muy mal, estoy muy avergonzado, mi pareja está llorando", agregó el legislador.

"Acá la conexión (de internet) es muy mala, yo estaba convencido de que se había acortado la conexión y se ve que se reconectó automaticamente" agregó el diputado del Frente de Todos, "Quiero pedir disculpas a mis compañeros diputados, a la sociedad, estoy muy apenado por esto, muy dolido, muy avergonzado, hablé con Cecilia Moreau y me entendió, después hablaré con el compañero Massa...", señaló en esa nota radial.

En @MejorPais899 entrevistamos a Juán Ameri, el diputado del Frente de Todos que acaba de ser suspendido por el Congreso. Aquí su explicación de lo que pasó: pic.twitter.com/1SFBdWaMZM — Diego Iglesias (@IglesiasDiego) September 24, 2020

"Acataré lo que mis compañeros decidan, quiero que entiendan que nada de esto fue a propósito, pensé que estaba en una instancia privada, pero no es que estaba teniendo relaciones, me siento muy mal, pero les pido que entiendan que esto afecta a mucha gente, a mi hija, a mi madre...", señaló Ameri.

"La cámara estaba apagada, la señal iba a venía, la prendés y apagás todo el tiempo, yo no estaba en una relación con mi mujer, ella salió del baño y como se había operado los pechos, le pregunté ´como quedaron las prótesis´, me dice 'una no bajó' le dije ' a ver' y le dí un beso en una teta... Solo eso...", dijo Ameri, "eso es todo, no pasó de eso, pero admito que es una cagada, es grave...".

"Lo que salió en cámara es algo que tiene que ver con la intimidad de las personas, pero les repito que entiendan que yo creía que estaba desconectado", indicó el legislador, "no lo hice adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas, igual es un error mío, y si me expulsan tendré que acatarlo, pero no me parece para tanto...", sostuvo.

Lo cierto es que cuando los ecos de la polémica frase del ministro Martín Guzmán, hablando de "sarasear" mientras iniciaba la lectura del proyecto de Presupuesto 2020, parecían haber pasado, nuevamente Diputados quedó en medio de otro episodio shockeante, con Ameri y su escena sexual mientras hablaba el diputado Carlos Heller.

Azorados, los demás legisladores vieron como Ameri le bajaba el corpiño a su acompañante, poniendo a la actividad política ante otro papelón histórico. "Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", reaccionó rapidamente Massa, luego de una aprobación por unanimidad de la aplicación del artículo 118 del reglamento interno del cuerpo. Ameri incurrió en "conducta indecorosa" y se formará una comisión de cinco legisladores que juzgarán para resolver su situación definitiva.

