Escándalo en Diputados: suspendieron a un legislador por tener sexo en sesión virtual

En plena sesión mixta, el diputado nacional salteño Juan Emilio Ameri fue protagonista de un fuerte escándalo ya que se lo pudo observar en una situación íntima con una mujer. Rápidamente, la Cámara de Diputados lo suspendió y evaluarán su expulsión.

La insólita situación se produjo mientras estaba hablando el diputado Carlos Heller sobre el proyecto de ley que refinancia las deudas de las provincias con la ANSES.

Las imágenes de Ameri intimando con quien sería su pareja rápidamente recorrieron las redes sociales y se volvieron viral. Tras conocer la situación, la Cámara de Diputados aprobó la suspensión inmediata del diputado nacional del Frente de Todos por Salta por ser registrado en plena sesión virtual manteniendo una escena de sexo con una mujer.

"Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", sostuvo el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, luego de la votación por unanimidad para la aplicación del artículo 118 del reglamento interno del cuerpo.

Massa propuso la expulsión del diputado por la "conducta indecorosa", moción que será tratado en comisión en los próximos días.

"En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa", indicó Massa.

Según informó TN, Juan Emilio Ameri tiene 47 años, está en pareja y tiene tres hijas. Además, informaron que el diputado tiene antecedentes de denuncias de acoso sexual.

En diálogo con ese medio, Ameri explicó: "Estoy muy mal la verdad es esa. Estoy desolado. Esto no tendría que haber pasado. Acá en mi casa tengo una señal espantosa. Estaba sin cámara, sin conexión. Llegó mi pareja, le pregunté a ver cómo quedar las prótesis, la operación. 'Mirá esta bajó más, esta menos, a ver las cicatrices'. Estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. No pasó de eso".

"Una cagada, es grave. En el momento que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente. Salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es algo grave que haya salido en la sesión, pero bueno, yo estaba desconectado. No me queda más que pedir disculpas a los diputados y diputados, pedirle disculpas a la sociedad, no es algo que uno hace adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Igual es un error mío, como se me había caído la sesión, me puse a conversar con mi pareja", agregó.

