La posición de Sofia Clerici en sus redes sociales varió totalmente tras el estallido del "Yate Gate".

Luego de que se conociera públicamente el viaje que disfrutaron juntos a todo lujo en la Costa del Sol española, la conocida modelo pasó de hacer ostentación de los regalos costosísimos que recibió de manos del ministro Insaurralde, de mostrar el lujo con el que se manejaron en Marbella en el Yate consumiendo langosta y champagne Moêt Chandon, a victimizarse en sus stories y cerrar el acceso a su cuenta poniéndole "candadito".

Algo que algunos observaron en cuanto a Clerici y Cirio, es que ambas llevan en sus muñecas sendas exclusivas pulsaras Cartier que tienen un valor de entre 6000 y 10.000 dólares.

Clerici además, había publicado en su cuenta de X: "Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc, trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente… nadie puede decir de Mi que lo que tengo me lo dio Tal Persona..no hay pruebas".

De esa manera se contradijo, ya que ella misma fue quien compartió en Instagram las fotos de las carteras super exclusivas de primerísimas marcas y el reloj Rolex de diseño que recibió de Martin Insaurralde.

El resultado de la exposición llegó a tal nivel que el ministro debió presentar su renuncia y hoy están los 3 involucrados en la historia siendo investigados por la Justicia.

A la denuncia radicada por el Dr. Marano, se le suman la del abogado Santiago Dupuy de Lome que denunció tanto al funcionario como a su expareja Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito y por abuso e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y la de el abogado Enrique Guillermo Avogadro quien también denunció al exjefe de Gabinete bonaerense por presunto enriquecimiento ilícito.

En este caso la investigación salpica a Cirio ya que surge luego de una nota periodística que trascendió a mediados de septiembre, en la que Pagni reveló que Martín Insaurralde le habría pagado 20 millones de dólares a su ex esposa como parte del acuerdo económico de su divorcio.

