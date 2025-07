Jorge Knoblovits: "Irán es un problema para Argentina"

A 31 años del atentado más grave en la historia argentina, Jorge Knoblovits, expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), alertó que el acercamiento entre Irán y Bolivia es “un problema para Argentina”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), sostuvo que “más allá de la memoria y la verdad, los acuerdos son el eje de la cuestión”.

Jorge Knoblovits es abogado y expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Alejandro Gomel: El presidente actual de la AMIA habló del peligro de la infiltración iraní en la región. ¿Hay que prestar atención a esto?

Sí. El discurso del presidente de AMIA fue muy quirúrgico y puso el foco en donde hay que ponerlo. Más allá de la verdad y la memoria, los acuerdos que tiene firmado Irán con Bolivia desde hace dos años son el eje de la cuestión. Dos Estados narcoterroristas tienen el patrullaje de la frontera con Argentina, y ese es un dato que nos debe preocupar y hacer que se redoblen los esfuerzos para vigilar la frontera. Por supuesto, Irán es un problema para Argentina. Lo es para Venezuela, para Nicaragua y para Bolivia. Y Bolivia está al lado nuestro, está a mil y pico kilómetros de la Capital Federal, con fronteras permeables. Se hace el esfuerzo que hay que hacer para vigilarla, pero hay falta de recursos, y a veces las fronteras son familiares, porque unos familiares viven de un lado y los otros del otro. Entonces, es muy difícil el control.

AG: ¿Cómo ha tomado el posicionamiento que ha tenido la Argentina a partir de Milei en el poder, con, bueno, un alineamiento con Estados Unidos y con Israel, y hablando de Irán como enemigo de la Argentina?

No sé si ustedes escucharon el acto, pero hubo un magnífico discurso de Vela Ramos, un muchacho que vino de Bolivia y que perdió a dos hermanos. Le pidió a los gobiernos que hagan las alianzas que tengan que hacer. Es decir, que hagan alianzas con los gobiernos que cuiden a su gente. Creo que ese es el eje. Así que, sin duda, la alianza que tiene Argentina con Israel es motivo de celebración, es un alineamiento en el lugar correcto de la historia.

Claudio Mardones: Después de muchos años de debate, es ley el juicio en ausencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró: “Después de 31 años, la Argentina habilita la posibilidad de hacer un juicio en ausencia en el caso AMIA. Eso no refleja el avance de la justicia, sino su fracaso. Ahora, cuando finalmente se abre la puerta al juicio en ausencia, lo que comienza a aflorar es el funcionamiento de una maquinaria, en particular del Ministerio Público Fiscal, que empieza a ordenar y sacar a la luz información que siempre estuvo ahí, enterrada, pero nunca disponible. Información clave que provenía de la SIDE y de otras agencias de inteligencia extranjeras, que nos enfrenta a preguntas clave”. ¿Coincide con esta lectura?

No, me parece que es una lectura un poco compleja. Me parece que es más simple, pero tampoco es tan difícil de entender. El juicio en ausencia es un instrumento que Argentina se debía hace muchos años, no es una ley dedicada a la causa AMIA. Argentina tiene represores ya condenados por delitos de lesa humanidad prófugos, y esta ley es aplicable. Es decir, que se aplica a todos los delitos del Estatuto de Roma, que son los más graves, con lo cual, no todo es lo mismo. En Argentina estamos acostumbrados a que todo sea igual, como decía Minguito. No es así.

Es cierto que las pruebas estuvieron tiradas, ocultas. Es cierto que pudo haber gobiernos que cubrieron. Ahora, hoy tenemos esto. Hoy es motivo de celebración. A (Erich) Priebke, quien fue responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas, se lo extraditó a Roma y murió preso en Italia por el juicio en ausencia. Y ni hablemos de Astiz, por el caso de las monjas francesas. Entonces, me parece que hay que dividir. Estuvo mal ocultar las pruebas, pero eso no tiene nada que ver con la ausencia.

Causa Nisman: citaron a declarar a 90 militares del área de Inteligencia

AG: ¿Cree realmente que en algún momento va a haber justicia?

Sí, creo que puede haber justicia. Todavía se siguen persiguiendo nazis y condenándolos en caso de ser apresados. La justicia en ausencia es un poco más ágil. Y, por supuesto, es importante hacerlo cuanto antes porque la memoria desaparece y las pruebas también. Así que creo que estamos en una oportunidad histórica. Yo lo hablé con los familiares, porque lo que digan las asociaciones es importante, pero lo que cuenta es lo que digan los familiares. Necesitan saber, tener certeza sobre la verdad, ver una sentencia con nombre y apellido, y determinar la responsabilidad de quienes están imputados. Pero es un juicio. Para eso, el juicio tiene que empezar. Ahora estamos en un momento histórico.

AG: Una pregunta aleatoria: ¿vio la serie de Menem, que habla en un capítulo sobre esto?

La estoy viendo, pero todavía no llegué a ese capítulo.

