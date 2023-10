Julio Cobos: “Me imagino a Insaurralde en prisión”

Julio Cobos participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que el Grupo Perfil organiza junto a la Universidad del Salvador (USAL), en la que analizó la situación de Martín Insaurralde luego de que se conocieran imágenes en las que se lo ve en un lujoso yate en Marbella. "Me imagino a Insaurralde en prisión y también siendo alcanzado por la aplicación de extinción de dominio, que es una ley que está vigente, dónde deberá comprobar que su patrimonio no fue obtenido a través de delitos", sostuvo.

El senador de Juntos por el Cambio también se refirió a la posibilidad de que Patricia Bullrich ingrese al ballotage: "Si ella no está en la segunda vuelta, voy a tener que pensar el mucho voto. Y entre las alternativas está el voto en blanco. Pero yo estoy confiado que Patricia va a entrar", indicó Cobos en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina del acto escándalo que protagonizó Martín Insaurralde?

—Lo que hizo Insaurralde es impresentable. No se entiende cómo un hombre, con trayectoria política, haya realizado esas minivacaciones en el medio de una campaña, arriesgando todo, no solo dentro de su espacio sino también como persona. Su comportamiento lo ha llevado a renunciar a su cargo y a su candidatura a concejal. Creo que Massa estuvo rápido de reflejos al pedirle su renuncia, con un debate presidencial por delante. Por otro lado, la oposición perdió la oportunidad de castigar a Unión por la Patria y a Sergio Massa por el comportamiento de Insaurralde, que es un miembro de notoriedad dentro del partido. Fue un hecho indudablemente aberrante que puede que afecte a Massa en lo que resta de la campaña.

—¿Dónde lo imagina a Insaurralde en el futuro?

—Por ahora no lo puedo imaginar en ningún lado. Tendrá que replantear su vida personal. Probablemente tendrá que dedicarse a otra cosa. Esta forma de accionar en política se paga caro, por la magnitud de lo ocurrido. Además, ahora va a ser producto y objeto de investigación judicial por al menos cinco demandas que han presentado legisladores o dirigentes de la oposición, también por su separación millonaria. Cuesta encontrar en la actualidad a una persona, no solo un funcionario público, sino a cualquiera que tenga la posibilidad de manejar esas cifras. Me parece que, más allá del resultado de la Justicia, que podría derivar en una condena pero también en la inhabilitación de cargos públicos, Insaurralde va a estar fuera de la política por mucho tiempo.

—¿Imagina a Isaurralde en prisión?

—Si se comprueba que hubo enriquecimiento ilícito, sí. Me imagino a Insaurralde en prisión y también siendo alcanzado por la aplicación de extinción de dominio, que es una ley que está vigente, dónde deberá comprobar que su patrimonio no fue obtenido a través de delitos.

—¿Cuál es su conclusión respecto al primer debate presidencial y qué piensa de la actuación de Patricia Bullrich?

—Cada uno se mantuvo dentro de su formato y no hubo diferencias sustanciales. Creo que alguno tuvo alguna cosa que lo destacó, como por ejemplo Bullrich, que estuvo mejor en Educación que en Economía. Sergio Massa tiene la gestión encima del Gobierno, pero supo surfear bien las repreguntas y Javier Milei no arriesgó toda su propuesta. No sé en sus seguidores si habrá sido una desilusión o, a lo mejor, es un baño de realidad que pretende de a poco ir dando el candidato. Me gustó la exposición de Bullrich, se lo dije a ella por mensaje. Mostró su perfil, mantuvo en el debate la imagen que conocemos de ella.

—¿Cuál es su opinión respecto a las declaraciones de Javier Milei acerca de la cifra de desaparecidos durante la dictadura?

—Me parece que es una declaración innecesaria, la verdad que este tema ya está asumido, más allá de números, que pueden ser más o menos, en la mente de la gente están los 30 mil desaparecidos. Me parece que Milei quiso decir ese número como para entrar en discordia, pero la verdad que creo que nadie se prendió en eso porque evaluaron la jugada de las declaraciones del libertario.

Julio Cobos en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes del Posgrado Perfil-USAL.

—¿Usted aceptaría un ofrecimiento de Sergio Massa para formar parte de su gobierno?

—Siempre se ha hablado de gobiernos de unidad nacional. Sin embargo, desde mi posición, mi deseo es que resulten ganadores los candidatos de Juntos por el Cambio. No es momento para evaluar cargos, ni posturas. El gesto de Massa es bueno, pero puede que haya sido para generar alguna división en nuestro espacio, no lo sé, soy una persona que siempre se ha caracterizado por buscar consenso. En este momento no estoy pensando en ningún cargo ejecutivo de nadie, inclusive de Patricia Bullrich.

—¿Cómo ve el futuro del kirchnerismo luego de las elecciones presidenciales?

—Si el pueblo llegase a elegir a Sergio Massa como presidente, me parece que el kirchnerismo va a tener una participación muy reducida dentro de ese espacio. Massa tiene su partido, construyó el Frente Renovador y ya tuvo su enfrentamiento con el kirchnerismo en el pasado. Las circunstancias lo llevaron a modificar su actitud y en la actualidad se encuentra representando el espacio de Unión por la Patria, pero él tiene una visión distinta a la que ocupa el kirchnerismo. Si él quiere un gobierno de unidad nacional primero tendrá que buscar la unidad dentro de su espacio. Sin embargo, el kirchnerismo es una luz que se está apagando dentro del peronismo y de la sociedad también.

—¿El kirchnerismo es responsable del alto índice de pobreza en Argentina?

—En gran parte sí porque han sido muchos años de éste Gobierno. Uno no puede ignorar que con la caída del Gobierno de la Alianza, la salida de la convertibilidad, la entrada en default, se llegaron a picos de pobreza que superan este valor. Luego hubo una etapa en que bajó y pudimos tener una inflación de un dígito. Pero después, con políticas desacertadas, incrementaron el gasto público. La inflación es sinónimo de pobreza, es el impuesto que castiga a los sectores más vulnerables. Yo no digo que el kirchnerismo sea el responsable absoluto, pero tienen sin duda la mayor responsabilidad por no encontrar una solución en tantos años de Gobierno y, sobre todo, en éste último período que incrementó la pobreza que dejó el Gobierno de Cambiemos.



—Si Bullrich no llega al ballotage, ¿usted votaría a Massa o a Milei?

—Voy a tener que pensar el voto, mucho, y entre las alternativas está el voto en blanco. Estoy confiado que Patricia va a entrar el ballotage, no quiero entrar en ese escenario que para mí no son los mejores y los deseados. Creo que Patricia Bullrich va a estar en el ballotage.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y le damos la posibilidad de hacer un comentario final.

—Estamos viviendo momentos históricos, cada cuatro años se produce un recambio constitucional del presidente. Le sugiero al próximo presidente que descentralice todos los recursos de la Nación hacia las provincias. Administrar bien no es de derecha ni de izquierda, eso tiene que ver con la distribución de los recursos. Tenemos que tener una administración que no genere déficit y que, por lo tanto, baje la inflación.

María Salomé Aneo, Jennifer Pérez Olivera y Carolina Fabio Fiorini

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil–USAL