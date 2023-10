Carlos Ruckauf, ex gobernador bonaerense, comparó la situación del Yate Gate con la fiesta de Olivos. “Evidentemente este señor, además de robar, tocó el timbre”, sostuvo sobre Martín Insaurralde, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué posibilidades tiene la caja política que maneja una provincia del tamaño de Buenos Aires para poder generar la hipótesis de que en un juicio de divorcio alguien pueda reclamar 50 millones de dólares?

Creo que está muy claro que el dinero que ha manejado este hombre en este viaje no tiene nada que ver con las posibilidades que provengan de su trabajo, ni siquiera de la realidad del municipio que conduce, y que condujo durante mucho tiempo, y hay que mirar dos temas.

Victoria Tolosa apuntó contra Insaurralde: “El Gobierno no puede tener en sus filas a hombres que denigran la actividad”

Primero el candidato actual de Insaurralde, que está vinculado a la conducción de la Legislatura de la Provincia; y en segundo lugar, hay en este momento al menos tres investigaciones periodísticas detrás de todo este tema.

Una vinculada a quién es el verdadero dueño del barco “El Bandido”, en el que estuvo Insaurralde, en qué avión viajó Insaurralde y la señorita que lo acompañaba, y cuántos viajes anteriores hay de él a ese lugar, y con ese mismo vehículo.

También hay una investigación respecto al caso del divorcio. En ese caso, es mucho más difícil de investigar porque habrá que ver cómo son las características del acuerdo entre ambas partes.

Diego Bossio: "Kicillof tiene un nivel moral absolutamente distinto al de Insaurralde"

Ahí no puedo opinar porque es muy difícil saber si es un acuerdo judicial, extrajudicial, en el caso de que hubiera existido ese pago de 20 millones dólares, porque es muy difícil manejar bancariamente esa cantidad de dinero en el mundo.

Desde ese punto de vista, puede haber acumulado el dinero aún con malas prácticas...

Imposible, es imposible que haya acumulado con ese rol.

¿Hay una necesidad intrínseca de recaudación en el kirchnerismo que lo lleva a que le aparezcan frecuentemente personajes con esa capacidad de acumulación de dinero mal habido?

Creo que hay una sensación de que el poder permite impunidad. No comparo, desde el punto de vista político, las consecuencias que esto puede traer para Sergio Massa, con el cajón de Herminio, sino con la fiesta de Olivos.

Son lugares donde uno dice "además de hacer una fiesta, mientras todos estábamos encerrados y no nos podíamos ver, tengo amigos que han muerto que no los pudo ver ni su familia, mientras el Presidente y su mujer estaban de fiesta y además se sacaban fotos". Si no se hubieran sacado fotos y su actual novia no lo hubiera subido, seguro no nos hubiéramos enterado.

Insaurralde y el cajón de Herminio

Estas cosas afectan mucho más al electorado que el caso divorcio, porque como me dijo un taxista, “este tipo se puede acostar con la que quiera, pero ¿por qué tiene que pagarlo con nuestra plata”.

Esto ha calado fuertemente, y creo que los dos rivales del debate no supieron usarlo, y Massa fue hábil en evitar toda referencia al tema y además pedir que lo echaran, pero esto no se arregla echando, se arregla investigando a fondo qué está pasando.

Entiendo a un candidato al que le faltan 20 días para una elección, que debe estar preocupado por esto y por Otermín, porque Otermin es Massa e Insaurralde, y porque en algún momento se va a tener que abrir el teléfono de "Chocolate", el que recaudaba la plata que le robaban a los empleados de la Legislatura de la Provincia, y va a aparecer una red de complicidades que hace que este tema muchos no lo manejen en la política de hoy.

Revelaron que Sofía Clerici quiso extorsionar a Martín Insaurralde por 100 mil dólares

Esto para el oficialismo es terrible, Massa está tratando de buscar desesperadamente llevarse al radicalismo y todo el voto peronista, ha logrado a los sindicatos, a los gobernadores, pero si la gente se enoja no hay solución política posible.

En la comparación que usted hace con 2021 y la que nosotros hacemos con 1983, usted recordará que en 1983 las encuestas daban ganador a Luder...

Sabe que no, tengo una información que se ha difundido muy poco. Antes del cajón de Herminio, apareció un señor, Julio Aurelio, que venía de España trayendo, como me dijo Luder, “una cosa que se llama encuesta, no sé qué es, atendémelo”. Lo atendí, un tipo muy inteligente, él me dijo “estamos perdiendo”, y esto fue antes de lo de Herminio.

Primero estaban ganando y después empezaron a perder...

Claro. Yo creo que el cajón le sirve a la gente para ratificar que la bronca iba para ahí, o como me dijo una señora: “Alfonsín parece más peronista que Luder”.

María Eugenia Vidal sobre Insaurralde: “La corrupción no es nueva en el kirchnerismo”

La realidad de hoy es que usted ve que los tres espacios que pueden llegar a la presidencia de la República, el mantenimiento del actual, o los dos opositores, están apuntando a un electorado que no sea el propio, porque con el propio están todos en una situación difícil, un poco mejor Milei que los demás, pero todos en una situación difícil.

Entonces, cuando buscás al electorado que no está con vos, lo tenés que convencer con promesas y conductas.

Milei busca del centro a la derecha del electorado, Bullrich busca el voto de centroizquierda que no tiene, y Massa busca lo que puede, al viejo estilo de "atrapatodo". Ahora, el problema más grave que le surge a Massa es este, y sobre todo cuánto de esto seguirá de aquí al 22.

¿Le llama la atención que aparezca esto y lo de "Chocolate" ahora?

Eso podría ser una complicación extra para Insaurralde en la bronca que debe tenerle Jesica Cirio, porque hablamos de la época en que estaban casados.

Viñuales: "No se puede hacer 50 millones de dólares siendo intendente"

El tema acá excede la gravedad del hecho en sí, sobre todo porque la gente entiende que son 10 mil dólares de gastos diarios en un viaje, a diferencia de que a veces no se entiende cuando se habla de muchos millones, como cuando se habla de los 16 millones que se "patinó" la Argentina por culpa de Cristina Kirchner y Kicillof.

La gente ve un montón de millones, pero cuando les dicen cuánto costó un viaje, o saben cuánto costó un viaje a Mar del Plata, y cuánto sale encontrarse una novia o novio y llevárselo, evidentemente este señor, además de robar, tocó el timbre.

¿Cree que hechos como el de "Chocolate" o este se dan continuamente pero emergen en momentos previos a las elecciones?

Creo que pensar que esto es una operación de Inteligencia sería no entender quién maneja su Inteligencia: la maneja Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, él no se va a pegar un tiro en el pie.

Detrás de escena: Sergio Massa celebró salir airoso de los cruces con sus competidores

Pero no es solamente Inteligencia oficial...

No, pero para hacer algo del volumen del que estamos hablando, está claro que es una de las dos alas de la vieja SIDE, hoy AFI, es Stiuso o es Pocino, pero están tan vigilados unos con otros, que el poder tiene una gran ventaja para que le hagan una operación con señoritas que puedan trabajar para la propia estructura.

Aunque haya mucha plata en juego, nadie se juega tanto contra el otro porque no sabe cuál es la devolución.

Creo que, como dice el Tata Yofre, es probable que existan las "Julietas", y que el lugar al que fue este hombre es un lugar carísimo y no la casa de Carlos Liuzzi. En todo caso, todo esto es la parte novelesca de la situación.

Insaurralde Gate: Clerici y Cirio, en la mira

La situación, lo que implica políticamente creo que está absolutamente bien representada viendo cómo ayer bajaban rápidamente los carteles de Otermín e Insaurralde, porque, insisto, Insaurralde, Otermín, Massa y la Legislatura de la Provincia, son la misma cosa.

¿Por qué alrededor del kirchnerismo sucede esto? ¿Hay condiciones de posibilidad que crean estos hechos? ¿Hay una necesidad de dinero que tiene ese sector político que no tienen otros?

Creo que Kicillof es un hombre al que nadie le encuentra un negociado, y tampoco a su ex jefe de Gabinete, que fue desplazado por Máximo Kirchner, quien le pidió a su madre que lo convocara a Kicillof, porque Máximo no llega a controlarlo, para hacer esta intervención de Insaurralde.

Pero hay más de esto, porque hace pocos meses, Insaurralde era el candidato a vicegobernador de Máximo, detrás de Kicillof. Axel aprovecha el viaje de Massa y Máximo, que eran los socios políticos que fueron a China, y ese momento dijo que mantenía a Magario, porque sabe que con Magario no tiene el problema que tiene con Insaurralde.

Axel Kicillof: "El macrismo y los medios están preocupados porque a Bullrich no le va bien"

Esto tiene una matriz interna muy grande, son proyectos distintos. Ahora, ¿por qué tiene que acumular tanta plata? No me explico porque, de hecho, Kicillof es quien tiene más posibilidades de ser reelecto y convertirse en jefe de la oposición del próximo gobierno que surja, sin haber recolectado dinero.

Hay algo en la lógica alrededor del kirchnerismo que permite inferir que la suma de casos similares indica algo...

Creo que vamos a ver, en las próximas dos semanas, un Sergio Massa alejándose del kirchnerismo y de todo esto, porque el kirchnerismo no tiene otro camino que apoyarlo ni otro lugar a donde ir.

De Mendiguren: "Nadie se sorprende que cerca de Massa esté Lavagna"

Entonces, Sergio Massa se va a despegar fuertemente del kirchnerismo para llegar al balotaje y va a encontrar el apoyo de muchos gobernadores que se vienen "tragando el sapo" de Máximo Kirchner.

MVB JL