José Ignacio de Mendiguren, dirigente de la UIA, destacó que “si en este problema que tuvimos de inflación, con el Fondo, Massa pudo pilotear la tormenta, no me cabe duda que tenemos el mejor candidato”, en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Si tuvieses que catalogar el debate como si fuera un Superclásico entre Boca y River, ¿cómo salió Massa?

Va a parecer que lo digo porque milito en ese espacio, pero creo que salió muy bien.

Estamos atravesando un momento muy difícil, todos lo reconocemos, con una falta evidente de 21 mil millones de dólares que, cuando la Argentina estaba empezando a tomar un ritmo de estabilización, el meteorito de la sequía complicó mucho las cosas.

Pese a todo, seguimos con todo el esfuerzo para mantener el nivel de actividad, creo que Massa estuvo sólido en todas las respuestas, y creo, fundamentalmente, que quedaron claras las tres propuestas para la Argentina. Esto es importante para que la gente pueda meditar y pensar.

Por un lado, tenemos una novedad, un espacio político que no tuvo hasta ahora la oportunidad de gobernar y, por lo tanto, no se puede hablar de esa experiencia, pero sí podemos hablar por las referencias que él hace, que es un fuerte apoyo al período de la convertibilidad , con Cavallo, tiene en su equipo a Carlos Rodríguez, Roque Fernández, gente de un periodo que terminó muy mal, sobre todo para la industria.

Después, tenemos la propuesta de Patricia Bullrich, que creo que ha sido muy clara también. Tiene en su equipo a Sturzenegger, López Murphy, Lombardi. Gente que estuvo en el 2001 cuando fue el estallido de la convertibilidad, y luego, del 2015 al 2019 no hay ni un número que se pueda mostrar favorable, sobre todo en el aspecto productivo. La producción cayó en punta, más de un 10%.

Sin guerra ni pandemia tuvieron una inflación del 100%. Asumieron con 500 puntos de riesgo país y dejaron el gobierno con 2500 puntos. Fue un modelo que dejó al país defaulteado en pesos, algo que nunca se había visto en Argentina. Con respecto al dólar, una deuda muy fuerte que el propio FMI reconoció que tuvo un perfil político y no económico.

Por otra parte, un Sergio Massa al que le está tocando, desde agosto del año pasado, pilotear un proceso económico dificilísimo, como esto que te acabo de decir, con la caída del 40% de las exportaciones por la sequía…

Se rumoreaba que Sergio Massa iba a anunciar en el debate a su futuro ministro de Economía y al presidente del Banco Central de su eventual gobierno. ¿Por qué no lo hizo?

Es verdad que fue un rumor que corría, pero nunca en nuestro equipo planteamos eso como posible.

Por supuesto que, cuando aparece un nombre como Roberto Lavagna cerca de Sergio Massa, nadie se sorprende. Con él tiene conversaciones frecuentes. Esa relación de Massa con Lavagna es estrecha, pero no estaba en condiciones como para nombrarlo ministro de Economía.

Recuerdo a Melconian decir, medio en broma y en off, que si no fuera por el Covid, Alberto Fernández podría haber sido reelecto.

Como vos bien marcás, el 2022 cerró con un crecimiento económico de dos años seguidos, con un crecimiento industrial hasta el primer trimestre de este año, baja del desempleo, y viene la sequía, que hace perder 20 mil millones de dólares.

Yo suelo preguntarle a los empresarios exitosos si creen en la suerte, y, en general, la mayoría dicen que sí. ¿Sentís que el destino, con el covid, la sequía, la guerra, les da un mensaje como que “no están para gobernar ahora”?

Sabés que por el contrario, y te hablo como empresario. Ya sé que es contrafáctico, pero si todas estas plagas le hubieran tocado a otro de los conocidos, Dios, me muero.

Honda, una empresa extranjera, tiene ahora 40% más de personal. Me acaban de mostrar los modelos que se han desarrollado en Argentina. La moto más vendida del país pasó de tener un 18% de componente nacional al 40%.

El viernes estuve en Calafate, en el 140 aniversario de la Cámara Argentina de la Construcción. Repasamos los números concretos, tienen el periodo de mayor estabilidad y crecimiento, récord de personal ocupado. Ahora claro, con un problema de atraso en los pagos, pero el nivel de actividad fue récord en producción de cemento, de hierro.

Cuando hablamos de que la salida está, lo hablo sobre hechos concretos, como responsable de Industria.

Macri cuenta una anécdota en privado respecto a un rabino que tenía fama de ver el futuro y le había dicho que iba a ganar. Cuando perdió las elecciones de la reelección, pensó que el rabino era un fabulador más. Al año, el rabino lo llama desde Suiza y le dice, “yo tenía razón, ganamos, imagínese si le hubiera tocado ser presidente con el coronavirus”

La situación que hoy enfrentan podría hacer que pierdan las elecciones, al menos es lo que miden las encuestas, con la posibilidad que tiene Javier Milei…

Te doy mi opinión como empresario. Lo que Argentina necesita para salir, lejos, el mejor candidato es Sergio Massa, que tiene una capacidad convocatoria, de concertar, como lo ha demostrado en el Congreso, entiende de economía, pero sobre todo entiende que es la política la que conduce la economía, ha tenido gestión.

Cuando mirás los antecedentes de los que opinan, ninguno ha tenido gestión, y el que ha llegado a la gestión, contame uno que haya tenido éxito.

Para de Mendiguren, Massa se mostró solvente en el debate presidencial.

Lavagna , y la gente no lo eligió. Parece que el éxito no da necesariamente votos…

Bueno, pero te doy mi opinión como empresario.

Escuchas gente opinar que nunca gestionó, yo los llamo “El club del Power Point”, arreglan todo con un Power Point, pero cuando les tocó gestionar duraron 14 días después de haberse preparado 14 años. ¿Vos escuchás que Roberto Lavagna se la pase pensando por los canales de televisión?

No. Me dice que no da muchas veces entrevistas porque recortan y sacan de contexto lo que dice…

A nosotros nos tocó, en el 2002, Roberto Lavagna ministro de Economía y yo de Producción, agarrar la peor crisis social, política y económica que recuerda el país, en la cual, nos depositaron los que hoy quieren explicar cómo hay que salir.

Es cierto que la crisis del 2002-2003 es de naturaleza distinta a la del ‘89, y a la del 83-84. Aquellas eran crisis de inflación, y la del 2003 era un problema de otra índole, deuda externa, déficit fiscal y un sistema cambiario que no se podía mantener. ¿Creés que, de ser presidente, Massa llevaría adelante un plan antiinflacionario?

Definitivamente.

¿Y qué piensa de Surruile, por ejemplo, de aquel equipo económico del Plan Austral?

Fue un excelente equipo, conocí a muchos de ellos.

Pero qué te quiero decir, como ejemplo de hoy, que en ese momento se proponían un montón de inventos, ¿y qué hizo Roberto?, fuimos a una economía normal, con nuestra propia moneda, equilibrio fiscal.

Se logró salir de la peor crisis e ir al crecimiento más largo de la historia Argentina, 2002-2011.

Ahora te hablo como funcionario. De la crisis actual, Sergio tiene claro que la correcta forma de salir estructuralmente de la inflación y de la restricción externa que nos lleva a la crisis cíclica de la Argentina, es a través del crecimiento económico y orden fiscal.

Todas las medidas que Sergio está tomando van en esa dirección, y muchas ya están madurando.

La industria automotriz acaba de anunciar aumentos en la exportación. El gasoducto, que era crisis energética el año pasado, lo terminó Sergio en nueve meses, y el año que viene pasaremos a tener equilibrio y superávit energético.

Soy director de YPF. Estamos con récord de explotación de petróleo, y estamos produciendo 57 millones de metros cúbicos por día de gas, en este momento, ya. Está la ley de Agroindustria en el Congreso, que espero que salga ya, y premia todo el valor agregado.

Bueno, esa es la forma de conseguir dólares, revalorizar nuestra moneda y atacar la inflación. Por supuesto que este camino es difícil y no es mágico, pero ya está en camino.

Si en este problema que tuvimos de inflación, con el Fondo, Sergio pudo pilotear la tormenta, no me cabe duda que tenemos el mejor candidato.

Sería una locura que, en Argentina, estando en el umbral de este proceso de crecimiento, tiremos al bebé junto con el agua sucia.

Vengo del Banco Mundial hace cuatro meses. Sergio me dijo, “Vasco, explicá la película, la foto ya la conocen”. Lo que me dijo la secretaria del Banco Mundial es que hoy Argentina es un activo público global. Es decir, de lo que tenemos en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Esto es así.

Entonces, creo que lo que tenemos que tener es un plan serio, sustentable, con más exportaciones, con más dólares ingresando.

Por eso, con todas las medidas que estamos tomando, que son inéditas, de apoyo a las exportaciones, a través de aportes no reembolsables, para que las PyMEs, que ya el año pasado exportaron 13.500 millones de dólares, sigan exportando.

Acá se sale hacia adelante, creciendo. Lamentablemente, la gente está muy enojada, y tiene razón. Acá y en el mundo están enojados. En el mundo no ganó un solo oficialismo después de la pandemia, cayó Merkel, por ejemplo. Si allí la gente se enojó con la política, imaginate en Argentina, que tenemos problemas adicionales.

Pero bueno, no hay que bajar los brazos. Tenemos que llegar a la gente y demostrar que la salida es por este camino, la producción. Que con el modelo anterior, de cuatro años, la economía cayó tres.

Acá, sufrimos la caída en el agro por la sequía, pero el resto de la industria, de la economía, seguimos 12% por arriba de la pre pandemia. No podemos dudar que el camino es este, con disciplina fiscal, pero creciendo la economía.

