Juan Carnevale: “Las medidas de Sergio Massa no están orientadas al 23 de octubre”

Con las elecciones aproximándose cada vez más, el Gobierno ya comenzó a intervenir en el mercado financiero con la intención de que los dólares libres no se disparen y la brecha cambiaria crezca aún más. Con el fin de ampliar esta información, este canal se comunicó con el economista, Juan Manuel Carnevale.

“El Gobierno está trabajando fuertemente en conseguir dólares y una serie de medidas para estabilizar el dólar contado con liquidación y a su vez, está tratando de normalizar todo lo que es el mercado de futuros”, comentó Juan Manuel Carnevale. “El Gobierno sabe que a partir de marzo del año que viene, con el ingreso de los dólares de la cosecha más el superávit energético, Argentina estaría estabilizando el tipo de cambio”, agregó.

Las medidas implementadas por Sergio Massa buscan llegar al 10 de diciembre

Posteriormente, Carnevale manifestó que, “las medidas que está tomando el ministro Massa no están orientadas al 23 de octubre”. En relación a este tema, expresó: “Mantener el tipo de cambio oficial en niveles de $350 es hasta el 15 de noviembre y cuando uno mira todo lo que se está esperando conseguir para alimentar la oferta de dólares, está buscando, no solamente llegar a lo que sería una segunda vuelta sino a al 10 de diciembre”.

La incertidumbre está planteada en lo que ocurra con el FMI

“Lo que me preocupa es qué pueda llegar a pasar con el Fondo Monetario el día 23 de octubre”, advirtió el economista, que luego argumentó: “Mi problema no está enfocado en lo que es el tipo de cambio en Argentina porque tiene los dólares y recursos. Me parece que la incertidumbre más grande pasa por qué va a pasar con el acuerdo con el FMI, que seguramente van a querer seguir con sus políticas”.

Con los pedidos del FMI, Argentina llegaría a una devaluación de más del 100%

Por otro lado, el entrevistado señaló: “Argentina está con muy poca cantidad de reservas, están interviniendo en el mercado de los dólares libres y eso le está costando entre 30 y 50 millones de dólares diarios al país”. A su vez, remarcó que, “el FMI va a seguir insistiendo con una devaluación del tipo de cambio oficial y una unificación cambiaria, por lo cual, hoy sería una devaluación de más del 100% del tipo de cambio oficial”.

A modo de cierre, Carnevale sostuvo: “El problema es la indefinición política, porque Argentina no puede seguir cambiando deuda de un acreedor con otro, tiene que avanzar en un plan que le permita cancelar su deuda y estabilizar su economía”.