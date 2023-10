María Eugenia Vidal sobre Insaurralde: “La corrupción no es nueva en el kirchnerismo”

La diputada María Eugenia Vidal dijo que “la corrupción no es nueva en el kirchnerismo” al referirse al escándalo por el viaje de Martín Insaurralde a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

Críticas

“La corrupción no es nueva en el kirchnerismo. Esto es el kirchnerismo, los bolsos de López revoleados con millones de dólares frente a un convento, una vicepresidenta condenada por corrupción, la Rosadita contando plata, el kirchnerismo es corrupción”, aseguró.

“Ahora lo que además sumo este caso es la obscenidad, la impunidad, el refregarnos por la cara esa corrupción en un momento de mucho dolor y mucha dificultad en la Argentina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Creo que no alcanza con la renuncia. Tampoco alcanza con la justicia. Creo que estas cosas nos tienen que servir para que sigamos avanzando en cambiar el sistema, en las reglas que facilitan la corrupción”, sostuvo Vidal.

Declaración jurada

“Si hoy podíamos saber si Insaurralde podía o no podía pagar ese viaje, si tenía los recursos o no, es porque cuando yo fui gobernadora impusimos la ley para que los funcionarios presentaran su declaración jurada. Hasta que nosotros llegamos, en el gobierno de Scioli eso no pasaba. Los funcionarios no tenían por qué presentar una declaración jurada pública. Hoy el juez que analiza este caso de Insaurralde va a tener una declaración jurada contra la que comparar”, explicó Vidal.

Cambios

Además consideró que hay “que avanzar en la extinción de dominio”. “En los casos de corrupción la Justicia se tiene que quedar con la plata que se robó. No puede pasar como pasa hoy”, añadió la diputada de Juntos por el Cambio.

“Tenemos que avanzar con ´Ficha limpia´. No puede ser que una persona que haya sido condenada por la Justicia, pueda ser candidata. Entonces a medida que vamos cambiando en serio las reglas del sistema, vamos limitando y aumentando el costo del que quiere ser corrupto”, concluyó sobre esta problemática.