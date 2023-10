Córdoba: imputaron a siete autoridades de mesa que no se presentaron en las PASO

El fiscal Federal Maximiliano Hairabedian imputó al menos a siete autoridades de mesa que no se presentaron en las elecciones PASO y que no pudieron justificar la inasistencia.

Schiaretti agradeció los memes: “Voy a seguir hablando de Córdoba”

Imputación

“Esto comienza cuando el Juzgado Federal Electoral detecta que había muchos ciudadanos que habían sido designados para ser autoridades de mesa en las pasadas elecciones PASO y no se habían presentado”, explicó el funcionario judicial.

Además dijo a a Mitre Córdoba que se procedió a la apertura de una investigación porque “se trata de una obligación y el incumplimiento injustificado es un delito”.

“En principio no tendrían justificación para el incumplimiento porque estaban en Córdoba, no estaban enfermos, no estaban impedidos de concurrir a cumplir con su obligación”, sostuvo Hairabedian.

El debate que no fue: en lugar de dinamitarlo, para Schiaretti es mejor independizar al Banco Central

Penalidad

Además explicó que “el delito es el previsto en el artículo 132 que reprime la no concurrencia o el abandono de las funciones electorales. Prevé una pena de seis meses a dos años de prisión para quien sin causa justificada hacen abandono de sus tareas”.

Normativa

El artículo 132 del Código Nacional Electoral dice: “No concurrencia o abandono de funciones electorales. Se penará con prisión de seis meses a dos años a los funcionarios creados por esta ley y a los electores designados para el desempeño de funciones que sin causa justificada dejen de concurrir al lugar donde deban cumplirlas o hicieren abandono de ellas”.