El expresidente Mauricio Macri manifestó este domingo 8 de octubre su contundente respaldo público a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a través de varios mensajes publicados antes y después de que esta se presentara en el segundo debate presidencial de cara a las elecciones generales.

"El 22 estamos con Patricia, porque tiene la fuerza y el coraje que se necesitan ahora para llevar a cabo el cambio que todos los argentinos estamos esperando", expresó el exmandatario minutos antes del cruce entre los candidatos que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Así, el exjefe de Estado buscó despejar dudas luego de que se lo criticara por diversos mensajes de respaldo a Javier Milei, rival de Bullrich en la disputa por el voto opositor en estas Elecciones 2023.

Macri acompañó su mensaje con una foto donde se lo ve con la exministra de Seguridad y otras figuras relevantes del espacio político opositor, como el designado ministro de Economía en un eventual gobierno de Bullrich, Carlos Melconian, el candidato a vicepresidente, Luis Petri, y el posible gobernador bonaerense, Néstor Grindetti.

Una vez que culminó el segundo debate presidencial, donde la candidata presidencial de Juntos por el Cambio logró mejorar su performance a comparación del primer encuentro, el expresidente volvió a hacer uso de sus redes sociales para publicar un nuevo mensaje de apoyo hacia ella.

"Aquellos que en 2019 lucharon con esperanza para seguir con el verdadero cambio, hoy deben sentirse representados por la fortaleza y el coraje de Patricia para llevar a cabo la Argentina que soñamos. Es Patricia", expresó a través de X (ex Twitter).

Luego de las críticas de Bullrich y la "bienvenida" libertaria, Macri volvió a ratificar su apoyo a la candidata de JxC

Los mensajes del expresidente llegaron luego de una semana donde se produjo un tenso cruce de declaraciones públicas entre él y Bullrich, ya que hubo quienes lo cuestionaron por sus llamativos dichos frente a estudiantes de la Universidad de Harvard.

"En caso de que Milei gane las elecciones espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso", deslizó Macri. Esta declaración fue leída por muchas personas como un guiño hacia el candidato libertario, a pesar de que el exmandatario más de una vez se mostró convencido del triunfo de Juntos por el Cambio.

Al respecto, la exministra de Seguridad manifestó: "Estamos en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta pelea electoral es nuestra capacidad parlamentaria".

Patricia Bullrich cruzó a Macri tras un nuevo guiño hacia Milei

"No es el momento para discutir esos temas. No es conveniente, Mauricio Macri, en este momento, decir una cosa así, cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento para decir esto", sostuvo la candidata presidencial en diálogo con Urbana Play.

Como consecuencia de este cruce, el pasado miércoles se produjo una conversación telefónica entre Macri y Bullrich, en la cual dejaron en claro que es su espacio el que tiene "poder político en Argentina", los que "van a ganar la elección" y "la única opción" en el país.

"Él me aclaró que lo había dicho en muchas oportunidades y que al final, por la repregunta de un alumno, dijo que si en ese caso, si sucediese, habría que haber alguna reciprocidad. Pero me aclaró en todo momento el rol de JxC, que somos los que tenemos el poder político construido en años", declaró en Radio Rivadavia, en busca de finalizar el conflicto.

AS/ff