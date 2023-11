El actor y dirigente político radical, Luis Brandoni, afirmó que en las elecciones del 19 de noviembre no va a ir a votar. “Yo voté por quien quería que fuera presidenta y no pasó”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Me gustaria que me cuentes sobre tus sentimientos respecto al apoyo de JxC a Milei.

Estoy muy triste, no me esperaba esto. Estamos frente a una situación que todavía no se resolvió: la segunda vuelta. Estamos ante una crisis de Juntos por el Cambio muy severa, cuyo final desconozco pero temo.

No tengo decidido qué hacer el día de la segunda vuelta, por lo menos eso me deja tranquilo. Veremos que es lo que pasa, el pronóstico no es el mejor.

Te deja tranquilo que no sabés lo que vas a hacer, pero estás seguro que no vas a votar por Javier Milei...

No voy a votar en esta elección. Yo voté por quien quería que fuera presidenta (Patricia Bullrich) y no pasó. Ya voté, me remito a la responsabilidad que nos asiste como ciudadanos. La sociedad nos puso en un lugar y en ese lugar tenemos que responder, debemos ser la oposición, tenemos una tarea muy importante, 10 provincias no es poco.

Entiendo que hay acuerdos que se van a hacer. Me da la sensación de que se ha modificado la relación de fuerzas en el Parlamento, tanto en el Senado como en Diputados. A partir de eso, podemos avanzar en algunos proyectos que el peronismo niega desde hace décadas, que es la forma de votar.

¿Hizo abuso de poder Macri y el PRO, decidiendo hacer público su apoyo a Milei y no manteniéndose en la posición de dar libertad a los votantes?

Yo creo que sí, me parece que había un acuerdo sobre que las resoluciones se eligen por consenso, se tenía que conversar y llegar a un acuerdo. Todo eso no se hizo y ha creado un problema muy serio dentro de JxC.

Hay gente muy empeñada en que el partido no se destruya, es un acuerdo político que asegura la libertad de expresión y las libertades individuales, sería penoso despedirse de esta aventura que se empezó en 2015.

Todos los seres humanos nos equivocamos. ¿Le pedirías a Mauricio Macri que reconociera que se equivocó y retire su apoyo?

Sería imprescindible que Macri reconozca su error. Creo que hay capacidad para hacerlo. Es lo que esperamos de un hombre que fue Presidente de la Nación, que ha cumplido, que ha sido respetuoso de las instituciones, y que evidentemente estaría haciendo lo lógico. Sería bueno salvar a Juntos por el Cambio en vez de salvar a un partido que no sabemos cómo funcionará.

No puedo dejar de preguntarte por los 40 años de democracia y las elecciones donde ganó Raúl Alfonsín…

Me hace llorar pensar en el discurso de Alfonsín. Voy a seguir haciendo lo que esté a mi alcance, seguiré perteneciendo a la Unión Cívica Radical, con sus defectos que siempre ha reconocido. La ciudadanía me ha dado la responsabilidad de pertenecer al Parlasur y ya veremos cómo sigue la cosa. Vendrán tiempos mejores.

