Un sector del radicalismo apoyó a Massa y la UCR salió al cruce

Referentes nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Leandro Santoro, Leopoldo Moreau y Eugenio “Nito” Artaza, dirigentes radicales porteños que integran el frente oficialista desde hace años, por usar la simbología del espacio durante un evento en el que acompañaron a Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, por la conmemoración de los cuarenta años del retorno a la democracia en honor a Raúl Alfonsín.



Varias figuras del partido radical como Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Mario Negri y Rodrigo de Loredo comunicaron su desvinculación del espacio y salieron a cuestionar el respaldo que el ala más alineada con el kirchnerismo dentro del radicalismo brindó al candidato oficialista Sergio Massa.

"Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril, Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín", se escuchó cantar en el emblemático restaurante Lalín, un clásico punto de reunión de la dirigencia de la Unión Cívica Radical, ubicado en Moreno al 1900 en el barrio porteño de Balvanera, donde en una pared colgaba un letrero que anunciaba “40 años de democracia. Radicales con Massa”.

Cabe señalar que el lugar elegido para el encuentro es "emblemático" porque es donde se reunía Raúl Alfonsín, durante la dictadura militar para buscar una salida democrática.

"Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín": el cántico de los radicales que apoyan al candidato oficialista

Además, días atrás, Sergio Massa, en el acto de asunción de Juan Manzur en Tucumán, recitó el preámbulo de la Constitución Nacional, tal como lo pronunció el dirigente radical en sus actos de campaña en 1983 y que definía como "un rezo laico y una oración patriótica".

Sumado a lo mencionado, Javier Milei ha criticado en múltiples ocasiones a Alfonsín, a quien se le conoce como "El Padre de la Democracia", por ser el "presidente de la hiperinflación".

Entre los asistentes se encontraban el ex candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro; el diputado Leopoldo Moreau; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente de ENACOM y presidente de FORJA, Gustavo López; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; y el exsenador y organizador del evento, Nito Artaza, entre otros, quienes desafiaron a la línea oficial de la UCR.

El hecho no pasó desapercibido ni en los cuarteles centrales del espacio ni en las provincias, desde donde llegaron críticas a los correligionarios que participaron del evento.

En un escenario de balotaje, con Juntos por el Cambio descartado de la segunda vuelta y la posición de neutralidad dictada por el partido, están quienes militan el voto a Massa en nombre de la UCR.

La UCR se distancia de Mauricio Macri y parece acercarse a Sergio Massa

La agrupación CONSENSO, recientemente conformada por un grupo de radicales desencantados, defendió el acto de actual Ministro de Economía: “No somos personajes disfrazados de correligionarios, sostuvimos las banderas del partido cuando muchos se escondían debajo de la cama, armaban partidos personales o fundaban y engrosaban el partido vecinalista de Macri”, sostuvieron.

Sobre el encuentro del lunes por la noche para apoyar a Massa, explicaron: “No hubo ninguna cooptación, tal vez es una proyección que hacen sobre lo ocurrido durante los últimos 8 años en los que el PRO cooptó la estructura partidaria de la UCR y la cabeza de sus dirigentes”.

Y además, aclararon: “No somos energúmenos y tenemos la boca limpia porque cuando Alfonsín era mala palabra, levantamos sus banderas, nunca lo usamos como una estampita según convenga o no”.

Uno por uno, los dirigentes opositores que apoyan a Massa en el balotaje

Las críticas de la UCR

En el día de ayer, luego de que se viralizara el video del evento, varios líderes de la UCR expresaron su descontento por el uso de los símbolos radicales en el acto en apoyo a Massa.

Afirmaron que quienes compartían la mesa con el candidato presidencial de la UxP ya no eran considerados parte del partido. Algunos debido a expulsiones, como en el caso de Leopoldo Moreau, o por haber optado por convertirse en candidatos del mismo partido que Massa, como Leandro Santoro y Cecilia Moreau, por mencionar un par de ejemplos.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR Nacional, fue otro de los referentes radicales que se mostró alejado del sector que apoya la candidatura presidencial del ministro de Economía, y abogó por mantener la neutralidad del espacio.

“Ni Sergio Massa ni Javier Milei garantizan un futuro de progreso para la República Argentina”, escribió en un tuit a través del cual citó el comunicado de prensa de la UCR. Sin embargo, luego, en una entrevista radial aseguró que hará "todo lo que tenga que hacer" para que Javier Milei no gane el balotaje.

A 40 años de la elección de Alfonsín, Gerardo Morales le dejó un sugestivo mensaje a Macri: "Nadie nos manda ahora"



"La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios", afirmó el comité nacional en un comunicado.



Los diputados y senadores, en tanto, no se ahorraron adjetivos para cuestionar a sus excorreligionarios. "El radicalismo institucionalmente ha decidido no apoyar a ninguno de los candidatos en el balotaje. Expresiones sectarias y minoritarias de dirigentes que ya no representan a la UCR y forman parte del kirchnerismo, hoy usan la simbología radical para confundir a la sociedad", escribió el senador Alfredo Cornejo.

"Son gente expulsada de la UCR hace muchos años. No confundir a la opinión pública", sostuvo Mario Negri, quien agregó que Santoro, Artaza y Moreau "son todos ex radicales que ya no están en el partido hace años".

RM / Gi

Sergio Massa se acerca a uno de los economistas clave de Patricia Bullrich

Siguiendo el tono de los descargos, Pablo Blanco, Senador de la Nación por Tierra del Fuego, lanzó en sus redes sociales: “Estos energúmenos no pertenecen más a la UCR. Antes de invocar a Alfonsín para votar a Massa deberían lavarse la boca con jabón (nafta no hay). La UCR se expresó a favor de la prescindencia. La gente nos eligió para ser opositores. Cada uno sabrá qué hacer en el cuarto oscuro”

“Nos insultan y nos agreden por tomar una decisión política, se están pareciendo cada vez más a Milei”, señalaron los integrantes de Consenso, agrupación que cuenta con el aval personal de Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España.

“No nos arrogamos la representación del radicalismo, respetamos su acto institucional. No somos sectarios, tal vez lo sean aquellos que creen que el partido les pertenece. Ser radical conforma nuestra identidad y nos acompaña en nuestra conducta pública o privada, no está en una ficha de afiliación”, agregaron a través del comunicado, defendiendo su presencia en el Lalín.

“Estamos seguros de que tienen en sus filas dirigentes que ya no representan y que están tan alejados de la realidad que perdieron un valioso tiempo agitando el ‘radicalómetro’ en vez de hablar de los problemas que realmente aquejan a la sociedad. Con el criterio utilizado por los dirigentes que no representan a nadie, Alfonsín hubiese sido expulsado varias veces”.



“Habrá les guste o no muchos radicalismos, y eso es bueno para la patria. No traicionamos, seguimos ideas”, concluyeron.