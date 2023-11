El director ejecutivo de IERAL, Enrique Szewach, aseveró que "Argentina fracasó en todos estos años en llegar a algún consenso en torno a un programa económico". A su vez, manifestó que es un problema poder instrumentar eso y que los tiempos apremian, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Existe alguna posibilidad de que el plan que prepararon en IERAL, que originalmente era para ser puesto a disposición de cualquier candidato a presidente que lograra luego ser electo, pueda ser utilizado por alguno de los dos candidatos que están compitiendo en el balotaje?

El programa sigue estando a disposición de quién lo quiera adoptar. Es decir, la única candidata que se mostró predispuesta a adoptarlo y en distintas reuniones nos mostró su capacidad de liderar ese cambio fue Patricia Bullrich, pero como es público y notorio, no está en el balotaje.

Ni bien terminó la elección, la Fundación Mediterránea reiteró que el programa estaba a disposición de quién lo quiera y por ahora nadie tocó el timbre en Córdoba, hasta dónde sabemos. Sigue estando a disposición, por supuesto.

¿Qué posibilidades le asignás cuando, por ejemplo, un candidato como Sergio Massa habla de un gobierno que incorpore a personajes de todos los sectores políticos, algo que denomina como un "gobierno de unidad nacional"?

Por el otro lado, cuando Bullrich y Mauricio Macri apoyan a Javier Milei y aspiran a que parte de los economistas de Juntos por el Cambio se integren. ¿Existen chances en los candidatos?

Ahora te estoy haciendo una pregunta, si vos querés, del orden conjetural. ¿Creés que todo ese trabajo que hicieron finalmente lo valorarán los dos candidatos, al que le toque ejercer la presidencia?

El otro día escribimos con todo el equipo del IERAL una nota que se publicó en La Nación. Estamos poniendo otra vez el carro delante del caballo, porque los gobiernos de coalición, si fuera el caso de JxC o entre partes de JxC y La Libertad Avanza, se construyen a partir de un programa, no de personas.

Cuando se mira a las coaliciones europeas, que obviamente como son parlamentarias, primero acuerdan un programa y dicen "como este será el programa, los votamos, los apoyamos o juntamos las mayorías necesarias".

Argentina fracasó en todos estos años en llegar a algún consenso en torno a un programa económico y hoy el programa es mucho más complejo porque, como venimos diciendo y con mucho énfasis, el país necesita un cambio de régimen, no necesita parches o pequeñas correcciones, sino un cambio de régimen de 180 grados.

Entonces, si no hay un acuerdo en relación a ese programa, juntar personas y desmembrar medidas es mandar a los soldados de la guerra de a uno y preparar otro fracaso, porque no se trata de las personalidades o las personas. Por supuesto, tanto JxC como en cualquier otro lugar hay personas de mucha capacidad, el problema es que tenés que estar de acuerdo con un programa y poseer un equipo para poder gestionarlo.

Hoy es más grave eso porque la gestión fue destruida en todos estos años, porque antes las líneas políticas se metían hasta el nivel de secretarios y subsecretarios. Ahora, la distorsión política se metió a lo largo de toda la maquinaria del Estado. Este Estado súper gigante y súper presente es uno totalmente incapacitado de gestionar el abastecimiento de nafta o de vacunas, que fue mucho más grave todavía, con muchos muertos.

Por lo tanto, lo que digo es que si hay acuerdo en torno a un programa, hay un equipo dispuesto a instrumentarlo o habrá otro dispuesto a instrumentarlo si tuvieran de acuerdo con este o a otro mejor. Ninguno es dueño de la verdad y, a lo mejor, hay otro que es superador al nuestro, no estamos discutiendo eso.

De lo contrario, volveremos a caer en la misma frustración que tuvimos estos años que es juntar nombres, un paisano de cada pueblo, como le pasó a Macri en su momento, con más homogeneidad, y mucho peor el gobierno de Alberto Fernández, que el paisano de cada pueblo estaba en cada Secretaría.

Si otra vez no discutimos un programa en serio y éste no se pone a consideración del Congreso, que es el que finalmente decide la legislación en Argentina y de la sociedad, vamos a volver a mentirle a la sociedad o a ganar con slogans. Seguiremos en este camino hasta que finalmente la propia realidad de la crisis obligue a ese consenso por la fuerza en lugar de por la razón.

Nosotros podemos compartir con la audiencia que existe una relación de muchos años entre Carlos Melconian y Sergio Massa, no solamente entre ellos, Massa tiene relaciones con casi todo el arco político y Melconian también. Incluso, desde Milei hubo acusaciones a encuentros entre Melconian y Massa.

Cuando yo escucho lo que dice Gabriel Rubinstein, encuentro en lo que dice mucha cercanía con el pensamiento racional del "2+2" de ustedes, el ejemplo que siempre da Melconian de ciertas cuestiones básicas de sentido común. ¿Te pasa lo mismo cuando escuchás a Rubinstein?

Lamentablemente, a Rubinstein lo juzgo por los hechos, no por las palabras. Mientras era asesor o estaba en el mismo lugar que estamos nosotros hoy, vos por lo único que me podés evaluar es por lo que estoy diciendo, no haciendo. Rubinstein estuvo y está ahí, y este es el resultado de la política ayudó a formular e instrumentar. Es el viceministro de Economía o el primero que sabe de economía en esa escala, porque Massa no lo sabe o no es un experto.

¿Se podría hacer algo dos meses antes? Digo, el propio Hernán Lacunza tuvo que poner el cepo y estoy seguro que él no compartía la medida.

Lo que tiene que plantear Rubinstein, en todo caso, porque lo de Lacunza fue claro y además lo planteó claramente, es por qué en un año y pico de gestión no pudo hacer o no se hizo lo que ahora racionalmente parece que quieran hacer, y por qué ahora sí se puede hacer.

Por eso insisto en que hay que priorizar un programa y un equipo porque de lo contrario son todas cosas muy aisladas.

Cuando elegís la política cambiaria, simultáneamente estás eligiendo la política tarifaria, porque el valor de los combustibles está dolarizado por ser un bien internacional. Por lo tanto, vos fijás el tipo de cambio y la tarifa, cuando llegás a las tarifas, fijás la situación fiscal, cuando pasa esto, fijás el grado de independencia o no del Banco Central, y luego fijás la política monetaria y de tasas de interés.

Cuando querés hacer todo esto, necesitás una reforma de fondo en el Sistema Previsional y en el sector público en general, en la administración, y cuando terminás de hacer eso decís "pero ahora tiene que trabajar el sector privado" y si tiene que trabajar el sector privado tenés que cambiar la regulación laboral, los incentivos impositivos que hay en relación a la producción e inversión. Todo está juntado.

Cuando alguien agarra un pedazo de eso y lo trata de instrumentar, fracasa, y después te afirman que "hicimos la baja de costos laborales en los '90 y no aumentó el empleo", y no, porque no se hizo todo lo demás, no porque bajaste los impuestos, o la idea de que "hicimos tal cosa en tal área" y no aumentó la producción, también es porque no hiciste todo lo demás.

Lo que estamos tratando de decir es que cuando hablamos de cambio de régimen, es que hay que hacer todas estas cosas juntas. Por supuesto que hay una secuencia, van cosas que adelante y otras que son un proceso, hay poco tiempo para hacer algunas cosas porque la realidad te lo impondrá y no estamos aislados del mundo, porque de pronto te toca una sequía y tenés que cambiar la política.

Hasta que no se comprenda toda la relación que hay, o que se comprende pero no se quiere hacer, en la maraña en que cayó la política económica argentina o la política argentina en general para solucionar esto, por supuesto que se escuchará alguna música parecida, algún dato parecido, porque convengamos que nosotros no inventamos la pólvora, y cuando uno se enfrenta con los problemas, los economistas más o menos profesionales dicen cosas más o menos similares. El problema es que después se pueda instrumentar.

El problema, y no estoy haciendo una crítica porque estuve en el sector público y te volvés más condescendiente con los funcionarios públicos una vez que pasás por ahí, es lo que llamamos el equilibrio parcial, que es decir "no puedo hacer la reforma laboral, no puedo bajar esto, pero voy a hacer tal cosa" que es un poco mejor que lo había, pero no te ayuda en nada o no logra resultados, por lo que te conformás con lo poco que podés hacer y te autoconvencés (en esto me incluyo) que es lo que se puede hacer y así estamos. Es eso lo que hay romper.

Tu propia visión de Roberto Lavagna, ¿cuán lejos podés creer que esté de todo lo que ustedes prepararon en el IERAL

No sé.

O juzgalo por lo que fue, por lo que hizo.

Independientemente de lo que hizo, porque heredó una situación donde yo tenía poco para hacer, la última vez que conversé con él fue el año previo a que renunciara, así que no recuerdo cuándo fue.

En 2007.

No tengo idea. Lo que hay que sacarse de encima es la idea de que hay personas salvadoras para manejar esta historia.

Me refería porque aparece siempre como una especie de mentor de Massa. De hecho, Rubinstein es del equipo de Lavagna.

Por otra parte, se da una situación particular: por primera vez, si gana un balotaje, asumiría como presidente quien fue ministro de Economía y mandó el presupuesto. Mi pregunta es, ¿podría, si el mismo que mandó el presupuesto en septiembre, el 10 de diciembre plantear algo distinto?

¿O uno podría decir que el plan de Massa presidente es el presupuesto que planteó Rubinstein y que mandaron al Congreso, que es bajar la inflación a la mitad, en el año siguiente, a la mitad en el otro y a la mitad en el otro, con las premisas que allí colocan?

¿Es lógico decir que su asumiese Massa dijera "el presupuesto que mandamos estaba todo mal, el ministro de Economía Massa estaba equivocado y lo cambiamos totalmente"? Porque es una situación paradójica.

Es paradójica.

En paralelo a la presentación del presupuesto se destruyó el sistema impositivo. Cabe recordar que en el medio de la campaña electoral se eliminó el Impuesto a las Ganancias para los ingresos más altos y se cambió el tema de los reintegros del IVA y hubo otras serie de cuestiones adicionales.

Es decir, el sistema impositivo que quedó para la elección es inviable, no solamente porque genera una situación fiscal que ya estaba descontrolada antes y hoy está totalmente desquiciada, o sea, se destruyó lo que había que preservar.

Los países que funcionan en el mundo se basan en un impuesto en los ingresos progresivos, suave y con todas las condiciones correspondientes, y un impuesto a los consumos. En algunos países es el impuesto a los ingresos, a las Ganancias y el IVA, y en otros es el impuesto a las ventas, pero el impuesto a las Ganancias de todo el mundo, con un esquema progresivo y en otro contexto macroeconómico (por eso digo que no se puede aislar), es el que rige.

Después tenés algunos impuestos adicionales, algunas naciones tienen algún impuesto adicional. Pero es es el corazón del sistema impositivo.

Resulta que aquí, en un marco totalmente aislado, sin discutirlo en serio, en el escenario de una campaña electoral se eliminó el impuesto a las Ganancias a las personas, prácticamente, a los ingresos normales de Argentina.

Es decir, se armó todo un esquema de devolución del IVA que no es devolución del IVA, sino que es un subsidio personal a las personas pero que es insostenible fiscalmente como está armado porque no distingue, discrimina ni focaliza. Hay que hacer todo eso de nuevo.

Si Massa llega a ser presidente, tendrá que hacer lo que vos acabás de decir, que es afirmar "la verdad es que era una joda para Tinelli y ahora este es el programa" o "esto es lo que tenemos que hacer" porque de lo contrario será imposible hacerlo.

Lamentablemente, es así y un dato de la realidad. Me pongo en un lugar exclusivamente profesional, vos mirás los datos, la realidad de Argentina y pensás "esto no puede ser".

La posibilidad de dolarizar la economía argentina

Fernando Meaños: Recién a la pasada decías "no hay tiempo" y sobre eso te quiero preguntar. ¿Qué ves en cuanto a una posibilidad de dolarización? Más allá de los planes de Milei, Massa decía que "si gano las elecciones, no espero al 10 de diciembre, empiezo a tomar medidas al otro día de haber ganado, aprovechando que estoy sentado donde estoy sentado".

¿Qué chances ves de una dolarización y que, de hecho, más allá del plan que vaya a imponer en materia monetaria o cambiaria el futuro gobierno, el dólar empiece a operar cada vez más como moneda más cotidiana? Hubo que sacar una ley para impedir que los alquileres se promocionaran en dólares.

El dólar en Argentina es un activo financiero, o sea, no es una moneda. Cuando se tiene el dólar en la mano no lo comparás con el peso, sino con la inversión alternativa y diciendo "prefiero ahorrar en dólares que en plazo fijo", para usar un término más común, y otros eligen ahorrar en inmuebles para usar otro ejemplo.

En segundo lugar, las grandes transacciones se siguen en escribiendo, en esta fantasía que tienen los argentinos, en dólares, y pagando en pesos, o armando toda esta cosa rara que tenemos los argentinos de declarar ilegal la realidad.

Después, cuando se tiene un contrato, como un contrato de alquiler de largo plazo, en un contexto en donde la inflación es de dos dígitos crecientes, todos indexamos mensualmente y se pretende que un propietario cambie el precio semestralmente, anualmente o lo que fuera, finalmente la salida que se le encuentra es "usemos un índice que varía más o menos con la inflación y usemos el dólar".

Por lo tanto, la dolarización en términos de como nosotros la entendemos, que hoy es un activo financiero que está guardado en los colchones, las cajas fuertes, fuera de Argentina o donde fuera, deberíamos legalizar y hacer más razonable un mercado de capitales en dólares que pueda fluir bajo un marco de un programa de confianza, entre otras cosas.

En este camino, estamos en un contexto en el que la demanda de dinero o de la cantidad de pesos que la gente posee en el bolsillo o en cuentas no remuneradas (que cada vez son menos, porque ahora tenés las billeteras digitales, que te remuneran la tenencia), está cayendo cada vez más y, cuando lo hace, esa es la base imponible del impuesto inflacionario.

Es decir, la inflación se cobra sobre los pesos que se tiene en el bolsillo, y cuantos menos pesos tenés en el bolsillo evadís esa inflación.

Ahora, si el problema continúa igual, cada vez necesitás una tasa más alta para recaudar lo mismo, que es lo que está pasando. Como cada vez tenés menos pesos en el sistema, cada vez tenés tasas más altas.

La dolarización, de hecho, es eludir totalmente el impuesto inflacionario, eso no pasará o por lo menos no creo que pase en el corto plazo. Pero claramente, ese camino a dolarizarse te lleva a una tasa de inflación cada vez alta y por eso hay que actuar rápidamente.

El acuerdo con el FMI

FM: Este Gobierno que llega el 10 de diciembre, ¿empezará como el de Alberto Fernández, renegociando con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados la deuda?

Con el Fondo seguro, porque el programa está caído. Está incumplido, por lo tanto, está caído y además falta desembolsos y pagos con el bolso, por lo que habrá que sentarse con el Fondo y volver a negociar.

Con los acreedores privados hay alternativas razonables para no necesitar una renegociación, no sé lo que harán.

