Informalidad e inflación, círculo vicioso en un estado corsario

El verdadero enemigo de la estabilidad económica no es solo la inflación, también es el déficit fiscal, la informalidad y su correlato en el ahorro en monedas más estables es el termómetro popular que mide la desconfianza en el manejo del estado.

La inflación es la parte más visible de un círculo vicioso que conduce a la desmonetización. Tener una moneda estable es cuidar el trabajo de los ciudadanos, permitirle el acceso al crédito en mejores costos y mayores plazos. Como consecuencia aumenta la inversión y los incentivos para formalizar los ingresos, al aumentar la cantidad de contribuyentes se puede reducir el déficit fiscal eliminando la causa de la inflación secular.

Los trabajadores en condición de informalidad, o quienes mantienen sus ahorros debajo del colchón, declaran que el único motivo para formalizarse es el acceso al crédito. Respuesta en extrema lógica dada la baja calidad de la educación o salud pública, para no mencionar la estafa de los aportes jubilatorios que se licuan al ritmo de la espiral de precios.

En suma, a través del sistema financiero formal sus ingresos disminuyen por aportes e impuestos de los que no obtienen ningún beneficio.

¿Entonces alguien puede poner en duda la razón por la que tanto trabajadores como empleadores, ahorristas como inversores eligen la informalidad? Cuando la informalidad ha sido entre el 40% y el 50% del PBI en el último medio siglo y 6 de cada 10 trabajadores lo hacen total o parcialmente fuera del sistema, la respuesta es evidente.

Lo que muchos se niegan a ver es que la informalidad no es una condición en la que se cae, sino una decisión racional justificada por una realidad devastadora. No depende del nivel socioeconómico, del nivel de estudios alcanzado, la profesión; podes encontrar la misma informalidad en un vendedor de choripanes en una esquina, que en un conductor de Mercedes Benz con traje y corbata. No importa el rango de ingresos, a todos les molesta por igual pagar por cosas que no recibe.

Mirado con inteligencia en vez de prejuicios anacrónicos, la informalidad transversal es una puerta de oportunidad para la sensatez política: significa que toda la sociedad responde a los incentivos económicos y está dispuesta a actuar a partir de ellos.

Si a esta realidad le sumamos el gasto descontrolado que promueve el déficit fiscal interno, la consecuencia es una moneda inestable y un sistema financiero que no puede ofrecer condiciones atractivas para motivar el ingreso de nuevos aportantes.

La verdadera salida de tal círculo vicioso es motivar la formalidad, tanto para el empleador como para el trabajador que hoy prefieren ahorrar en otras monedas que dejar parte de su trabajo en un estado corsario que saca a muchos para darle a pocos y un sistema financiero dedicado a financiar los dislates oficiales en vez de los proyectos de inversión de los emprendedores y microempresarios.

Para los ciudadanos, la única motivación suficiente para formalizarse es el crédito que es, a su vez, el inicio de un círculo virtuoso que acabe con el efecto dominó de una economía inestable. La estabilidad se construye dando valor a la moneda, y eso se logra demostrando que con el acceso al crédito es posible obtener propiedad, cuidar los ahorros y mejorar la calidad de vida.

El crédito motiva el ingreso al trabajo formal, la solicitud de créditos y la inversión como alternativa al ahorro bajo el colchón; ese es el motor de un sistema bancario virtuoso y estable, promotor de una economía que proteja la moneda, el trabajo y dé retorno al gasto en calidad de vida.

Economía formal y peso son incompatibles con un estado corsario.

*Escritor, economista y emprendedor.