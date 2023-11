Balotaje: Schiaretti y Llaryora fijarán su postura cuando regresen al país

El intendente electo de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó este jueves que Juan Schiaretti y Martín Llaryora fijarán su postura para el balotaje “cuando regresen al país”.

“A diferencia de los otros espacios de Córdoba, nosotros competimos en la elección presidencial. Juan Schiaretti fue nuestro candidato en las PASO, duplicó los votó y nos fue mucho mejor en la primera vuelta, pero lamentablemente no va a competir en el ballottage”, explicó Passerini.

Postura

“Juan Schiaretti y Martín Llaryora son quienes conducen nuestro espacio. Seguramente la semana próxima cuando ya regresen al país y estén en Córdoba, hablaremos de esto. Y la determinación que se tome, será la que de quienes tenemos responsabilidad política de pertenencia al espacio acompañaremos”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Entiendo que a partir de la semana que viene estaríamos discutiendo eso”, enfatizó Passerini.

Cómo sigue

Además señaló que “hubo expresiones del peronismo que no estuvieron en el mismo lugar en la elección PASO ni en la primera vuelta” y que “en esta instancia sólo hay dos opciones” al referirse a la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei.

“Me parece que todavía queda mucho camino por recorrer. Están los debates. Entre las PASO y la primera vuelta hubo diferencias sustanciales que no fueron determinantes porque nadie pudo ganar en primera vuelta”, consideró Passerini.

“Con la responsabilidad que me confiere de no sólo ser intendente electo sino tener una pertenencia desde siempre a un espacio político, voy a a hacer lo que hice siempre. Acompañaré la decisión que tomaremos en conjunto, y seguramente se comunicará en su momento que no es ahora”, concluyó.