Gabriel Rubinstein insiste en que "la inflación está bajando"

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, volvió a expresar que la inflación está bajando y ubicándose en torno al 7% para octubre, luego de los índices del 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre.

“Un 7% o un 8% mensual de inflación sigue siendo altísimo. Pero no es lo mismo que 12% o 15%”, expresó el funcionario en un tuit.

El documento de la Secretaría de Planificación Económica (SPE) se titula “¿Por qué insistimos en que la inflación está bajando?”.

“Pareciera que la capacidad de pensar sosegadamente en estas épocas es baja, y hasta la de hacer simples cuentas algebraicas se ha tornado difícil”, sostiene la explicación oficial.

Según la evolución semanal estimada de precios minoristas que hace la Secretaría de Política Económica desde comienzos de año, hasta la primera semana de octubre (última estimación), “hubo picos muy marcados en agosto, tras la devaluación del 14/8/2023, con valores de hasta 4,7% en una semana, para después bajar a valores similares a los de meses previos”.

Y agrega: “Estimamos que la inflación de las últimas 4 semanas (las últimas de septiembre, y la primera de octubre), habría sido del 7,6%. Si usáramos como supuesto, que la tasa semanal de inflación para las semanas 2, 3 y 4 de octubre, fuera del 1,5% cada semana, octubre terminaría con suba acumulada de 4 semanas del 7,0%”.

Usando metodología INDEC, octubre terminaría con una inflación del orden del 7,1%, si se toma el promedio de 4 semanas de octubre vs. el promedio de 4 semanas de septiembre.

“Es este caso, la baja pronunciada que mostrarían las cifras del INDEC ocurriría porque ya los muy altos valores de agosto dejarían de incidir en el cálculo”, señala el informe.

“La metodología de la SPE al dejar de lado ‘más rápido’ los datos más alejados del momento actual, ‘anticipa’ mejor las tendencias inflacionarias. Y por eso es que hablamos de que ‘la inflación está bajando’, aún cuando los datos del INDEC parecieran decir otra cosa. La contradicción es sólo aparente, y obedece a una inadecuada lectura de los datos”.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), Rubinstein le respondió al ex candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez: "Estimado #LuisJuez: te pido tomate 5 minutos y leas nota. Si llegás a la conclusión de que está bien lo que hacemos, y me pedís disculpas por tus dichos ofensivos, te lo voy a agradecer. Un 7% u 8% de inflación mensual es altísimo. Pero no es igual a 12%/15%. Estamos de acuerdo?", remató Rubinstein en su cuenta de Twitter.

