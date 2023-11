Después de expresar como deseo que "ojalá que la economía explote antes del 19", la ex candidata a presidenta Patricia Bullrich volvió sobre sus palabras y se corrigió. "¿Alguien cree que quiero que le exploten el bolsillo a la gente? La que explotó es la mentira de (Sergio) Massa", manifestó ahora, al cuestionar nuevamente al candidato de Unión por la Patria.

La presidenta del PRO dio una entrevista en el programa Somos Buenos por TN y fue consultada acerca de la respuesta que horas antes le había dado el ministro de Economía. "Cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos", había pronunciado el ministro-candidato, tras los dichos de Bullrich.

"Me interesa siempre tener una mirada constructiva. Yo voy a trabajar, no solamente hasta el 19, después, sea cual sea el resultado de la elección, siempre voy a trabajar para que la Argentina no tenga explosiones que lastimen a la gente, tengo una mirada constructiva a la hora de hacer política, no pienso en cómo lastimo al otro para ganar una elección, si no en cómo los argentinos pueden vivir mejor", había respondido el candidato de Unión por la Patria horas antes.

Sergio Massa le respondió a Patricia Bullrich luego de sus polémicas declaraciones

Y eso fue tomado por la ex candidata de Juntos por el Cambio, que dijo: "Massa no sabe leer ni escuchar, yo lo dije claro. Metió todo bajo la alfombra y mintió. Dijo que Milei y yo íbamos a llevar el boleto a $1100 y que le vamos a sacar los derechos a la gente". Según su punto de vista, eso tuvo un objetivo: "que esa mentira se mantuviese con el tiempo".

"La que explotó es la mentira de Massa"

"Yo dije que explotó la mentira. ¿Alguien cree que quiero que le exploten el bolsillo a la gente? La que explotó es la mentira de Massa", se corrigió.

Para Bullrich, "con la falta de nafta, la mentira de Massa explotó en la cara de todos los argentinos". Eso último en relación con la escasez de combustibles que se registró en los últimos días en gran parte del país y que empezó a normalizarse a raíz de la importación de barcos.

Durante la entrevista televisiva, la ex candidata presidencial, que quedó tercera en las elecciones del 22 de octubre, subrayó que "explotó la mentira con la nafta y antes de tiempo", en tanto que el ministro "la quería estirar hasta el 19 (de noviembre)".

Más medidas de Sergio Massa: los que reciban planes sociales tendrán capacitación laboral obligatoria

"No hay nafta, tenemos una inflación de 130% que acumulada es del 300%, hay falta de insumos, la gente va a comprar algo y no tiene idea de cuánto valen las cosas. La Argentina está explotada. Que Massa venga con este tono de candidato norteamericano diciendo que quiere que esté todo tranquilo... es un impostor", apuntó.

Pero no quedó ahí. Bullrich agregó que el ministro-candidato "frenó la economía, generó esta mentira donde le dice a la gente que no pague nada. Por eso, la nafta lo que hace es explotarle en la cara la realidad".

"Lo que tenemos que discutir en esta elección es si queremos esta continuidad de una mentira de un ministro de Economía o si queremos un cambio. Esa es la única pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos en este momento. Les pido a los que me votaron que votemos un cambio y no esta mentira", sumó.

Gastos y aportes de campaña: cuánto dinero privado y público utilizó cada candidato

Más adelante, durante la entrevista la ex candidata expresó que le "duele" que " no se vote la corrupción". Uno de los periodistas la intentó corregir, pero Bullrich insistió: "Si, que no se vote la corrupción en sentido que hay corrupción y voto en contra de eso".

Y completó: "Es como el famoso dicho: 'la gente se quema con leche, ve una vaca y llora, y acá ve que está la vaca, se quemó con leche y no llora'".

ASV/LT