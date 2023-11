El extraño video de Milei

Alejandro Gomel analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus, la nueva y extraña aparición pública de Javier Milei en redes sociales.

En los últimos días, resulta desconcertante la campaña de La Libertad Avanza que pareciera ser que la está llevando adelante Mauricio Macri. El ex presidente habla todos los días, explica por qué va a votar a Javier Milei, tanto en reportajes televisivos como en charlas con empresarios.

Desde el equipo de Javier Milei hay algún resquemor con el líder del PRO porque en las primeras charlas había prometido más apoyos públicos de los que finalmente consiguió hasta el momento.

La última novedad de la extraña campaña del libertario es la aparición de un particular video, en el que se lo ve a Javier Milei con un equipo de gimnasia, una biblioteca vacía por detrás, y leyendo una serie de puntos que en principio no se condicen con sus primeras propuestas de campaña.

El fraude de Milei, terraplanismo electoral | Modo Fontevecchia

En el video, que tiene mucha más relación con las propuestas de Juntos por el Cambio que con las que en su momento dieron a conocer los distintos referentes de La Libertad Avanza, Milei asegura que continuarán la educación y la salud pública, los planes sociales y que el boleto de transporte podrá ser pagado sin la ayuda del Estado.

En medio del discurso, también fue criticado Juan Grabois que filmó su propio video para responderle a Javier Milei con una chicana por la merma en el protagonismo de su propia campaña: "¿Qué te pasa León? ¿Te mandaron al banco y sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos?" contestó el dirigente social, que además aseguró que el libertario repite "letra por letra el spot de Patricia Bullrich", y hasta ironizó con que él también se siente decepcionado: "yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Hasta a mí me engañaste y me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron de verdad que vas a enterrar a la casta".

ADP FM