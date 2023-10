Un constitucionalista dijo que el voto en blanco es inválido y beneficia a Massa, y cosechó críticas

El balotaje del 19 de noviembre en el que se enfrentarán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) puso en agenda la posibilidad de que haya un aumento en la cantidad de electores y electoras que se inclinen por el voto en blanco. La herramienta, prevista por el sistema electoral argentino, fue considerada inválida por el constitucionalista Félix Lonigro, quien advirtió que si el 25% de los electores de Juntos por el Cambio vota de esa manera ganará el candidato del oficialismo.

"El voto en blanco no es un voto válido como muchos sostienen", afirmó en una columna publicada en La Nacion. Argumentó que el voto en blanco no está incluido en la categoría de los "válidos" y, entre otras cuestiones, que ni la Constitución ni las leyes le otorgan a ese tipo de sufragio efecto jurídico alguno como podría ser, según el abogado, la realización de una nueva elección con candidatos diferentes si hubiera un alto porcentaje.

Hay que tener en cuenta que el porcentaje de voto en blanco no mueve los porcentajes que obtengan los diferentes candidatos ya que la elección será ganada por el que reciba más votos. Sin embargo, esos votos se contabilizarán. Diferente es la situación en la primera vuelta, donde el número de votos en blanco sí tracciona y las diferencias se tienen en cuenta.

Ante la segunda vuelta, la posibilidad de votar en blanco resurgió entre muchos electores ante la insatisfacción por la oferta electoral.

Polémica frase de Patricia Bullrich: "Argentina está explotando antes del 19 y ojalá explote antes"

En las PASO de agosto, según datos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), hubo un 4,78% de votos en blanco, porcentaje que bajó al 2,04% en las generales del pasado 22 de octubre. Hay quienes creen que el porcentaje será mayor en el balotaje del 19 de noviembre a raíz, justamente, de quienes no empatizan con Massa ni Milei. También hay quienes buscan lo buscan desalentar como el ex presidente Mauricio Macri, que dijo que "votar en blanco es ser funcional a Massa", en una entrevista en LN+.

Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

Lo cierto es que el voto en blanco es un instrumento previsto entre las opciones electorales en la Argentina. Para la Cámara Nacional Electoral (CNE) "representa una manifestación de la voluntad del electorado de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas en un sistema legal de sufragio".

Así y todo, Lonigro planteó que el voto en blanco es inválido. "No votar, votar en blanco, o votar por nadie no constituye el ejercicio regular de un derecho. Más bien es el ejercicio desproporcionado, abusivo de un derecho desde el punto de vista constitucional. El que no vota o vota en blanco tampoco es neutral: se autopercibe así pero no lo es, porque ese voto en blanco beneficia a quien en primera vuelta sacó más votos", declaró a PERFIL.

El abogado constitucionalista explicó que "si todos los que no votamos a Milei ni a Massa votamos en blanco en el balotaje, los porcentajes de ambos se mantendrán incólumes y ganará Massa".

Por qué Lonigro rechaza el voto en blanco

Al desarrollar su teoría en términos jurídicos, el abogado explicó que el Código Nacional Electoral separa cinco categorías de voto que dividen a los votos válidos de los inválidos. En ese último tipo están los votos en blanco desde su punto de vista. "La Constitución no menciona expresamente al voto en blanco. El que vota en blanco no vota porque mete un sobre sin nada cuando votar es elegir a alguien".

El constitucionalista advirtió también que el voto en blanco tendría efectos negativos en el sistema democrático, en un análisis llevado al extremo.

"La Constitución prevé un sistema representativo. Crea dos órganos de Gobierno, Ejecutivo y Congreso, cuyos miembros tienen que ser elegidos por sufragio. Entonces, si la Constitución pergeña un sistema representativo y crea órganos elegidos por el pueblo, si votas en blanco desactivas el sistema porque no hay autoridades, no se pueden elegir jueces y no hay tal democracia representativa", opinó.

Debate presidencial: Massa y Milei no se ponen de acuerdo sobre el reglamento

Consultado respecto de qué expectativas tiene sobre el voto en blanco en las próximas elecciones, afirmó: "Va a ser muy alto. En general oscila entre el 3% y el 5%, pero ocurre que no tenemos experiencia de balotaje más que en el 2015, entonces la gente nunca se vio ante la necesidad de tener que optar entre dos candidatos".

"La gente lo único que ve detrás del voto es la carita de dos candidatos cuando hay algo mucho más importante que es el sostenimiento del sistema democrático. Entonces siempre digo que no hay que matar a la mosca con un cañón porque la vas a matar pero no va a quedar nada", graficó.

Voto en blanco y balotaje: ¿afirmativos pero no válidos?

La abogada constitucionalista Marcela Basterra le dijo a PERFIL que "los votos que se requieren para la elección en segunda vuelta son los afirmativos válidamente emitidos" y aclaró que "los votos blancos son afirmativos, pero no son válidos, es decir, no se cuentan".

Según su punto de vista, los votos en blanco traccionan a favor del candidato que resultó ganador en las generales porque "el porcentaje que necesita lo va a lograr con menos electores afirmativos válidos, es decir, sin necesidad de que la masa electoral sea tan grande".

En esa línea, la profesora de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que "si todos votáramos en blanco implicaría vaciar de contenido a la Democracia", algo que sería parcial porque "la única manera que tenemos los ciudadanos de manifestar nuestra disconformidad con las dos fórmulas es el voto en blanco, que es el voto reclamo, el voto disgusto".

Según le dijo a este medio, es posible que haya un porcentaje mayor de votos en blanco en el balotaje, pero no un porcentaje mayor que los votos afirmativos válidos para los candidatos.

Sergio Massa.

"Penoso error jurídico"

Por su lado, Domingo Rondina, también especialista en Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, polemizó con la postura de su colega. Vía Twitter escribió: "Penoso error jurídico por partidización del colega constitucionalista. El voto en blanco es constitucional y electoralmente válido, y a los efectos del resultado ni da ni quita a ningún candidato. Es una opción".

Consultado por PERFIL, Rondina ofreció su argumento desde una base en la que el derecho electoral distingue entre los votos válidos a los afirmativos (opción partidaria) y a los no afirmativos (en blanco). Por otra parte, los no válidos son, a su entender, aquellos nulos e impugnados o recurridos. "Desde lo doctrinario está equivocado: el voto en blanco es válido", afirmó.

Respecto del potencial beneficio en favor de uno u otro candidato, para Rondina "eso tiene algún sentido matemático en las elecciones de cuerpos colegiados como Diputados o Senadores porque se resuelve por cocientes y votando en blanco mejoras el cociente del que va primero. Pero en un balotaje, el voto en blanco no juega, no favorece al que va ganando porque ni suma ni resta".

"Si en una Democracia obligas a la gente a ir a votar, no podes obligarla a que no vote en blanco. Si no se sienten representados por ninguna opción tienen derecho a votar en blanco porque si no pasa como en el 99' cuando se armó el Movimiento 501, que planteaba irse a más de 500 kilómetros del domicilio para no estar obligado a votar", recordó Rondina.

Javier Milei, ridiculizado en la TV de Estados Unidos: "Mapache con bisturí"

En esa línea, el abogado consideró que "si vamos a amenazar a la gente para que no vote en blanco eso es tener una actitud antidemocrática". "Creo que el voto en blanco es una opción", ratificó.

Un voto que refleja

Para Iván Seira, licenciado en Ciencia Política (UBA) y Magister en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (UNSAM), el voto en blanco es un voto "no válido" en términos semánticos y legales pero "es un voto válido respecto de la "preferencia del elector".

"Este tipo de micro-operaciones tienen algún objetivo político. Se llama a votar en blanco cuando todos sabemos que el voto en blanco favorece al candidato más votado", le respondió a PERFIL.

"La historia en Argentina muestra elecciones históricas como la de Arturo Illia o la del 2001 donde el voto en blanco reflejó una preferencia del electorado que está estrictamente vinculada con la insatisfacción con la oferta electoral de los partidos políticos", manifestó.

Al defender ese voto por ser una herramienta de uso real para el elector, Seira explicó que "el voto en blanco no es solo un voto que cuenta en términos electorales porque se contabiliza sino que es una herramienta para manifestar preferencia o insatisfacción con las élites políticas y su oferta electoral". Desde ese punto, dijo que "para que los partidos puedan pasar de la PASO a la general se contabilizan los votos en blanco por lo que tienen implicancia real e histórica".

"Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín": el cántico de los radicales que apoyan al candidato oficialista

Más allá de las expectativas respecto del voto en blanco para el balotaje que se avecina, en las elecciones de este año la herramienta tuvo protagonismo en algunas provincias. Por ejemplo, en Tecka, un pueblo de 1.500 personas a la vera de la ruta 40 en Chubut, en las elecciones del 30 de julio pasado el primer lugar fue para el voto en blanco y la abstención (53,42%), mientras que en segundo lugar quedó el candidato Jorge Seitune, intendente desde hace 24 años (46,58%).

Más al sur, en mayo pasado se conoció que Gustavo Mellella ganó las elecciones y reeligió en Tierra del Fuego con el 52% de los votos mientras que en segundo lugar, por encima de Juntos, quedó el voto en blanco con más del 20%.